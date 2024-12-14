14 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.12.2024 - 11:34

Güncelleme: 14.12.2024 - 11:34

SAKARYA ilinde 14 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI mahallelerinde BAGDAT, BAĞDAT CD., DOĞA VİLLALARI İÇİ YOLU, DOST EVLERİ İÇİ YOLU, DURAK, FEVZI ÇAKMAK 2, İPEKYOLU KONAKLARI 2 İÇİ YOLU, KORU PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, MIMOZA, NİLÜFER SK., ORKİDE SK., ÖZAL, ÖZAL SK., SAPANCA MANORS İÇİ YOLU, SEKİZ EVLER İÇİ YOLU, SERAP SK., TERCAN VİLLALARI İÇİ YOLU, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDİBİ mahallelerinde ESENLER CD., GELİNCİK SK., GÜLDİBİ CD., KİRAZ SK., SIRMA SK., VANİLYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, TOPÇU mahallelerinde 16001, 16008, 16010, 16016, 16019, 16020, 19018, 34003, 34006, 34008, 34018, 34019, akmeşe, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DIRMANDILAR, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MERKEZ, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR SK., Uavtede Yok, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36009, NEVRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UĞURLU mahallelerinde 34014, 34021, 34023, 34025, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4003, 4006, 4007, 4013, BİRLİK SK., İsimsiz122, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 36001, 36003, 36005, 36006, ASARLI, ASARLI SK., AŞAĞINEVRİN, ÇAKALLAR SK., HACIKÖY, HACIKÖY CD., HACIKÖY SK., HASANBEY SK., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL HACIKÖY, KERTİL SK., MURATLAR SK., SARAÇOGLU MEVKII, SEMENLER, UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19019, 36007, ALABASLAR, ÇAKALLAR, DURAKLI KÖYÜ YOLU, HATİPLER 1, HAYELLER, HAYELLER SK., KERTIL, KERTİL, KISTAFAN, KISTAFAN SK., MURATLAR, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 40 SK., 6 NOLU CD., 62 SK., ALACUMA CD., BELEDIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, SEYHKÖY mahallelerinde 19 NOLU CD., 20 NOLU, 20 NOLU CD., 21 NOLU, ÇAYKISLA CD., SEYHKÖY, ŞEYHKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUAPSALAR mahallelerinde 3 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA mahallelerinde 17 NOLU, 17 NOLU CD., 18 NOLU, 18 NOLU CD., 21 NOLU CD., ÇAYKISLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKISLA mahallelerinde ÇAYKIŞLA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 15 NOLU CD., 31 NOLU, 98. SK., 99 NOLU SK., SARICALAR, SARICALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHIYE, YAZILI mahallelerinde ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, KAYALARMEMDUHIYE, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, EPÇELLER, KOZLUK, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, YEŞİLTEPE mahallelerinde 101 NOLU SK., 24 NOLU CD., 52 NOLU SK., 58 NOLU SK., 60 NOLU SK., 67 NOLU SK., 72 NOLU SK., 8035 SK., 82 NOLU, 82. SK., 83 NOLU, 86 NOLU SK., 9 NOLU CD., ESKİTÜRBE CD., İsimsiz158, NAKIŞ SK., PIRAHMETLER, PİRAHMETLER CD., SÖGÜT CD., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BOĞAZKÖY, BÜYÜKESENCE, ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ÇINARDIBI, ÇINARDİBİ, DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, DİLMEN, EKINLI, EKİNLİ, EMIRLER, EMİRLER, ERENLER, HACIKÖY, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KAMISLI, KAMIŞLI, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KISLAÇAY, KIŞLAÇAY, KOZLUK, KUMBAŞI, KÜPÇÜLER, NAKISLAR, PIRAHMETLER, TASLIK, TEPE, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBAŞI mahallelerinde 1 NOLU_11, 11 NOLU, 11 NOLU CD., 1101, 1101 SK., 1102 SK., 1103 SK., 1106 SK., 1107, 12 NOLU, 12 NOLU CD., 1294 SK., 14 NOLU CD., 1705, 1706, 1710, 1804, 1806, 301 NOLU SK., 305 NOLU, 308 NOLU SK., 32 NOLU, 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU SK., 40 NOLU, 42 NOLU, 5 NOLU CD., 50 NOLU, 601 SK., 602 SK., 604, 605 SK., 6058 SK., 607 SK., 608 SK., 70. NOLU, 702 SK., 801, 801 SK., 801. SK., 802, 802. SK., 803 SK., 804 SK., 804. SK., 805 SK., 807 SK., 90 NOLU