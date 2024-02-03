14 yaşındaki çocuk iş cinayetine kurban gitti: Birleşik Metal-İş’ten ailesine ziyaret

Yayınlanma: 03.02.2024 - 19:41

Güncelleme: 03.02.2024 - 19:41

Birleşik Metal-İş Trakya Şube Başkanı Beyhan Vatansever, dün sendika avukatları ve uzmanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği ziyarette aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Arda’nın ölümünün bir kaza değil cinayet olduğunu vurgulayan Vatansever, adaletin yerini bulması ve başka Ardaların ölmemesi için sendikanın üzerine düşeni yaparak mücadeleyi yükselteceğini ve aileyle her zaman dayanışma içinde olacağını belirtti.

Ziyaretin ardından da bir açıklama yapan Vatansever, şunları söyledi:

“Arda, fabrikanın kapısından bile girmemesi gereken bir yaşta, metal işkolunda faaliyet gösteren bir fabrikada can verdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre, son 5 ayda çoğu MESEM öğrencisi 7 çocuk işçi, denetim ve gözetimden yoksun şekilde çırak ya da stajyer olarak çalıştırılırken hayatını kaybetti. Bu merkezler, devletin teşviki ve kamu kaynaklarıyla çocuk emeği sömürüsüne, çocuk işçiliğine yasal kılıf sağlıyor. Pek çok işverenin artık yeni işçi istihdam etmek yerine MESEM öğrencisi çalıştırdığına tanık oluyoruz; çünkü ceplerinden para çıkmıyor. Bu öğrencilerin sigorta primleri de ücretleri de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Metal gibi tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin olduğu bir işkolunda bile ufacık çocuklar, ucuz işgücü olarak sermayenin insafına terk ediliyor.”

Devletin teşvikiyle MESEM programına kayıtlı öğrenci sayısının bugün 1,5 milyonu bulduğuna, bu öğrencilerin 300 bininin 18 yaşın altında olduğuna dikkat çeken Vatansever, “Bu çocukların çalıştırıldığı işyerlerinde öğrenci takibi ve gözetiminin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ile denetimlerin son derece yetersiz olduğu açıkça görülüyor. Kamu kaynaklarıyla teşvik edilen bu çocuk emeği sömürüsüne dur dememiz, olası çocuk ölümlerinin önüne geçebilmemiz için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, Birleşik Metal-İş Sendikası olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Ziyarette konuşan Arda’nın babası Raşit Tonbul ise Birleşik Metal-İş’e dayanışmasından dolayı teşekkür etti. Çocuğunun ağır ihmaller sonucu öldüğünün altını çizen Tonbul, “Ne yaparsak yapalım bizim oğlumuz geri gelmeyecek, biliyoruz. Ama başka Ardalar ölmesin istiyoruz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Arda Tonbul (14), Alkop Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi’nin (MESEM) öğrencisiydi. Henüz birinci sınıftaydı. Haftada dört gün Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi AŞ’ye ait metal fabrikasında çalışıyor, bir gün okula gidiyordu. Fabrikada, 9 Ocak günü sac büküm makinesinin başında yalnız bırakılan çocuğun başı makineye sıkıştı. 16 dakika boyunca kimsenin görmediği Arda, kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam mücadelesinin ardından 15 Ocak’ta hayatını kaybetti. Arda, memleketi Giresun’da, henüz yedi aylıkken yitirdiği annesinin yanına defnedildi.