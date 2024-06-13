13 Haziran MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:29

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:29

MANİSA ilinde 13 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kayacık; Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, KAYACIK, 1, Kayacık, KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz459, İsimsiz461, Kayacık, Kayacık, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), ATATÜRK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, YANIKDAĞ, kayacık arazi, kayacık, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, 34, CUMHURİYET MEYDANI, BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, , Kayacık Köyü İç Yo, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yolu, Paika, Patika, KAYACIK, BAĞDAMLARI YOLU, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kılcanlar; , Kılcanlar Köyü Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Patika, DEDELER, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kıran; , Kıran, ALANYAKA, MERKEZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, KABAOZ UZUNÇAM, İsimsiz184, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kıymık; Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, MERKEZ, Kıymık, Kıymık, Kıymık, , Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kızıldam; , Akpınar Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü İç Yolu, Patika, arazi yolu, Kızıldam, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü Yolu, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, ÇAM KÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yol, Patika, KOBAKLAR, Kobaklar, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Korubaşı; , Korubaşı, Korubaşı Köyü Yolu, Patika, çimentepe sk., Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, ÇİMENTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Köseler; , Köseler Köyü Yolu, Köseler Köyü İç Yolu, arazi yolu, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, İsimsiz105, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, Köseler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kürekçi; , Gördes Köprübaşı Yolu, Karakeçiili Köyü İç Yol, Patika, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kuşluk; , Demirci Gördes Yolu, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; , Akpınar Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Malaz; , Malaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Mlaz Köyü İç Yol, Patika, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Adnan Menderes; BAŞAK, CEMAL AYBEY, CENGİZ TOPEL, GAZİLER, HAYAT, HÜRRİYET, KARAKAZIM PAŞA, Leylak Sk., LONCA GEÇİDİ, MİMAR SİNAN, Patika, SANAT, SANTRAL GEÇİDİ, ZAFER, ZEMBİLLİ, İLKAYA, ŞEHİTLER, iç yol., HAYRİ BÜKE, ZAMBAK, YENİ HUZUR , ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK, BAHAR, ANADOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Atatürk; , 19 MAYIS, 23 NİSAN, ALİRIZA BEY, CİHANGİR, Gördes İç Yol, Gördes İç Yolu, HALİL ZEYBEK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, MİTHAT PAŞA, NAMIK KEMAL, Patika, SAKARYA, Y.SULTAN SELİM, YEŞİL KIBRIS, ZİYA GÖKALP, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLAN, ZÜBEYDE HANIM, Kartal, Gördes Köprübaşı Yolu, ŞHT.ER AHMET ARAN, GAZİ İBRAHİM KÖSE, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, ESKİ GÖRDES, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, KEPEZ KÜME EVLER, FATİH, HALİL EFE, KANARYA, GAZİ ALİ TEMEL, Gördes Köprübaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Beşeylül; , BEREKET, Demirci Gördes Yolu, ERGENEKON, HALİL ZEYBEK, KOCAMURTLUK, MALAZGİRT, MİSAKI MİLLİ, NAMAZGAH, Patıka, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İsimsiz2, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, ÇALTILI, BAYRAKTAR, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Cuma; , BEREKET, CEMAL ÇAĞLAR, Cumhuriyet Cd., Demirci Gördes Yolu, FEVZİ PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, HUZUR, MOLLA FENARİ, MURAT, OSMAN PAŞA, ULUS, VATAN, YAĞMUR, ÇAMLICA, İSTANBUL, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, HAVUZLU ÇARŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Divan; , 23 NİSAN, ADALET, AY, GÖLKAŞI, HALİL ZEYBEK, M.AKİF ERSOY, MEHMETÇİK, MEHTER GEÇİDİ, SAKARYA, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, YILDIZ, İRFAN, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ADALET, FATİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Hüseyni Baba; , 30 AGUSTOS, 5 EYLÜL, ANAFARTALAR, CENGİZ TOPEL, Dilek Sk., FATİH, Gördes Köprübaşı Yolu, GÜL, HARMANDALI, HAYAT, KARAKAZIM PAŞA, KARANFİL, MİLLİ HAKİMİYET, NERGİZ, Patika, SANAYİİ A BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ C BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ H BLOK, Sanayıı J Blok, SÜMBÜL, FATİH, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, HÜSEYNİ BABA, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, SANAYİİ F BLOK, HARMANDALI, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, KEPEZ, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, İsimsiz213, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, kalabak, AKINCILAR, ALAN, BAŞAK, HÜRRİYET, Patıka, SANAT, TÜTÜNCÜLER, ZAFER, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, ŞEHİTLER, ŞHT.PİY, köy içi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Nakıpağa; , BAYRAKTAR, BOZKURT, Cumhuriyet Cd., FEVZİ PAŞA, GÜNEY, HACI ETHEM BÜKE, OSMAN PAŞA, ÇAMLICA, İSTİKLAL, ATATÜRK, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Uzunçam; , Akıncılar Cd., BARBAROS, Cumhuriyet Cd., DAMLA, HACI ETHEM BÜKE, Meltem Sok, Oğuz Gç., Pınar Sk., SAĞLIK, ULUS, ÇAMLICA, ÇAĞLAYAN, İSTİKLAL, ŞAİR EŞREF, ATATÜRK, Uzunçam, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, SOFTALAR, KIRAN UZUNÇAM, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, Akhisar Gördes Yolu, Orman İşletme Sk., Patika, Patıka, YILDIRIM BEYAZIT, Yıldırım Beyazıt Cd., Ümit Sk., Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Oğulduruk; , Oğulduruk Köyü Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü İç Yolu, merkez, OĞULDURUK HASKÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, AKYAR, tarla yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Pınarbaşı; , Patika, Pınarbaşı Köyü Yolu, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Şahinkaya; , Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Salur; , Demirci Gördes Yolu, Salur İç Yol, SALUR, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur, MALAZ SALUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Sarıaliler; Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler Köyü İç Yolu, Sarıaliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Şeyhyayla; , Demirci Gördes Yolu, Şehyayla Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla İç Köyü, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Tepeköy; , Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Tüpüler; , Parika, Patika, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, KEPEZ, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Yeşilyurt; Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Patika, , Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Yeniköy; Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy Köyü Yolu, Yeniköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Ulgar; Ulgar Köyü İç Yolu, ULGAR KÖSELER, Ulgar, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Çiçekli; ÇİÇEKLİ, FATİH_1, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, iç yol, , Patika, KALE, Çiçekli Köyü İç Köyü, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Yol, FATİH, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Çiğiller; , Çiğiller Köyü Yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, tarla yolu, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Dalkara; , Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Deliçoban; Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, üzümlü yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Patika, Demirci Gördes Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü Yolu, Deli Çoban Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Dereçiftlik; , Dereciftlik İç Yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, BAYAT DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, osman yolu, osmanlar, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Doğanpınar; , Doganpınar Köyü İçi Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Dutluca; , Dutluca Köyü Yolu, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köü İç Yol, DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, İsimsiz19, Dutluca, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Efendili; , Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü İç Yol, Patika, köy iç yolu, MERKEZ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, BÖREZ, Efendili