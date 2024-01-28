15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı. Yer yer patlamaların olduğu yangında köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

İHA
Yayınlanma: 28.01.2024 - 07:16
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı
Abone Ol google-news

Dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Ankara İstikametinde seyir halinde olan araçta yangın meydana geldi.

Sürücüsünün yangını fark etmesi üzerine aracı emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kısa sürede aracı saran yangında araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri aynı istikamette yolu tamamen araç trafiğine kapattı. Oluşan trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebilen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik akışı tekrardan normale döndü.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü haberleri otomobil haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Köprünün girişinde otomobil alev alev yandı!

Köprünün girişinde otomobil alev alev yandı!
Köprü geçişinde ücret vermemek için kullanılan yol şoke etti: 292 kez para vermedi

Köprü geçişinde ücret vermemek için kullanılan yol şoke etti: 292 kez para vermedi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı

En Çok Okunan Haberler