14 Ocak KOCAELİ KANDIRA elektrik kesintisi: KANDIRA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:17

KOCAELİ KANDIRA ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KANDIRA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KANDIRA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KANDIRA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 9. SK., GENÇLİK CD., KARANFİL SK., KERPE LIMAN, MERDİVEN SK., MIÇO CD., NAZ ÇIKMAZI SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 11. SK., ANIL SK., ASIM AMCA, AZRA SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., HAKAN SK., İLBEY SK., KANAL SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KAYALIK SK., KERPE MARTI, KONAK SK., KUTLU SK., LİMAN SK., MARTI SK., MOTEL SK., TEK SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.