Balıkesir'de feci olay... Araç ile istinat duvarı arasında sıkıştı!
Edremit ilçesinde, sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi 555. Sokak'ta Osman Ö.'nün (55), bir sitenin otoparkında 10 H 2974 plakalı otomobilini park etmeye çalıştığı sırada rampa aşağı kayan araç, Cengiz Erdemir'e (42) çarptı.
Otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışan Erdemir, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜYE GÖZALTI!
Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdemir, müdahalesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sürücü Osman Ö. ise, polis tarafından gözaltına alındı.
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