SK., 901 SK., 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 91 NOLU, 91 NOLU SK., 910 KÜME EVLER, 911, 912 SK., 914 KÜME EVLER, 915, 916, 918 SK., 920, 93 NOLU SK., 94 NOLU SK., 95 NOLU, 95 NOLU SK., ADİL SK., ALANCUMA CD., ATATÜRK_1, AYAN CD., BAYRAK, BULVAR SK., ÇAĞLAYAN CD., ÇAYBASI/2, ÇAYBAŞI CD., ÇINARDİBİ CD., ÇINARDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, D-100 YAN YOL, D-100 YANYOL, DALAN SK., DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE SK., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, DERYA SK., EKINLI, EKİNLİ, EKİNLİ SK., EMIRLER, EMİRLER CD., EŞREF BİTLİS BULVAR, EŞREF BİTLİS CD., FATİH SULTAN MEHMET, FUADİYE CD, FUADİYE CD CD., GÜVERCİN SK., HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HATİP SK., HÜRRIYET, İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., KAMIŞLI, KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHİYE SK., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KIRAÇ SK., KISLAÇAY1, KIŞLAÇAY SK., KIVRIMLI SK., KOCA SİNAN CD., LALEZAR, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MENDERES CD., MERKEZ7, MOR MENEKSE, NEHIR CD., ÖZÇELİK SK., SAKARYA, SAKARYA CD., SEFA, SEHIT GAFFAR OKAN, SONER CD., ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., TASLIK, TÜRBE CD, YENİ SAKARYA, YENİ SK., YEŞİLTEPE CD., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, EPÇELLER, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, SARICALAR, YEŞİLTEPE mahallelerinde 26 NOLU CD., 31 NOLU CD., 5 NOLU_1, 53 NOLU SK., 55 NOLU SK., 59 NOLU SK., 61 NOLU SK., 64 NOLU SK., 65 NOLU SK., 69 NOLU, 69 NOLU SK., 70 NOLU SK., 71 NOLU SK., 80. SK., 8031 SK., 82 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AKSU CD., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., BÜYÜKESENCE CD., DEMİR SK., ESKİ TÜRBE CD., SÖĞÜT CD., ZAFER_1 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BEKIRPASA, BOĞAZKÖY, ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ÇINARDIBI, DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, EKINLI, EMİRLER, HACIKÖY, HANLI MERKEZ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KAMISLI, KAMIŞLI, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KIŞLAÇAY, KOZLUK, KUMBAŞI, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, SÜKRIYE, TAŞLIK, TEPE, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI, YAZILI mahallelerinde 13 NOLU, 13 NOLU CD., 14 NOLU, 1702, 19, 302 NOLU, 303 NOLU SK., 307 NOLU, 31. CD., 33 NOLU, 35 NOLU, 35 NOLU SK., 37 NOLU, 39 NOLU, 412 SK., 414 SK., 416 SK., 43 NOLU, 49 NOLU SK., 601, 603, 603 SK., 604 SK., 604. SK., 609, 67, 704 SK., 74 NOLU, 804, 87 NOLU, 9 NOLU, 901, 901 KÜME EVLER, 902, 905, 905 KÜME EVLER, 908 KÜME EVLER, 910, 912, 918, 92 NOLU SK., AÇMA, ADA SANAYI, ADA SANAYİ CD., ALANCUMA, ALANCUMA İLKOKULU, ANADOLU OTOYOLU, ARI, ARI SK., ATATÜRK CD., BAYRAK SK., BOGAZKÖY, BOGAZKÖY/1, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK., BÜLBÜL SK., CEMRE SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇAGLAYAN, ÇAYBASI, ÇAYBASI CD., ÇAYBAŞI, ÇINARDIBI, ÇINARDIBI CD., ÇİÇEK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, D-100 YANYOL CD., DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, EKINLI SK., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS BULVAR, FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., FUADIYE, FUADIYE CD, FUADIYE CD., FUADİYE CD., GAZI, GAZİ ALİCAN YILMAZ SK., GAZİ CD., GENÇLER, GENÇLER SK., HALİS TOPRAK CD., HOROZLAR, HÜRRIYET CD., IHLAMUR, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, KADIKÖY CD., KAMISLI, KANUN SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KIŞLAÇAY, KIVRIMLI, KOCA SINAN, KOCASİNAN CD., KOZLUK, LALEZAR SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MEHMET AKİF, MENDERES, MERKEZ4, NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., PINAR SK., SEFA SK., SÖGÜT, ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., TEPE, TEPE2, VATAN SK., YAYLA, YESILTEPE, YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BAĞ SK., BATAKLI, BAYIR SK., BURNAZ SK., CANER SK., DAG, FATİH, GAZİ SK., HACI, HACI SK., HARMAN, HARMANCIK, HATİPLER SK., KEMER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., MEZARLIK, SEHIT VEYSEL SAYGILI, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK., VATAN 1 SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, KÖRFEZ, PARALI, YUVALIDERE mahallelerinde ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., AKASYA SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ-, DAĞ, DEGIRMEN, DOGU, DOĞU CD., FIRIN, FIRIN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GÜL-, HACI ARİF SK., HEMSIN, HEMŞİN SK., HENDEK, KARACAOĞLAN SK., KARAOĞLAN SK., KARSI, KARŞI, KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMER, KEMER CD., KÜLTÜR CD., KÜLTÜR/1, LALE-, MEDILLI, MEDİLLİ SK., MERKEZ-, OKUL-, ORTA-, ORTA SK., OSMAN GAZI, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR_2, SAKARYA CD., SAKARYA_2, SELVI, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., UZUN CD., YENI_7, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI, YENI mahallelerinde 131 SK., 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136, 136 SK., 137/1, 142/1 SK., 144 SK., 145 SK., 145/1, 145/1 SK., 146 SK., 147 SK., 148, 148 SK., 148/1 SK., 148/2 SK., 149 SK., 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 162 SK., 163 SK., 164 SK., 165 SK., 166, 166 SK., 172 SK., 172/2 SK., 173 SK., 180 SK., 183 SK., 184/1 SK., 185 SK., 186, 186 SK., 188, 188 SK., 189 SK., 190 SK., 191 SK., 192 SK., 193 SK., 196 SK., 196/1 SK., 197 SK., 198 SK., 226 SK., 227 SK., 228 SK., 229 SK., 231, 231 SK., 232 SK., 233, 233 SK., 234, 234 SK., 235, 236, 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 256 SK., 257, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 270, 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 280, 284, 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378 SK., 378. SK., 379. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 389, 390, 391. SK., 392, 392. SK., 4, 627/1 SK., DENIZ, DOĞU KARADENİZ CD., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., NİSAN 17. SK., PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., PLAJ, PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/25, MEKECE/28 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM mahallelerinde ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., AKLI SK., DEFNE, IHLAMURLAR, KIVRIM, KIVRIM SK., KÜME SK., TEZ SK., TOPRAK, TOPRAK SK., UFAK SK., UYAR SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 13:45-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOLAKLAR mahallelerinde TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DİLMEN, ERENLER, GÜLLÜK, HIZIRTEPE mahallelerinde 1288 SK., 383 NOLU SK., 384 NOLU SK., 7001. SK., 7002 SK., 7003 SK., 7004 SK., 7006 SK., 7007 SK., 7009 SK., 7013 SK., 7014 SK., 7020 SK., 7025 SK., 7030 SK., 7032 SK., 7041 SK., 7063 SK., 7065 SK., 7074 SK., 7082 SK., 7084 SK., ACARLI SK., AKGÜL SK., AKGÜN SK., AKŞEMSETTİN CD., AMASYALI, AYDINLI SK., AYVALI SK., BAGCILAR SK., BAGLAR CD., BULUT SK., CESUR SK., CEVAT AYHAN., DAL SK., ERKİN SK., FIGEN SAKALLIOGLU, FİGEN SAKALLIOĞLU CD., GÖREN SK., HELVACI SK., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA SK., KIRIK, KIŞLA CD., KÖKSAL SK., M.IŞIK SK., MAYA SK., PAMUK SK., PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAGLIK, SERDAROĞLU SK., TÜKENMEZ SK., UĞUR SK., ÜZÜM SK., YALÇIN SK., YANIK SK., YAVUZ SELIM, YUNUS SK., YURT CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞIDEREKÖY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, BÜYÜKESENCE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ESENTEPE, GÜLLÜK, HIZIRTEPE, KAMIŞLI, KEMALPASA, KEMALPAŞA, KOZLUK, MALTEPE, MITHATPASA, MİTHATPAŞA, ORTA, OTUZİKİ EVLER, PAPUÇÇULAR, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1 NOLU CD., 1. RİNG YOLU, 182. SK., 198., 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. RİNG YOLU, 221. SK., 223. SK., 3 NOLU SK., 3043. SK., 3060. SK., 3074. SK., 3082., 3084. SK., 3088., 3089. SK., 3100., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3123., 3134. SK., 3139. SK., 3143. SK., 3145. SK., 3148. SK., 3156., 3162., 3163., 3168., 3168. SK., 3169. SK., 3170. SK., 3171., 3171. SK., 360 NOLU SK., 381 NOLU SK., 44., 5 NOLU, 512 NOLU, 513 NOLU, 513 NOLU SK., 554 NOLU SK., 555 NOLU SK., 575 NOLU SK., 586 NOLU SK., 591 NOLU SK., 594 NOLU SK., 595 NOLU SK., 596 NOLU SK., 597 NOLU SK., 598 NOLU SK., 600 NOLU SK., 603 NOLU SK., 605 NOLU SK., 608 NOLU, 608 NOLU SK., 690 NOLU SK., 901. SK., 904., 904. SK., 911 SK., 911., 913. SK., 915., 915. SK., 918. SK., 926. SK., 938., 938. SK., 941., 957. SK., 958. SK., 959. SK., 966. SK., 971., 979., 985., 986. