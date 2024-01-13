14 Ocak BOLU MUDURNU elektrik kesintisi: MUDURNU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:35

BOLU MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MUDURNU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MUDURNU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRFAKI, MUSALLA mahallelerinde A.SELAHATTİN BAYSAL CD., AKCALARKAŞI SK., ANKARA CD., BAHÇELER SK., BÜYÜKKAPI SK., ÇAYKENARI SK., ELEKTRİK SK., FINDIKLAR SK., HACETTEPE DİBİ SK., KIRLANGIÇ SK., KOLAKLAR SK., RAHMETLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Pazar 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMİ, SEYRANCIK mahallelerinde AHMET HAMAMCIOĞLU SK., ERDEMLER SK., ERKAY SK., GONCA SK., HAMAM SK., HAVLU SK., KATİPLER SK., KÖPRÜBAŞI SK., KURAN KURSU SK., KURTLAR SK., KUZEY SK., KUZYAKA SK., NİSAN 17. SK., SİVRİCEALTI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde 50.YIL 1. SK., 50.YIL 2. SK., BEŞKAVAK SK., KANARYA, MEZBAHANE SK., TEVFIK TÜRESIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.