Köyü Yolu, ESENYURT SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Fundacık; , Akhisar Gördes Yolu, Fundacı Köyü İç Yol, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, İsimsiz8, Fundacık, İsimsiz11, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Gülpınar; , Gülpınar Köyü Yolu, Gülpınar Köyü İç Yolu, Patika, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, Gülpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Güneşli; , ONDOKUZ MAYIS, OTUZ AĞUSTOS, AKASYALAR, AKPINAR, ANADOLU, ARDA, ARDIÇ, ARI, ATA, ATATÜRK, AY, AYGÜLLER, BÜLBÜL, CUMHURİYET, DAMLA, Demirci Gördes Yolu, DESTE, FATİH, GAZİ SELAMİ PAZAR, Güneşli Köyü İçyolu, GÜRERLER, HACI MUSTAFA PAŞA, HALİL YANLIZ, HOCA AHMET YASEVİ, KANARYA, KARAOSMANOĞLU, KAYALI, KEKİK, KİLİM, KOCA CAMİ, KIRLANGIÇ, MARTI, MENDERES, LEYLAK, MESCİT, MESİR, MEZARLIKBAŞI, MİMAR SİNAN, PAPATYA, PARK, Patika, PEHLİVANOĞLU, PEKMEZ, PLEVNE, SÜMBÜL, ULUS, VATAN, YARENLER, YAVUZ SULTANSELİM, ÇAĞLAYAN, ÇİLEK, ÇİMEN, ÇİTLENBİK, İSTİKLAL, ŞHT.SELAMİ SEZER, ŞİRİN, GAZİ SELAMİ PAZAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜL, TÜTÜN, KUMRU, iç yolu, ARI BURUN, CEMRE, YALI, SARMAŞIK, KELEBEK, IHLAMUR, YUNUS EMRE, ÇIKMAZ, KARANFİL, YONCA, KARACA, DEĞİRMEN, SERÇE, İNCİ, ÖZDEMİRLER, MEHMET AKİF ERSOY, ANAFARTALAR, HUZUR, HAVUZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kabakoz; , Akhisar Gördes Yolu, Kabakoz Köyi İç Yolu, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kalemoğlu; Kalemoğlu Köyü Yolu, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, KALEMOĞLU, kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU FUNDACIK, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, BOZOVA, İsimsiz87, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz98, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz116, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Karaağaç; , Karaagac Köyü İç Yol, Karaağaç, Karaağaç Köyü İç Yolu, MERKEZ, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Karakeçili; , Karakeçili, Patika, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, MERKEZ, atalan yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Karayağcı; , Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcıl, Patika, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Karayakup; , Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kaşıkçı; , Kaşıkcı Köyü İç Yol, KAŞIKÇI, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Köyü İç Yolu, Patika, Patka, çomaklı yolu, İsimsiz2, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, BAHADIRLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, İsimsiz84, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, yok, kızıldam bademli mevki , Akpınar Köyü İç Yolu, DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, arazi yolu, AKPINAR, Ptika, Patıka, Patika, Demirci Gördes Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Akpınar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı Bayat, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Köyü İç Yolu, Patika, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI BAYAT, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Bayat; , Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ATATÜRK BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN, OKÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Beğenler; Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, yol, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, MERKEZ, Patika, Beğenler İç Yol, Beğenler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Benlieli; , Benlieli Köyü Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Patika, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Börez; , Börez, Börez Köyü Yolu, merkez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Boyalı; , Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, yol, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, ÇAYBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Çağlayan; ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, , Çaglayan, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Çatalarmut; , Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, isimsiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Evciler; Evciler, , BARBAROS, Ertuğrul Gazi Sok., Orhan Gazi C.D, Patika, Zafer Dogu Caddesi, Çağlar Cad., Evciler, Evciler, SALKIM, Evciler, ORHAN GAZİ, DAĞ, Çağlar, BAYIR, AY YILDIZ, Evciler, Evciler, LEYLEK, Evciler, Evciler, TURUNÇ, IRMAK, Evciler, YILDIRIM BEYAZIT, GAZİ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, Evciler, YAŞAR DOĞU, BESTE, Evciler, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, TAŞLI, Evciler, Evciler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Beğel; Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, BEĞEL, , Begel, Begel Köyü İç Yol, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Dargıl; , Dargıl Köyü Yolu, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Malkoca; Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Güneşli; MARTI, HUZUR, ANAFARTALAR, MEHMET AKİF ERSOY, ÖZDEMİRLER, İNCİ, SERÇE, DEĞİRMEN, KARACA, YONCA, KARANFİL, ÇIKMAZ, YUNUS EMRE, IHLAMUR, KELEBEK, SARMAŞIK, YALI, CEMRE, ARI BURUN, iç yolu, KUMRU, TÜTÜN, GÜL, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GAZİ SELAMİ PAZAR, ŞİRİN, ŞHT.SELAMİ SEZER, İSTİKLAL, ÇİTLENBİK, ÇİMEN, ÇİLEK, ÇAĞLAYAN, YAVUZ SULTANSELİM, YARENLER, VATAN, ULUS, SÜMBÜL, PLEVNE, PEKMEZ, PEHLİVANOĞLU, Patika, PARK, PAPATYA, MİMAR SİNAN, MEZARLIKBAŞI, MESİR, MESCİT, LEYLAK, , ONDOKUZ MAYIS, OTUZ AĞUSTOS, AKASYALAR, AKPINAR, ANADOLU, ARDA, ARDIÇ, ARI, ATA, ATATÜRK, AY, AYGÜLLER, BÜLBÜL, CUMHURİYET, DAMLA, Demirci Gördes Yolu, DESTE, FATİH, GAZİ SELAMİ PAZAR, Güneşli Köyü İçyolu, GÜRERLER, HACI MUSTAFA PAŞA, HALİL YANLIZ, HAVUZ, HOCA AHMET YASEVİ, KANARYA, KARAOSMANOĞLU, KAYALI, KEKİK, KİLİM, KOCA CAMİ, KIRLANGIÇ, MENDERES elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Yeşilyurt; Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Yeniköy; Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy Köyü Yolu, Yeniköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, , Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Ulgar; Ulgar Köyü İç Yolu, ULGAR KÖSELER, Ulgar, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Tüpüler; KEPEZ, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Patika, Parika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Tepeköy; Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, , Yakaköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Şeyhyayla; DARGIL, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, Şeyhyayla, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla İç Köyü, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şehyayla Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Sarıaliler; Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler Köyü İç Yolu, Sarıaliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Salur; MALAZ SALUR, Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, SALUR, Salur İç Yol, Demirci Gördes Yolu, , Salur, Salur, Salur elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Şahinkaya; arazi yolu, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Oğulduruk; tarla yolu, AKYAR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK HASKÖY, merkez, Oğulduruk Köyü İç Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Uzunçam; ŞEHİT MAKBULE HANIM, Uzunçam, Uzunçam, Ümit Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., YILDIRIM BEYAZIT, Patıka, Patika, Orman İşletme Sk., Akhisar Gördes Yolu, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, KIRAN UZUNÇAM, SOFTALAR, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, Uzunçam, ATATÜRK, ŞAİR EŞREF, İSTİKLAL, ÇAĞLAYAN, ÇAMLICA, ULUS, SAĞLIK, Pınar Sk., Oğuz Gç., Meltem Sok, HACI ETHEM BÜKE, DAMLA, Cumhuriyet Cd., BARBAROS, Akıncılar Cd., , Uzunçam, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Nakıpağa; ŞEHİT MAKBULE HANIM, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, OĞULDURUK 5 EYLÜL, ATATÜRK, İSTİKLAL, ÇAMLICA, OSMAN PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, GÜNEY, FEVZİ PAŞA, Cumhuriyet Cd., BOZKURT, BAYRAKTAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Hüseyni Baba; köy içi, ŞHT.PİY, ŞEHİTLER, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, ZAFER, TÜTÜNCÜLER, SANAT, Patıka, HÜRRİYET, BAŞAK, ALAN, AKINCILAR, kalabak, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, İsimsiz213, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, KALABAK, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, KEPEZ, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, Hüseyni Baba, HARMANDALI, SANAYİİ F BLOK, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, HÜSEYNİ BABA, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, FATİH, SÜMBÜL, Sanayıı J Blok, SANAYİİ H BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ C BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ A BLOK, Patika, NERGİZ, MİLLİ HAKİMİYET, KARANFİL, KARAKAZIM PAŞA, HAYAT, HARMANDALI, GÜL, Gördes Köprübaşı Yolu, FATİH, Dilek Sk., CENGİZ TOPEL, ANAFARTALAR, 5 EYLÜL, 30 AGUSTOS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Divan; FATİH, ADALET, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İRFAN, YILDIZ, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, SAKARYA, MEHTER GEÇİDİ, MEHMETÇİK, M.AKİF ERSOY, HALİL ZEYBEK, GÖLKAŞI, AY, ADALET, 23 NİSAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Cuma; HAVUZLU ÇARŞI, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İSTANBUL, ÇAMLICA, YAĞMUR, VATAN, ULUS, OSMAN PAŞA, MURAT, MOLLA FENARİ, HUZUR, HACI ETHEM BÜKE, FEVZİ PAŞA, Demirci Gördes Yolu, Cumhuriyet Cd., CEMAL ÇAĞLAR, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, BAYRAKTAR, ÇALTILI, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz2, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, Patıka, NAMAZGAH, MİSAKI MİLLİ, MALAZGİRT, KOCAMURTLUK, HALİL ZEYBEK, ERGENEKON, Demirci Gördes Yolu, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Atatürk; Gördes Köprübaşı Yolu, GAZİ ALİ TEMEL, KANARYA, HALİL EFE, FATİH, KEPEZ KÜME EVLER, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, ESKİ GÖRDES, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, GAZİ İBRAHİM KÖSE, ŞHT.ER AHMET ARAN, Gördes Köprübaşı Yolu, Kartal, ZÜBEYDE HANIM, CEYLAN, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ZİYA GÖKALP, YEŞİL KIBRIS, Y.SULTAN SELİM, SAKARYA, Patika, NAMIK KEMAL, MİTHAT PAŞA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, HALİL ZEYBEK, Gördes İç Yolu, Gördes İç Yol, CİHANGİR, ALİRIZA BEY, 23 NİSAN, 19 MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Adnan Menderes; ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, YENİ HUZUR , ZAMBAK, HAYRİ BÜKE, iç yol., ŞEHİTLER, İLKAYA, ZEMBİLLİ, ZAFER, SANTRAL GEÇİDİ, SANAT, Patika, MİMAR SİNAN, LONCA GEÇİDİ, Leylak Sk., KARAKAZIM PAŞA, HÜRRİYET, HAYAT, GAZİLER, CENGİZ TOPEL, CEMAL AYBEY, BAŞAK, BAHAR, ANADOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Malkoca; Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Malaz; Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Patika, Mlaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Malaz Köyü İç Yol, , Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kuşluk; Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Demirci Gördes Yolu, , Kuşluk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kürekçi; Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Patika, Karakeçiili Köyü İç Yol, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Köseler; Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, İsimsiz105, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, arazi yolu, Köseler Köyü İç Yolu, Köseler Köyü Yolu, , Köseler, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Korubaşı; ÇİMENTEPE, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, çimentepe sk., Patika, Korubaşı Köyü Yolu, Korubaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kobaklar; KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, Kobaklar, KOBAKLAR, Patika, Kobaklar Köyü İç Yol, Kobaklar Köyü Yolu, , KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kızıldam; ÇAM KÖY, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam, arazi yolu, Patika, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kıymık; Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, , MERKEZ, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kıran; KABAOZ UZUNÇAM, İsimsiz184, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, MERKEZ, ALANYAKA, Kıran, , Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kılcanlar; Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, DEDELER, Patika, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kayacık; BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, CUMHURİYET MEYDANI, 34, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, kayacık, kayacık arazi, YANIKDAĞ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz19, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, BAĞDAMLARI YOLU, KAYACIK, Patika, Paika, Kayacık Köyü İç Yolu, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yo, , Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, ATATÜRK, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), Kayacık, Kayacık, İsimsiz461, İsimsiz459, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KAYACIK, Kayacık, 1, KAYACIK, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kaşıkçı; BAHADIRLAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz2, çomaklı yolu, Patka, Patika, Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, KAŞIKÇI, Kaşıkcı Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Karayakup; Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Karayağcı; FUNDACIK, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Patika, Karayağcıl, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Karakeçili; atalan yolu, MERKEZ, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Patika, Karakeçili, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Karaağaç; DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, MERKEZ, Karaağaç Köyü İç Yolu, Karaağaç, Karaagac Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kalemoğlu; KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, İsimsiz116, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz98, İsimsiz95, İsimsiz94, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz87, BOZOVA, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, , Kalemoğlu Köyü Yolu, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, KALEMOĞLU, kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU FUNDACIK, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kabakoz; Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz Köyi İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, , Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, yok, kızıldam bademli mevki , Akpınar Köyü İç Yolu, DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, arazi yolu, AKPINAR, Ptika, Patıka, Patika, Demirci Gördes Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Akpınar Köyü Yolu, , Akpınar, İsimsiz84, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı Bayat, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Köyü İç Yolu, Patika, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI BAYAT, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Bayat; Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN, OKÇULAR, , Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN BAYAT, ATATÜRK BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Beğel; , Begel, Begel Köyü İç Yol, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Beğenler; , Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler İç Yol, Patika, MERKEZ, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Börez; Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez, , Börez, Börez Köyü Yolu, merkez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Boyalı; , yol, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, ÇAYBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Çağlayan; , Çaglayan, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Çatalarmut; , Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, isimsiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Dalkara; Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, , Dalkara, Dalkara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Dargıl; , Dargıl Köyü Yolu, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Deliçoban; , Deli Çoban Köyü İç Yol, Deliçoban Köyü Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Demirci Gördes Yolu, Patika, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, üzümlü yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Fundacık; MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, İsimsiz8, Fundacık, İsimsiz11, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, , Akhisar Gördes Yolu, Fundacı Köyü İç Yol, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Gülpınar; , Gülpınar Köyü Yolu, Gülpınar Köyü İç Yolu, Patika, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, Gülpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Dereçiftlik; , Dereciftlik İç Yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, BAYAT DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, osman yolu, osmanlar, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Doğanpınar; , Doganpınar Köyü İçi Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Dutluca; , Dutluca Köyü Yolu, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köü İç Yol, DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, İsimsiz19, Dutluca, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Efendili; , Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü İç Yol, Patika, köy iç yolu, MERKEZ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, BÖREZ, Efendili Köyü Yolu, ESENYURT SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Evciler; , BARBAROS, Ertuğrul Gazi Sok., Orhan Gazi C.D, Patika, Zafer Dogu Caddesi, Çağlar Cad., Evciler, Evciler, SALKIM, Evciler, ORHAN GAZİ, DAĞ, Çağlar, BAYIR, AY YILDIZ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, TAŞLI, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, Evciler, BESTE, YAŞAR DOĞU, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, LEYLEK, Evciler, Evciler, TURUNÇ, IRMAK, Evciler, YILDIRIM BEYAZIT, GAZİ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Benlieli; , Benlieli Köyü Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Patika, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Çiçekli; , Patika, KALE, Çiçekli Köyü İç Köyü, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Yol, FATİH, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH_1, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Çiğiller; , Çiğiller Köyü Yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, tarla yolu, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kayacık; Kayacık, , Kayacık Köyü İç Yo, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yolu, Paika, Patika, KAYACIK, BAĞDAMLARI YOLU, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, KAYACIK, 1, Kayacık, KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz459, İsimsiz461, Kayacık, Kayacık, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), ATATÜRK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, YANIKDAĞ, kayacık arazi, kayacık, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, 34, CUMHURİYET MEYDANI, BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Evciler; SALKIM, Evciler, ORHAN GAZİ, DAĞ, Çağlar, BAYIR, AY YILDIZ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, TAŞLI, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, Evciler, BESTE, YAŞAR DOĞU, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, Evciler, IRMAK, TURUNÇ, Evciler, Evciler, LEYLEK, Evciler, , BARBAROS, Ertuğrul Gazi Sok., Orhan Gazi C.D, Patika, Zafer Dogu Caddesi, Çağlar Cad., Evciler, Evciler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Akpınar; , Akpınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, Patika, Patıka, Ptika, AKPINAR, arazi yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, İsimsiz84, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, yok, kızıldam bademli mevki , Akpınar Köyü İç Yolu, DAMALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı Bayat, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Köyü İç Yolu, Patika, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI BAYAT, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Bayat; , Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN BAYAT, ATATÜRK BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN, OKÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Beğel; , Begel, Begel Köyü İç Yol, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Beğenler; , Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler İç Yol, Patika, MERKEZ, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Benlieli; , Benlieli Köyü Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Patika, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Börez; , Börez, Börez Köyü Yolu, merkez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Boyalı; , yol, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, ÇAYBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Çağlayan; , Çaglayan, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Çatalarmut; , Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, isimsiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Çiçekli; , Patika, KALE, Çiçekli Köyü İç Köyü, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Yol, FATİH, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH_1, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Çiğiller; , Çiğiller Köyü Yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, tarla yolu, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Dalkara; , Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Dargıl; , Dargıl Köyü Yolu, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Deliçoban; , Deli Çoban Köyü İç Yol, Deliçoban Köyü Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Demirci Gördes Yolu, Patika, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, üzümlü yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Dereçiftlik; , Dereciftlik İç Yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, BAYAT DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, osman yolu, osmanlar, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Doğanpınar; , Doganpınar Köyü İçi Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Dutluca; , Dutluca Köyü Yolu, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köü İç Yol, DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, İsimsiz19, Dutluca, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Efendili; , Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü İç Yol, Patika, köy iç yolu, MERKEZ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, BÖREZ, Efendili Köyü Yolu, ESENYURT SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Fundacık; , Akhisar Gördes Yolu, Fundacı Köyü İç Yol, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, İsimsiz8, Fundacık, İsimsiz11, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Gülpınar; , Gülpınar Köyü Yolu, Gülpınar Köyü İç Yolu, Patika, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, Gülpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Güneşli; , ONDOKUZ MAYIS, OTUZ AĞUSTOS, AKASYALAR, AKPINAR, ANADOLU, ARDA, ARDIÇ, ARI, ATA, ATATÜRK, AY, AYGÜLLER, BÜLBÜL, CUMHURİYET, DAMLA, Demirci Gördes Yolu, DESTE, FATİH, GAZİ SELAMİ PAZAR, Güneşli Köyü İçyolu, GÜRERLER, HACI MUSTAFA PAŞA, HALİL YANLIZ, HAVUZ, HOCA AHMET YASEVİ, KANARYA, KARAOSMANOĞLU, KAYALI, KEKİK, KİLİM, KOCA CAMİ, KIRLANGIÇ, MARTI, MENDERES, LEYLAK, MESCİT, MESİR, MEZARLIKBAŞI, MİMAR SİNAN, PAPATYA, PARK, Patika, PEHLİVANOĞLU, PEKMEZ, PLEVNE, SÜMBÜL, ULUS, VATAN, YARENLER, YAVUZ SULTANSELİM, ÇAĞLAYAN, ÇİLEK, ÇİMEN, ÇİTLENBİK, İSTİKLAL, ŞHT.SELAMİ SEZER, ŞİRİN, GAZİ SELAMİ PAZAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜL, TÜTÜN, KUMRU, iç yolu, ARI BURUN, CEMRE, YALI, SARMAŞIK, KELEBEK, IHLAMUR, YUNUS EMRE, ÇIKMAZ, KARANFİL, YONCA, KARACA, DEĞİRMEN, SERÇE, İNCİ, ÖZDEMİRLER, MEHMET AKİF ERSOY, ANAFARTALAR, HUZUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kabakoz; , Akhisar Gördes Yolu, Kabakoz Köyi İç Yolu, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kalemoğlu; , Kalemoğlu Köyü Yolu, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, KALEMOĞLU, kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU FUNDACIK, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, BOZOVA, İsimsiz87, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz98, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz116, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Karaağaç; , Karaagac Köyü İç Yol, Karaağaç, Karaağaç Köyü İç Yolu, MERKEZ, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Karakeçili; , Karakeçili, Patika, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, MERKEZ, atalan yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Karayağcı; , Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcıl, Patika, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Karayakup; , Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kaşıkçı; , Kaşıkcı Köyü İç Yol, KAŞIKÇI, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Köyü İç Yolu, Patika, Patka, çomaklı yolu, İsimsiz2, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, BAHADIRLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kılcanlar; , Kılcanlar Köyü Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Patika, DEDELER, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kıran; , Kıran, ALANYAKA, MERKEZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, İsimsiz184, KABAOZ UZUNÇAM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kıymık; , Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kızıldam; , Akpınar Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü İç Yolu, Patika, arazi yolu, Kızıldam, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü Yolu, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, ÇAM KÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yol, Patika, KOBAKLAR, Kobaklar, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Korubaşı; , Korubaşı, Korubaşı Köyü Yolu, Patika, çimentepe sk., Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, ÇİMENTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Köseler; , Köseler Köyü Yolu, Köseler Köyü İç Yolu, arazi