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., 994., ADNAN MENDERES CD., AKSEMSETTIN, AKSU SK., ANIT SK., ARISTON, BAĞCILAR SK., BAŞKENT SİTESİ 1 İÇİ YOLU, BAYSAL SK., BEŞKÖPRÜ GARDEN KONAKLARI İÇİ, BEZEN SK., BIÇIMLI SK., BİLGE SK., CANDAŞ SK., CANLI, CANLI SK., CEMRE 2 SK., CİHANGİR SK., ÇAMLICA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇESME SK., ÇEŞME SK., ÇIRACILAR CD., D100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOL CD., DILEK 2, DILEK 2 SK., DİLAN SK., DİLEK 2 SK., DONAT SK., EFELI SK., EMEL SK., ERDEM, ERDEM SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., EVRİM SK., FATIH CD., FATIH SULTAN SK., FENERLI SK., FERAH 2 SK., GAZALI, GEÇİT SK., GIRNE CD., GIZEM 2 SK., GÖKÇEN SK., GÖREN, GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜLAY SK., GÜLİSTAN, GÜLNİHAL SK., GÜNDÜZ 2, GÜNGÖR, GÜNGÖR SK., HAT SK., HIZIR, HIZIR SK., HOŞGÖR SK., IBRAHIM ÖZYURT, IBRAHIM ÖZYURT SK., ISKAN SK., ISLAR SK., İBRAHİM KANGAL CD., KAMER, KAMIŞLI CD., KAPLAN SK., KARDELEN 2 SK., KASIRGA, KASIRGA SK., KAVAKLAR CD., KIRCAALİ CD., KIRCALI, KIRCALİ CD., KIRIK SK., KISLA, KIZÇESME, KIZÇESME SK., KIZÇEŞME SK., KOCAMAN, KORCAN SK., KORU SK., KUTLU SK., LÜTFÜ YAMAN SK., MALTEPE CD., MEDENİYET CD., MERVE, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİNA SK., NECİP FAZIL SK., ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., ORMAN SK., ÖNDEREVLERI, ÖRNEK SK., ÖZCAN ÇIKMAZI SK., PAPUÇÇULAR CD., RAİF TUMBAZ SK., RODOP, RODOP SK., SAGLIK CD., SAĞLIK CD., SAK SK., SAKARYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTA, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SALKIM SK., SANAYİ CD., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SEHIT MUSTAFA AKYILDIZ SK., SELIMIYE, SERVET SK., SİTE İÇİ YOLU, ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K, TRAFO SK., TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ, WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU, YAKA SK., YASEMİN ÇIKMAZI SK., YAZICI SK., YER SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, GÜLLÜK, HIZIRTEPE mahallelerinde 1065 SK., 380 NOLU SK., 7001, 7001 SK., 7005 SK., 7012 SK., 7018 SK., 7027 SK., 7034 SK., 7039 SK., 7040 SK., 7061 SK., 7067 SK., 7076 SK., 7077 SK., 7078 SK., 7088 SK., AKDAL, AKDAL SK., AYDINLIK SK., AYRI SK., BAHAR EVLER İÇİ YOLU, BARAN SK., BAŞAKLI SK., BAYGIN SK., BELDE SK., ÇIKMAZ SK., DOĞRU SK., GÜRAY SK., KISLA CD., LÜTFÜ YAMAN, MURAT SK., NİLAY SK., SON SK., TEMİZEL SK., TEZGEL SK., YAKA, YALÇIN, YASMAK SK., YAŞMAK SK., YILDIZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, AŞAĞIDEREKÖY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ESENTEPE, GÜLLÜK, HIZIRTEPE, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALPASA, KEMALPAŞA, KOZLUK, MALTEPE, MITHATPASA, MİTHATPAŞA, OTUZIKI EVLER, PAPUÇÇULAR, SEMERCİLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER, YAĞCILAR, YENİGÜN mahallelerinde 1. CD., 14. CD., 15. CD., 180. SK., 185. SK., 198. SK., 233. SK., 3041., 3048., 3053. SK., 3067. SK., 3076., 3090. SK., 3103., 3103. SK., 3120. SK., 3125., 3131., 3131. SK., 3144. SK., 3153. SK., 3157. SK., 3160. SK., 3161., 3161. SK., 3163. SK., 3165. SK., 3173. SK., 3193 SK., 377 NOLU SK., 379 NOLU SK., 511 NOLU SK., 512 NOLU SK., 524 NOLU SK., 525 NOLU, 532 NOLU SK., 550 NOLU SK., 552 NOLU SK., 585 NOLU SK., 587 NOLU SK., 588 NOLU SK., 589 NOLU SK., 590 NOLU SK., 591 NOLU, 592 NOLU SK., 593 NOLU SK., 599 NOLU SK., 6 NOLU SK., 603 NOLU, 604 NOLU SK., 609 NOLU, 609 NOLU SK., 617 NOLU SK., 692 NOLU SK., 699 NOLU, 699 NOLU SK., 7. CD., 795 NOLU SK., 833., 902., 902. SK., 906. SK., 913., 914., 916. SK., 922. SK., 924. SK., 925. SK., 934., 935., 936. SK., 940. SK., 954., 959., 964., 967., 967. SK., 969. SK., 990. SK., ACAR, ACAR SK., ADA SANAYİ, ADAPAZARI İZMİT YOLU, AKADEMİ YOLU SK., AKADEMİYOLU SK., AKGÜN, ANIL SK., ANIT, ARA SK., ARDA SK., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, ATATÜRK BULVAR, BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, BALIK SK., BARÇIN SK., BAYGIN, BEŞEVLER SK., BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BEZGIN SK., BEZGİN SK., BILGE, BİÇİMLİ SK., BOSTANCI SK., CEMRE ÇK. SK., CEVAT AYHAN CD., ÇEŞMEBAŞI, ÇETINLI SK., ÇETİNLİ SK., ÇIRÇIR SK., DALYAN SK., DAMLA, DEĞİRMENHAN SK., DILAN, DILAN SK., DİLŞAD SK., DOĞA SK., DOLUNAY ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DÖNMEZ SK., DR.AYDIN SK., DÜZGÜN SK., ECE SK., EFELİ SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESKI BESKÖPRÜ SK., FIRTINA SK., GAMZE SK., GAZALİ SK., GİZEM 2 SK., GÖÇMEN SK., GÜÇ SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN SK., GÜLLÜK SK., GÜMÜS SK., GÜMÜŞ SK., GÜNER SK., HAZAN 2 SK., İSKAN SK., İSTANBUL, KARABAYIR SK., KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KAYALARMEMDUHİYE, KAYGAN SK., KEKİK SK., KESİM SK., KORU, KOSOVA, KOSOVA SK., KOZLUK CD., KUTUP, KUTUP SK., KÜÇÜK SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MEDENIYET, MEDENIYET CD., MEDENİYET, MERVE SİTESİ İÇİ YOLU, MUTLU SK., NEZİH SK., NILAY SK., PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, PEŞKENLER MEVKİ, PIRIL SK., PİKNİK ALANI, RAIF TUMBAZ SK., SAİT FAİK SK., SAKA, SAYIN SK., SEBAT SK., SEFKAT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SELİMİYE SK., SELVINAZ, SERHAT 2 SK., SERIN SK., SERVİS, SGK SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ, SIMSEK SK., SİPER SK., ŞAFAK SK., ŞAN SK., ŞEFKAT SK., ŞEHİT MESUT KAPLAN, ŞEHİT MUSTAFA AKYILDIZ SK., ŞİMŞEK SK., TARIK SK., TOYOTA EVLERİ KAMELYA BLOKLARI, TÜVESAŞ, UHUVVET SK., ULU SK., ÜMİT SK., YASEMIN ÇIKMAZI SK., ZEYNEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI, KARADERE, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA, AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, EMEKLİ SK., ESKIKAYNARCA YOLU, GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGIN/3, GEZGİN SK., HALILAR, HALILAR /3, HALILAR SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYINLER, HÜSEYİNLER SK., KAYNARCA CD., KERNE, KERNE SK., KIŞLALI SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YENI BULVAR SK., YENİ BULVAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇERÇILER, ÇERÇİLER, ÇÖKEKLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, KURTBEYLER, SOLAKLAR, TASLIK, TAŞLIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1302 NOLU, 1302 NOLU SK., 1302. SK., 1307. SK., 1701., 1720 NOLU, 1721 NOLU SK., 1723 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 2201. SK., 5441 NOLU, 5443 NOLU SK., 5444 NOLU, 5463 NOLU, 5463 NOLU SK., 5465 NOLU SK., 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5526 NOLU SK., 5526. SK., 5527 NOLU, 5529 NOLU, 5605 NOLU, 5606 NOLU, 5608 NOLU, 5620 NOLU, 5700 NOLU, 5701 NOLU, 5702., 5704 NOLU SK., 5707 NOLU SK., 5709 NOLU SK., 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5744 NOLU, 5744., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU, 5755 NOLU SK., 5756 NOLU SK., 5801 NOLU SK., 5810 NOLU, 5820 NOLU, 5822, 903. SK., ABALI CD., ANKARA CD., BILECILER/2, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/2, ÇERÇİLER CD., ÇÖKEKLER, DEREALTI, DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., ESENCE CD., HACILAR CD., HATIPLER, HATIPLER CD., KÖPRÜ SK., ORTA CD., SARIYER, SARIYER CD., SOLAKLAR SK., SUNA SK., YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5573 NOLU SK., 5578 NOLU, 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇERÇILER, ÇÖKEKLER, ERENLER, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, KURTBEYLER, SOLAKLAR, TASLIK, TAŞLIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1722 NOLU, 5441 NOLU SK., 5441. SK., 5443 