yolu, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, İsimsiz105, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, Köseler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kürekçi; , Gördes Köprübaşı Yolu, Karakeçiili Köyü İç Yol, Patika, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kuşluk; , Demirci Gördes Yolu, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; , Akpınar Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Malaz; , Malaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Mlaz Köyü İç Yol, Patika, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Malkoca; , Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Adnan Menderes; , ANADOLU, BAHAR, BAŞAK, CEMAL AYBEY, CENGİZ TOPEL, GAZİLER, HAYAT, HÜRRİYET, KARAKAZIM PAŞA, Leylak Sk., LONCA GEÇİDİ, MİMAR SİNAN, Patika, SANAT, SANTRAL GEÇİDİ, ZAFER, ZEMBİLLİ, İLKAYA, ŞEHİTLER, iç yol., HAYRİ BÜKE, ZAMBAK, YENİ HUZUR , ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Atatürk; , 19 MAYIS, 23 NİSAN, ALİRIZA BEY, CİHANGİR, Gördes İç Yol, Gördes İç Yolu, HALİL ZEYBEK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, MİTHAT PAŞA, NAMIK KEMAL, Patika, SAKARYA, Y.SULTAN SELİM, YEŞİL KIBRIS, ZİYA GÖKALP, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLAN, ZÜBEYDE HANIM, Kartal, Gördes Köprübaşı Yolu, ŞHT.ER AHMET ARAN, GAZİ İBRAHİM KÖSE, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, ESKİ GÖRDES, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, KEPEZ KÜME EVLER, FATİH, HALİL EFE, KANARYA, GAZİ ALİ TEMEL, Gördes Köprübaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Beşeylül; , BEREKET, Demirci Gördes Yolu, ERGENEKON, HALİL ZEYBEK, KOCAMURTLUK, MALAZGİRT, MİSAKI MİLLİ, NAMAZGAH, Patıka, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İsimsiz2, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, ÇALTILI, BAYRAKTAR, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Cuma; , BEREKET, CEMAL ÇAĞLAR, Cumhuriyet Cd., Demirci Gördes Yolu, FEVZİ PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, HUZUR, MOLLA FENARİ, MURAT, OSMAN PAŞA, ULUS, VATAN, YAĞMUR, ÇAMLICA, İSTANBUL, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, HAVUZLU ÇARŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Divan; , 23 NİSAN, ADALET, AY, GÖLKAŞI, HALİL ZEYBEK, M.AKİF ERSOY, MEHMETÇİK, MEHTER GEÇİDİ, SAKARYA, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, YILDIZ, İRFAN, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ADALET, FATİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Hüseyni Baba; , 30 AGUSTOS, 5 EYLÜL, ANAFARTALAR, CENGİZ TOPEL, Dilek Sk., FATİH, Gördes Köprübaşı Yolu, GÜL, HARMANDALI, HAYAT, KARAKAZIM PAŞA, KARANFİL, MİLLİ HAKİMİYET, NERGİZ, Patika, SANAYİİ A BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ C BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ H BLOK, Sanayıı J Blok, SÜMBÜL, FATİH, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, HÜSEYNİ BABA, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, SANAYİİ F BLOK, HARMANDALI, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, KEPEZ, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, İsimsiz213, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, kalabak, AKINCILAR, ALAN, BAŞAK, HÜRRİYET, Patıka, SANAT, TÜTÜNCÜLER, ZAFER, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, ŞEHİTLER, ŞHT.PİY, köy içi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Nakıpağa; , BAYRAKTAR, BOZKURT, Cumhuriyet Cd., FEVZİ PAŞA, GÜNEY, HACI ETHEM BÜKE, OSMAN PAŞA, ÇAMLICA, İSTİKLAL, ATATÜRK, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Uzunçam; , Akıncılar Cd., BARBAROS, Cumhuriyet Cd., DAMLA, HACI ETHEM BÜKE, Meltem Sok, Oğuz Gç., Pınar Sk., SAĞLIK, ULUS, ÇAMLICA, ÇAĞLAYAN, İSTİKLAL, ŞAİR EŞREF, ATATÜRK, Uzunçam, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, SOFTALAR, KIRAN UZUNÇAM, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, Akhisar Gördes Yolu, Orman İşletme Sk., Patika, Patıka, YILDIRIM BEYAZIT, Yıldırım Beyazıt Cd., Ümit Sk., Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Oğulduruk; , Oğulduruk Köyü Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü İç Yolu, merkez, OĞULDURUK HASKÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, AKYAR, tarla yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Pınarbaşı; , Patika, Pınarbaşı Köyü Yolu, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Şahinkaya; , Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Salur; , Demirci Gördes Yolu, Salur İç Yol, SALUR, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur, MALAZ SALUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Sarıaliler; , Sarıaliler, Sarıaliler Köyü İç Yolu, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Şeyhyayla; , Demirci Gördes Yolu, Şehyayla Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla İç Köyü, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Tepeköy; , Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Tüpüler; , Parika, Patika, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, KEPEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Ulgar; , Demirci Gördes Yolu, Ulgar Köyü Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar, ULGAR KÖSELER, Ulgar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Yakaköy; , Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Yeniköy; , Yeniköy, Yeniköy Köyü Yolu, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Yeşilyurt; , Patika, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Atatürk; Gördes Köprübaşı Yolu, GAZİ İBRAHİM KÖSE, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, ESKİ GÖRDES, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, KEPEZ KÜME EVLER, FATİH, HALİL EFE, KANARYA, GAZİ ALİ TEMEL, Gördes Köprübaşı Yolu, , 19 MAYIS, 23 NİSAN, ALİRIZA BEY, CİHANGİR, Gördes İç Yol, Gördes İç Yolu, HALİL ZEYBEK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, MİTHAT PAŞA, NAMIK KEMAL, Patika, SAKARYA, Y.SULTAN SELİM, YEŞİL KIBRIS, ZİYA GÖKALP, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLAN, ZÜBEYDE HANIM, Kartal, ŞHT.ER AHMET ARAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Beşeylül; , BEREKET, Demirci Gördes Yolu, ERGENEKON, HALİL ZEYBEK, KOCAMURTLUK, MALAZGİRT, MİSAKI MİLLİ, NAMAZGAH, Patıka, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İsimsiz2, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, ÇALTILI, BAYRAKTAR, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Cuma; , BEREKET, CEMAL ÇAĞLAR, Cumhuriyet Cd., Demirci Gördes Yolu, FEVZİ PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, HUZUR, MOLLA FENARİ, MURAT, OSMAN PAŞA, ULUS, VATAN, YAĞMUR, ÇAMLICA, İSTANBUL, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, HAVUZLU ÇARŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Divan; , 23 NİSAN, ADALET, AY, GÖLKAŞI, HALİL ZEYBEK, M.AKİF ERSOY, MEHMETÇİK, MEHTER GEÇİDİ, SAKARYA, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, YILDIZ, İRFAN, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ADALET, FATİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Hüseyni Baba; , 30 AGUSTOS, 5 EYLÜL, ANAFARTALAR, CENGİZ TOPEL, Dilek Sk., FATİH, Gördes Köprübaşı Yolu, GÜL, HARMANDALI, HAYAT, KARAKAZIM PAŞA, KARANFİL, MİLLİ HAKİMİYET, NERGİZ, Patika, SANAYİİ A BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ C BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ H BLOK, Sanayıı J Blok, SÜMBÜL, FATİH, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, HÜSEYNİ BABA, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, SANAYİİ F BLOK, HARMANDALI, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, KEPEZ, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, İsimsiz213, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, kalabak, AKINCILAR, ALAN, BAŞAK, HÜRRİYET, Patıka, SANAT, TÜTÜNCÜLER, ZAFER, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, ŞEHİTLER, ŞHT.PİY, köy içi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Nakıpağa; , BAYRAKTAR, BOZKURT, Cumhuriyet Cd., FEVZİ PAŞA, GÜNEY, HACI ETHEM BÜKE, OSMAN PAŞA, ÇAMLICA, İSTİKLAL, ATATÜRK, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Uzunçam; , Akıncılar Cd., BARBAROS, Cumhuriyet Cd., DAMLA, HACI ETHEM BÜKE, Meltem Sok, Oğuz Gç., Pınar Sk., SAĞLIK, ULUS, ÇAMLICA, ÇAĞLAYAN, İSTİKLAL, ŞAİR EŞREF, ATATÜRK, Uzunçam, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, SOFTALAR, KIRAN UZUNÇAM, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, Akhisar Gördes Yolu, Orman İşletme Sk., Patika, Patıka, YILDIRIM BEYAZIT, Yıldırım Beyazıt Cd., Ümit Sk., Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Oğulduruk; , Oğulduruk Köyü Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü İç Yolu, merkez, OĞULDURUK HASKÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, AKYAR, tarla yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Pınarbaşı; , Patika, Pınarbaşı Köyü Yolu, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Şahinkaya; , Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Salur; , Demirci Gördes Yolu, Salur İç Yol, SALUR, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur, MALAZ SALUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Sarıaliler; , Sarıaliler, Sarıaliler Köyü İç Yolu, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Şeyhyayla; , Demirci Gördes Yolu, Şehyayla Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla İç Köyü, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Tepeköy; , Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Tüpüler; , Parika, Patika, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, KEPEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Ulgar; , Demirci Gördes Yolu, Ulgar Köyü Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar, ULGAR KÖSELER, Ulgar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Yakaköy; , Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Yeniköy; , Yeniköy, Yeniköy Köyü Yolu, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Yeşilyurt; , Patika, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Evciler; , BARBAROS, Ertuğrul Gazi Sok., Orhan Gazi C.D, Patika, Zafer Dogu Caddesi, Çağlar Cad., Evciler, Evciler, SALKIM, Evciler, ORHAN GAZİ, DAĞ, Çağlar, BAYIR, AY YILDIZ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, TAŞLI, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, Evciler, BESTE, YAŞAR DOĞU, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, Evciler, IRMAK, TURUNÇ, Evciler, Evciler, LEYLEK, Evciler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Akpınar; , Akpınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, Patika, Patıka, Ptika, AKPINAR, arazi yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, İsimsiz84, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, yok, kızıldam bademli mevki , Akpınar Köyü İç Yolu, DAMALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı Bayat, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Köyü İç Yolu, Patika, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI BAYAT, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Bayat; , Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN BAYAT, ATATÜRK BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN, OKÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Beğel; , Begel, Begel Köyü İç Yol, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Beğenler; , Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler İç Yol, Patika, MERKEZ, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Benlieli; , Benlieli Köyü Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Patika, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Börez; , Börez, Börez Köyü Yolu, merkez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Boyalı; , yol, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, ÇAYBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Çağlayan; , Çaglayan, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Çatalarmut; , Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, isimsiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Çiçekli; , Patika, KALE, Çiçekli Köyü İç Köyü, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Yol, FATİH, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH_1, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Çiğiller; , Çiğiller Köyü Yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, tarla yolu, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Dalkara; , Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Dargıl; , Dargıl Köyü Yolu, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Deliçoban; , Deli Çoban Köyü İç Yol, Deliçoban Köyü Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Demirci Gördes Yolu, Patika, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, üzümlü yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Dereçiftlik; , Dereciftlik İç Yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, BAYAT DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, osman yolu, osmanlar, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Doğanpınar; , Doganpınar Köyü İçi Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Dutluca; , Dutluca Köyü Yolu, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köü İç Yol, DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, İsimsiz19, Dutluca, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Efendili; , Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü İç Yol, Patika, köy iç yolu, MERKEZ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, BÖREZ, Efendili Köyü Yolu, ESENYURT SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Fundacık; , Akhisar Gördes Yolu, Fundacı Köyü İç Yol, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, İsimsiz8, Fundacık, İsimsiz11, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Gülpınar; , Gülpınar Köyü Yolu, Gülpınar Köyü İç Yolu, Patika, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, Gülpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Güneşli; , ONDOKUZ MAYIS, OTUZ AĞUSTOS, AKASYALAR, AKPINAR, ANADOLU, ARDA, ARDIÇ, ARI, ATA, ATATÜRK, AY, AYGÜLLER, BÜLBÜL, CUMHURİYET, DAMLA, Demirci Gördes Yolu, DESTE, FATİH, GAZİ SELAMİ PAZAR, Güneşli Köyü İçyolu, GÜRERLER, HACI MUSTAFA PAŞA, HALİL YANLIZ, HAVUZ, HOCA AHMET YASEVİ, KANARYA, KARAOSMANOĞLU, KAYALI, KEKİK, KİLİM, KOCA CAMİ, KIRLANGIÇ, MARTI, MENDERES, LEYLAK, MESCİT, MESİR, MEZARLIKBAŞI, MİMAR SİNAN, PAPATYA, PARK, Patika, PEHLİVANOĞLU, PEKMEZ, PLEVNE, SÜMBÜL, ULUS, VATAN, YARENLER, YAVUZ SULTANSELİM, ÇAĞLAYAN, ÇİLEK, ÇİMEN, ÇİTLENBİK, İSTİKLAL, ŞHT.SELAMİ SEZER, ŞİRİN, GAZİ SELAMİ PAZAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜL, TÜTÜN, KUMRU, iç yolu, ARI BURUN, CEMRE, YALI, SARMAŞIK, KELEBEK, IHLAMUR, YUNUS EMRE, ÇIKMAZ, KARANFİL, YONCA, KARACA, DEĞİRMEN, SERÇE, İNCİ, ÖZDEMİRLER, MEHMET AKİF ERSOY, ANAFARTALAR, HUZUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kabakoz; , Akhisar Gördes Yolu, Kabakoz Köyi İç Yolu, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kalemoğlu; , Kalemoğlu Köyü Yolu, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, KALEMOĞLU, kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU FUNDACIK, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, BOZOVA, İsimsiz87, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz98, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz116, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Karaağaç; , Karaagac Köyü İç Yol, Karaağaç, Karaağaç Köyü İç Yolu, MERKEZ, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Karakeçili; , Karakeçili, Patika, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, MERKEZ, atalan yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Karayağcı; , Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcıl, Patika, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Karayakup; , Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kaşıkçı; , Kaşıkcı Köyü İç Yol, KAŞIKÇI, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Köyü İç Yolu, Patika, Patka, çomaklı yolu, İsimsiz2, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, BAHADIRLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kayacık; , Kayacık Köyü İç Yo, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yolu, Paika, Patika, KAYACIK, BAĞDAMLARI YOLU, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz19, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, KAYACIK, 1, Kayacık, KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz459, İsimsiz461, Kayacık, Kayacık, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), ATATÜRK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, YANIKDAĞ, kayacık arazi, kayacık, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, 34, CUMHURİYET MEYDANI, BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kılcanlar; , Kılcanlar Köyü Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Patika, DEDELER, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kıran; , Kıran, ALANYAKA, MERKEZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, İsimsiz184, KABAOZ UZUNÇAM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kıymık; , Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kızıldam; , Akpınar Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü İç Yolu, Patika, arazi yolu, Kızıldam, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü Yolu, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, ÇAM KÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yol, Patika, KOBAKLAR, Kobaklar, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Korubaşı; , Korubaşı, Korubaşı Köyü Yolu, Patika, çimentepe sk., Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, ÇİMENTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Köseler; , Köseler Köyü Yolu, Köseler Köyü İç Yolu, arazi yolu, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, İsimsiz105, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, Köseler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kürekçi; , Gördes