NOLU, 5461 NOLU, 5461 NOLU SK., 5462 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5466 NOLU SK., 5466 NOLU/1, 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU, 5527 NOLU SK., 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK., 5601 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, 5605 NOLU SK., 5606 NOLU SK., 5611 NOLU, 5612 NOLU, 5700 NOLU SK., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704. SK., 5707 NOLU, 5711 NOLU, 5716 NOLU/1, 5721 NOLU, 5741 NOLU, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU, 5743 NOLU SK., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5750 NOLU SK., 5756 NOLU, 5802 SK., 5804 SK., 5820, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., ABALI, ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, ANKARA, CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR/1, ÇATALKÖPRÜ YOLU, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR SK., ÇERÇILER, ÇÖKEKLER CD., DERE CD., DEREALTI CD., ESENCE, GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜN1, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HATİPLER CD., ILYASLAR/1, ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz148, KARAKÖY, KARAKÖY CD., KURTDOĞAN CD., NEVIYE, NEVİYE CD., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SETALTI, SETALTI CD., SOLAKLAR, TAŞLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, GÖKTEPE mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU, 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GİZEM CD., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 16:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, BEZIRGAN, BEZİRGAN, CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, GÜMÜSOLUK, HIZAR, KADIKÖY, KOZLUK, MELEN, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 505., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ANBARLIK, BEKTAŞI SK., BEYOGLU/2, BEYOGLU/3, BEYOGLU_1, BEYOGLU_1 SK., BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., BEZİRGAN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMAYERİ YOLU, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, DENIZDAGI, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/1, DENIZDAGI/2, DENIZDAGI_5, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI(SELAHİYE), DENİZDAĞI_5, ERGELEN, ESENTEPE, ESENTEPE/2., EVLİYA EVREN, EVLİYA EVREN SK., FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), GÖKÇELIK, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., HIZIR REİS, HUNLUBEY SK., İsimsiz107, İsimsiz143, KARSI/6, KARŞI SK., KOCAALİ LAHNA YOLU, KOZLUK SK., KOZLUK/15, KOZLUK/20, KOZLUK/24, KOZLUK/8, MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ (BEZIRGAN), MERKEZ SK., MERKEZ(SELAHİYE), MERKEZ/1_9, MERKEZ/10_2, MERKEZ/4_3, MERKEZ/68, MERKEZ/7, MERKEZ/75, MERKEZ_3, MERKEZ_96 SK., SARIGÖL, SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA/4, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YALI, YUVALIDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA mahallelerinde ALT, ALT/6, BARAJ, BASPINAR/5, BAŞPINAR, BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/4, BEYLER/5, CAMİ SK., DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE/5, KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_94, MOLLA, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 1511., 1514., 1516., 3203., 3205., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MUZAFFERIYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SEKIHARMAN, TASOLUK, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2356., 2401., 2451., 2452., 2454., 3002., 3501., 3504., 3506., 3517., 4356., 4652., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, YAZLIK mahallelerinde BAHRİYELİ, ELVAN, KARABOĞAZ, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEKER CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 13. CD., 16., 184. SK., 196., 200. SK., 219. SK., 227. SK., 233., 3044. SK., 3051., 3075. SK., 3076. SK., 3084., 3086., 3104., 3119., 3120., 3121., 3130. SK., 3135., 3143., 3158. SK., 3159. SK., 3164. SK., 3167. SK., 32 EVLER CD., 526 NOLU SK., 527 NOLU SK., 577 NOLU SK., 