Köprübaşı Yolu, Karakeçiili Köyü İç Yol, Patika, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kuşluk; , Demirci Gördes Yolu, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; , Akpınar Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Malaz; , Malaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Mlaz Köyü İç Yol, Patika, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Malkoca; , Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Adnan Menderes; , ANADOLU, BAHAR, BAŞAK, CEMAL AYBEY, CENGİZ TOPEL, GAZİLER, HAYAT, HÜRRİYET, KARAKAZIM PAŞA, Leylak Sk., LONCA GEÇİDİ, MİMAR SİNAN, Patika, SANAT, SANTRAL GEÇİDİ, ZAFER, ZEMBİLLİ, İLKAYA, ŞEHİTLER, iç yol., HAYRİ BÜKE, ZAMBAK, YENİ HUZUR , ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Çıtak; köy iç yolu, köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Dağdere; İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz136 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Hamitköy; İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Yeğenoba; İsimsiz52, İsimsiz59, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, DAĞYAKA, ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Çıtak; , çıtak, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz15, İsimsiz18, köy iç yolu, köy iç yolu, Çıtak Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Dağdere; , ORUÇALAN, SÜLEYMAN DEMİREL, karagözler, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz137, 7 sokak, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz153, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz158, İsimsiz159, İsimsiz160, İsimsiz161, karagözler, İsimsiz163, İsimsiz164, İsimsiz166, İsimsiz167, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz172, İsimsiz173, İsimsiz174, İsimsiz176, İsimsiz177, İsimsiz178, İsimsiz179, İsimsiz180, İsimsiz181, İsimsiz182, İsimsiz183, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz187, İsimsiz189, İsimsiz190, İsimsiz191, İsimsiz192, İsimsiz193, İsimsiz194, İsimsiz195, İsimsiz202, İsimsiz205, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz209, İsimsiz212, İsimsiz213, İsimsiz217, İsimsiz218, İsimsiz220, İsimsiz227, İsimsiz229, İsimsiz230, İsimsiz232, İsimsiz234, İsimsiz236, İsimsiz237, İsimsiz238, İsimsiz239, İsimsiz242, İsimsiz243, İsimsiz245, İsimsiz246, İsimsiz247, İsimsiz249, İsimsiz250, İsimsiz251, İsimsiz252, İsimsiz256, İsimsiz258, İsimsiz259, İsimsiz260, İsimsiz261, karagözler, İsimsiz263, İsimsiz264, İsimsiz265, İsimsiz267, İsimsiz268, İsimsiz269, İsimsiz271, İsimsiz273, İsimsiz274, İsimsiz275, İsimsiz276, İsimsiz277, İsimsiz278, İsimsiz279, İsimsiz280, İsimsiz281, İsimsiz282, İsimsiz283, İsimsiz285, İsimsiz287, İsimsiz288, sarıdede, İsimsiz290, İsimsiz291, İsimsiz292, İsimsiz293, İsimsiz294, İsimsiz295, İsimsiz296, İsimsiz298, İsimsiz299, İsimsiz301, İsimsiz302, İsimsiz303, İsimsiz305, İsimsiz306, İsimsiz307, İsimsiz308, İsimsiz309, sarı dede, İsimsiz311, İsimsiz312, İsimsiz313, İsimsiz314, İsimsiz315, İsimsiz319, İsimsiz323, İsimsiz325, İsimsiz326, sarıdede, İsimsiz328, HANPAŞA KÖMÜRCÜ, cevizli dere, kaşıyaka küme evler, cevizli dere, cevizli dere, cevizli dere, güdürmez mevki, 13. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 34. Sk., 6. Sk., 7. Sk., Abdulhamit Sk., Adnan Menderes Cd., Akhisar Gördes Yolu, Benzinlik İç Yolu, Ebul Feyz Elçibey Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Kazım Karabekir Cd., Namazla Cd., Çıtak Köyü İç Yolu, İnebey Cd., dağdere, güldürmez, oruçalan, mehmet akif ersoy cd, CEVİZLİDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Göcek; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz44, İsimsiz42, Göcek Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Gökçeler; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Gökçeler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Hacıibrahimler; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İhacıibrahimler, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, HACIİBRAHİMLER, hacıibrahimler ova, Akhisar Gördes Yolu, Hacıibrahimler Köyü Yolu, Pekmezci Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Hamitköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz18, hamit, Hamitköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Hanpaşa; , İsimsiz41, İsimsiz1, hanpaşa, İsimsiz254, cevizli dere, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz257, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz45, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, akköy, aşakışla, Hanpaşa Köyü Yolu, Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kocakağan; İsimsiz76, İsimsiz82, İsimsiz150, İsimsiz158 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kömürcü; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz320, İsimsiz321, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz322, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, Akhisar Gördes Yolu, Kömürcü Köyü Yolu, KÖMÜRCÜ, DEREİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Pekmezci; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Pekmezci Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Yayakırıldık; , İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, YAYAKIRILDIK, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, Yayakırıldık Köyü İç Yolu, yayakırıldık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Yeğenoba; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz74, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz75, İsimsiz34, İsimsiz76, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, Yeğenoba, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, DAĞYAKA, ARAZİ YOLU, Akhisar Gördes Yolu, Yeğenoba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Çıtak; köy iç yolu, köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Dağdere; İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz136 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Hamitköy; İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Yeğenoba; İsimsiz52, İsimsiz59, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, DAĞYAKA, ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Çıtak; , çıtak, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz15, İsimsiz18, köy iç yolu, köy iç yolu, Çıtak Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Dağdere; , ORUÇALAN, SÜLEYMAN DEMİREL, karagözler, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz137, 7 sokak, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz142, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz153, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz158, İsimsiz159, İsimsiz160, İsimsiz161, karagözler, İsimsiz163, İsimsiz164, İsimsiz166, İsimsiz167, İsimsiz168, İsimsiz169, İsimsiz172, İsimsiz173, İsimsiz174, İsimsiz176, İsimsiz177, İsimsiz178, İsimsiz179, İsimsiz180, İsimsiz181, İsimsiz182, İsimsiz183, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz187, İsimsiz189, İsimsiz190, İsimsiz191, İsimsiz192, İsimsiz193, İsimsiz194, İsimsiz195, İsimsiz202, İsimsiz205, İsimsiz206, İsimsiz207, İsimsiz209, İsimsiz212, İsimsiz213, İsimsiz217, İsimsiz218, İsimsiz220, İsimsiz227, İsimsiz229, İsimsiz230, İsimsiz232, İsimsiz234, İsimsiz236, İsimsiz237, İsimsiz238, İsimsiz239, İsimsiz242, İsimsiz243, İsimsiz245, İsimsiz246, İsimsiz247, İsimsiz249, İsimsiz250, İsimsiz251, İsimsiz252, İsimsiz256, İsimsiz258, İsimsiz259, İsimsiz260, İsimsiz261, karagözler, İsimsiz263, İsimsiz264, İsimsiz265, İsimsiz267, İsimsiz268, İsimsiz269, İsimsiz271, İsimsiz273, İsimsiz274, İsimsiz275, İsimsiz276, İsimsiz277, İsimsiz278, İsimsiz279, İsimsiz280, İsimsiz281, İsimsiz282, İsimsiz283, İsimsiz285, İsimsiz287, İsimsiz288, sarıdede, İsimsiz290, İsimsiz291, İsimsiz292, İsimsiz293, İsimsiz294, İsimsiz295, İsimsiz296, İsimsiz298, İsimsiz299, İsimsiz301, İsimsiz302, İsimsiz303, İsimsiz305, İsimsiz306, İsimsiz307, İsimsiz308, İsimsiz309, sarı dede, İsimsiz311, İsimsiz312, İsimsiz313, İsimsiz314, İsimsiz315, İsimsiz319, İsimsiz323, İsimsiz325, İsimsiz326, sarıdede, İsimsiz328, HANPAŞA KÖMÜRCÜ, cevizli dere, kaşıyaka küme evler, cevizli dere, cevizli dere, cevizli dere, güdürmez mevki, 13. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 34. Sk., 6. Sk., 7. Sk., Abdulhamit Sk., Adnan Menderes Cd., Akhisar Gördes Yolu, Benzinlik İç Yolu, Ebul Feyz Elçibey Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., Kazım Karabekir Cd., Namazla Cd., Çıtak Köyü İç Yolu, İnebey Cd., dağdere, güldürmez, oruçalan, mehmet akif ersoy cd, CEVİZLİDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Göcek; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz44, İsimsiz42, Göcek Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Gökçeler; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Gökçeler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Hacıibrahimler; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İhacıibrahimler, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, HACIİBRAHİMLER, hacıibrahimler ova, Akhisar Gördes Yolu, Hacıibrahimler Köyü Yolu, Pekmezci Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Hamitköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz17, İsimsiz18, hamit, Hamitköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Hanpaşa; , İsimsiz41, İsimsiz1, hanpaşa, İsimsiz254, cevizli dere, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz257, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz45, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, akköy, aşakışla, Hanpaşa Köyü Yolu, Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kocakağan; İsimsiz76, İsimsiz82, İsimsiz150, İsimsiz158 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kömürcü; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz320, İsimsiz321, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz322, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, Akhisar Gördes Yolu, Kömürcü Köyü Yolu, KÖMÜRCÜ, DEREİÇİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Pekmezci; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Pekmezci Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Yayakırıldık; , İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, YAYAKIRILDIK, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, Yayakırıldık Köyü İç Yolu, yayakırıldık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Yeğenoba; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz74, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz75, İsimsiz34, İsimsiz76, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, Yeğenoba, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, DAĞYAKA, ARAZİ YOLU, Akhisar Gördes Yolu, Yeğenoba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Bardakçı; , köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Kulalar; MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:09.872-2024-06-13 10:00:23.679 saatleri arasında Ulacık; , İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Bardakçı; , köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Kulalar; MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:32.108-2024-06-13 10:00:45.089 saatleri arasında Ulacık; , İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:00.778-2024-06-13 15:00:11.296 saatleri arasında Esenyurt; ESENYURT, ESENYURT, , , Esenyurt Köyü Yolu, Esenyurt Köyü Yolu, Esenyurt Köyü İç Yolu, Esenyurt Köyü İç Yolu, İç Yol, İç Yol, İsimsiz1, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz23, İsimsiz23, İsimsiz28, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:34.447-2024-06-13 14:00:00.237 saatleri arasında Gümele; İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, Gümele Köyü İç Yolu, Gümele Köyü Yolu, , İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:34.447-2024-06-13 14:00:00.237 saatleri arasında Bozçatlı; Payika, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, BOZÇATLI, , Boz Çatlı Köyü İç Yol, Bozcaatlı Köyü Yolu, Bozcaatlı Köyü İç Yolu, Bozçatlı İç Köyü, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:34.447-2024-06-13 14:00:00.237 saatleri arasında İcikler; GÜMELE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:34.447-2024-06-13 14:00:00.237 saatleri arasında Hüdük; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:34.447-2024-06-13 14:00:00.237 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Bardakçı; , köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Kulalar; MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:28.97-2024-06-13 19:00:34.829 saatleri arasında Ulacık; , İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Bardakçı; , köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Kulalar; MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 18:00:52.297-2024-06-13 19:00:00.928 saatleri arasında Ulacık; , İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 09:00:20.918-2024-06-13 10:00:30.265 saatleri arasında Gebeler; gebeler Sk., İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Cennet Pınarı Mvk., Gebeler Sk., Gebeler Köyü İç Yolu, ŞHT.TAHİR AYMAZ Cad., Gebeler Köyü Yolu, , gebeler, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, Karakurt Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:20.918-2024-06-13 10:00:30.265 saatleri arasında Gelenbe; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, 1-1 Sk., İsimsiz18, 3 Sk., İsimsiz20, 2. Sk., 2. Sk., 2. Sk., İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz57, İsimsiz58, Gelenbe Sk., İsimsiz32, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, Kocaova Mvk., İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, Şht. Tahir Aymaz Cad., 7. Sk., İsimsiz80, İsimsiz81, VATAN CAD., İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz1201, 19. Sk., 19. Sk., Alacalar Cad., Harmanlık Mvk., VATAN CAD., VATAN CAD., 26 Sk., Atatürk, BALIKESİR YOLU, ŞHT.TAHİR AYMAZ Cad., VATAN CAD., 13. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 25. Sk., 6., 19. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:20.918-2024-06-13 10:00:30.265 saatleri arasında Hamitli; , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, HAMİTLİ Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, Sarıorman Mvk., Hamitli Köyü Yolu, Hamitli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:20.918-2024-06-13 10:00:30.265 saatleri arasında Kınık; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:20.918-2024-06-13 10:00:30.265 saatleri arasında Karakurt; , Sakarcalı Mvk., İsimsiz2, İsimsiz3, Kocaağaç Mevki, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:20.918-2024-06-13 10:00:30.265 saatleri arasında Küçükyaya; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:20.918-2024-06-13 10:00:30.265 saatleri arasında Siledik; , SİLEDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:20.918-2024-06-13 10:00:30.265 saatleri arasında Yağmurlu; , YAĞMURLU, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, Dülgerbağı Mvk., İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, Sakarcalı Mvk., İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Yağmurlu Sk., Yağmurlu Sk., Yağmurlu Sk., Yağmurlu Köyü Yolu, Yağmurlu Köyü İç Yolu, Yağmurlu Sk., Yağmurlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:20.918-2024-06-13 10:00:30.265 saatleri arasında Alacalar; Alacalar Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 09:00:20.918-2024-06-13 10:00:30.265 saatleri arasında Şair Eşref; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 10:00:34.368-2024-06-13 16:00:41.172 saatleri arasında Yeniharmandalı; , isimsiz, isimsiz, isimsiz, isimsiz, çakalazmağı, çakalazmağı, İsimsiz77, İsimsiz77, İsimsiz73, İsimsiz73, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 10:00:47.435-2024-06-13 16:00:02.938 saatleri arasında Türkmen; türkmen, , İsimsiz2, İsimsiz3, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz5, Türkmen, türkmen, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:47.435-2024-06-13 16:00:02.938 saatleri arasında Dazyurt; İsimsiz1, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:47.435-2024-06-13 16:00:02.938 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:47.435-2024-06-13 16:00:02.938 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:47.435-2024-06-13 16:00:02.938 saatleri arasında Otmanlar; , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar, İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz11, otmanlar küme evleri, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:47.435-2024-06-13 16:00:02.938 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-13 2024-06-13 10:00:59.69-2024-06-13 16:00:06.651 saatleri arasında Kazıklı; İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, Patıka, Patika, Kazıklı İç Yolu, Kazıklı Köyü İç Yolu, Kazıklı Köyü Yolu, , kazıklı, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz92, İsimsiz90, İsimsiz88, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz7, İsimsiz56, İsimsiz53, İsimsiz52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:59.69-2024-06-13 16:00:06.651 saatleri arasında Çıkrıkçı; çıkrıkçı, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, Çıkrıkçı Köyü Yolu, Çıkrıkçı, Selendi Simav Yolu, , Çıkrıkçı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:59.69-2024-06-13 16:00:06.651 saatleri arasında Mollaahmetler; İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz63, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, MOLLAAHMETLER, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, DELİHALİLLER, Patika, Mollaahmetler Köyü İç Yolu, Mollaahmetler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:59.69-2024-06-13 16:00:06.651 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-13 2024-06-13 10:00:59.69-2024-06-13 16:00:06.651 saatleri arasında Yenice; , Yenice Köyü Yolu, Yenice Köyü İç Yolu, Yenice köyü iç yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, Yenice, eski yenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.