579 NOLU SK., 850., 866. SK., ARABACI SK., BEŞKÖPRÜ SK., BEYAZGÜL SK., BUSE SK., DOĞUŞ SK., EMRE, EREN SK., FATİH SULTAN SK., FİDAN SK., GIRNE, GİRNE CD., GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÜLAY, GÜNDÜZ 2 SK., HAZAN 2, HOSGÖR, İDİL SK., KARABIYIK, KILIÇ SK., KISMET SK., KOCAMAN SK., MEVLANA 2 SK., NIL, NIL SK., ORBAY, ÖNDER SK., ÖNER SK., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, PALMIYE SITESI, PEHLİVAN SK., SALKIM 2 SK., SERVIS, SÜKRAN, TANER SK., TOYOTA CD., TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, UĞURLU SK., ULUDAĞ SK., VOLKAN SK., YAĞMUR KENT İÇİ YOLU, YAPRAK SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, CUMHURİYET, HIZIRTEPE, ISTIKLAL, İSTİKLAL, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 104. SK., 2. CD., 362., 362. SK., 364. SK., 366., 399. SK., 401., 425 SK., 545 NOLU SK., 549 NOLU, 553 NOLU SK., 554 NOLU, 555 NOLU, 559 NOLU, 563 NOLU SK., 574 NOLU SK., 709. SK., 710. SK., 713., 749. SK., 750. SK., 805. SK., 807. SK., 809., 810. SK., 812. SK., 815. SK., 818. SK., 820., 824. SK., 826. SK., 828., 830. SK., 836., 838., 842., 847., 848. SK., 851. SK., 853. SK., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 921 NOLU SK., 922, 922 NOLU, 922 NOLU SK., 922 SK., ADNAN MENDERES, AHMET YESEVI, AKARSU SK., AKÇAY, AKÇAY SK., BAGLAR, BAGLIK, BAĞLIK CD., BAHTİYAR SK., BARBAROS SK., BUGDAY, BUĞDAY SK., CAN SK., CENGIZ TOPEL, CİVELEK SK., ÇAĞLAR SK., ÇAMLI SK., ÇETİN SK., ÇINAR ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEMİRSPOR TESİSLERİ, DERELİ SK., DUMAN SK., GİRDAP SK., GÜNEŞ SK., HAŞİM SK., HÜRRİYET SK., KANMAZ SK., KARDELEN, KENAN SOFUOGLU, KIRISHANE, KIRISHANE CD., KORUTÜRK, KUDRET, KUDRET SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MIMAR SINAN, MİTHAT PAŞA ANADOLU LİSESİ, MÜRSEL SK., NISAN SK., NİŞAN SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., ÖDÜL SK., ÖNER, PARK İÇİ YOLU, SAHİL SK., SARIKIŞLA SK., SEÇİL SK., SELIN, SERDİVAN CD., SU ARITMA TESİSİ, ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., TEPEÜSTÜ SK., UZAY, VAGON SK., YAŞLI SK., YAYLA SK., ZERAFET SK., ZIYAPASA, ZİYA PAŞA SK., ZİYAPAŞA SK., ZORLU SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, PAPUÇÇULAR mahallelerinde 12., 12. CD., 16. CD., 184., 186., 217., 223., 3040., 3043., 3046., 3057. SK., 3060., 3061., 3074., 3079., 3081., 3088. SK., 3102., 3132. SK., 3144., 3146. SK., 3156. SK., 3162. SK., 3164., 3165., 3174. SK., 514 NOLU SK., 523 NOLU SK., 528 NOLU SK., 529 NOLU SK., 530 NOLU SK., 829., 835. SK., 837., 837. SK., 843. SK., 848., 865. SK., ADAPAZARI GİRİŞİ-K16, ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, BESKÖPRÜ, BESKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ CD., CEMAL KAMACI SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇİMEN SK., D100 KARAYOLU, DORUK SK., DURU SK., EMRE SK., FABRİKA CD., FENERLİ SK., FIDAN, FİLİZ 2 SK., GOOD YEAR, IDIL, KEREM SK., KUDÜS, KUDÜS CD., MALTEPE, NİL SK., ÖNDEREVLERİ SK., ŞÜKRAN SK., UFUK SK., ÜLKÜ SK., YARGIÇ SK., ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, SEMERCİLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 106. SK., 2., 21. SK., 366. SK., 368. SK., 393. SK., 397. SK., 531 NOLU, 531 NOLU SK., 532 NOLU, 549 NOLU SK., 556 NOLU SK., 557 NOLU SK., 559 NOLU SK., 560 NOLU, 560 NOLU SK., 561 NOLU, 561 NOLU SK., 562 NOLU, 562 NOLU SK., 564 NOLU SK., 565 NOLU SK., 570 NOLU SK., 571 NOLU SK., 572 NOLU SK., 573 NOLU SK., 708. SK., 713. SK., 751. SK., 752. SK., 753. SK., 754. SK., 809. SK., 813. SK., 814. SK., 822. SK., 825. SK., 826., 828. SK., 833. SK., 840., 841. SK., 842. SK., 846. SK., 851., 853., 855., 863. SK., 864. SK., 868. SK., 9. CD., AHMET YESEVİ SK., ALTINOLUK SK., ARMUTLU SK., ATAK SK., ATAY, ATAY SK., AYAZ SK., AYKUT SK., BAĞLAR, BAĞLAR CD., BILGIN, BULUT, CAN, DARBOĞAZ SK., DİK SK., EFE SK., FENER SK., FIDELI SK., FINDIK SK., FİDELİ SK., GENÇ SK., GIZEM, GÖNÜL SK., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, KALENDER SK., KARDELEN SK., KAYAR SK., KIR, KOLEJ CD., KORUTÜRK SK., KULELİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, LALE, MALİ MÜŞAVİRLER SK., MERAM SK., MİMAR SİNAN SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, NEHİR SK., OGUZ., OĞUZ. SK., OKUL SK., OLGUN SK., ÖZGÜ SK., POSTAHANE SK., SAFRANCIK, SAFRANCIK SK., SEÇIL, SEÇIL SK., SEHIT SINAN GÜMÜSTAS, SELIM, SELİM SK., SELVİNAZ SK., SERİN SK., SERKENT SİTESİ İÇİ YOLU, SUAT SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., ŞEHİT SİNAN GÜMÜŞTAŞ SK., ŞHT.AHMET AKYOL SK., TEPEÜSTÜ, TOYGAR SK., TURGUTLU SK., UZAY SK., YAHYA KEMAL SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK., YOKUŞDİBİ SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 20. CD., 4006., 4006. SK., 4014. SK., 4016. SK., 4017., 4017. SK., 4018. SK., 4019. SK., 4023., 4023. SK., 4026., 529., 530., 536., 559., 559. SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜNEY, İNKO HOROZLU SİTESİ İÇİ YOLU, MEHMET AKİF ERSOY CD., SERDİVAN LİFE İÇİ YOLU, YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 17. CD., 4009., 4010., 4010. SK., 4011. SK., 503., 503. SK., 504., 504. SK., 505. SK., 506., 507. SK., 508. SK., 509. SK., 511. SK., 512., 513. SK., 514., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 517., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 523., 524. SK., 526. SK., 528., 538., 542 SK., 542., 544., 544. SK., 611., 612. SK., 615., 615. SK., 617., AKAR SK., AKYÜZ EVLER İÇİ YOLU, AY, AYVAZ SK., BAĞLAMA SK., BAKIRCI SK., BESTEGÜL SK., BURAK SK., CENGIZ SK., ÇARK CD., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ÇIÇEK, ÇUKUR SK., DENİZ SK., DİVAN SK., DOGRAMACI, DOĞRAMACI SK., DOĞU SK., ERAY SK., ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., FARUK BENLI, FARUK BENLI SK., FARUK BENLİ SK., GÖK SK., HAYAT EVLER İÇİ YOLU, HEYBETLI, HEYBETLİ SK., İLKAY SK., KAKTÜS SK., KARACA SK., KARAGÖZ SK., KAŞIKÇI KONAKLARI İÇİ YOLU, KESER, KESER SK., KILIM, KİLİM SK., KİRİŞHANE CD., KÜPELİ SK., MERT, MERT SK., MEVLANA SK., MEZBAA SK., MUSTAFA OCAK, MUSTAFA OCAK SK., NAMIK KEMAL CD., NERGİS SK., SEHIT MUSA KILIÇ, SEHIT YASIN YÜKSEL, SERDİVAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SULTAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT AYHAN AKTAŞ SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ŞEHİT MUSA KILIÇ SK., ŞEHİT YASİN YÜKSEL SK., ŞEHİTLER CD., ŞİMŞİR SK., ŞULE SK., TÜTER, TÜTER SK., UZUN, UZUN SK., ÜNAL SK., VİLLA PARK İÇİ YOLU, YÜNCÜ, YÜNCÜ SK., YÜZDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 158. SK., 162. SK., 164. SK., 166., 172. SK., 185., 187 SK., 189., 189. SK., 190., 190. SK., 191. SK., 192., 194. SK., 197., 3122. SK., 3124., 3124. SK., 51. SK., 6. CD., ARABACI, ASIL, ATALAY SK., CİHAN SK., CİHAT SK., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, ORMAN YOLU, ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE BINALARI 1-, ÜNİVERSİTE CD., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 308., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 543. SK., 545. SK., 547. SK., 556., 556. SK., 557. SK., 558., 561., 562. SK., 564. SK., 568. SK., ARALIK SK., DEFNE SK., DİLBER SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., ORHANGAZİ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞAHİN SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10002, 10002 SK., 7046 SK., 7089 SK., 7090, 7093 SK., 7096, 7096 SK., 7098 SK., 7101 SK., 7111 SK., 7112 SK., 7114 SK., 7115, 7115 SK., 7116 SK., 7117 SK., 7119, 7121 SK., 7124 SK., 7125, 7125 SK., 7130 SK., 7131 SK., 7132 SK., 7134, 7134 SK., 7135 SK., 7137 SK., 7139 SK., 7140 SK., 7141 SK., 7142, 7143, 7143 SK., 7145 SK., 7147, 7149 SK., 7151, 7151 SK., 7155, 7157 SK., 7159 SK., 7161 SK., 7163 SK., ÇEŞMELER SK., SEHIT M.ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ATATÜRK, CEVHER, CEVHER SK., KADİR SK., MIRAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde DURU, EMEK, EMEK SK., GÖL YOLU, TAŞ, YANYOL SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 14 Aralık Cumartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİFİYE - SAPANCA YOLU, ARİFİYE FİDANCILIK, GÖLBAŞI, MİDYAT SK., SEHER SK., TAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.