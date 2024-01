Köprü geçişinde ücret vermemek için kullanılan yol şoke etti: 292 kez para vermedi

Yayınlanma: 25.01.2024 - 16:24

Güncelleme: 25.01.2024 - 16:29

Amerika Birleşik Devletleri; New York, New Jersey ve Connecticut'tan oluşan Tri-State bölgesinde sürücülerin ceza ve cezalardan kaçmak amacıyla plakalarını gizlemek için çeşitli taktikler kullanması nedeniyle önemli bir sorunla boğuşuyor. Bu haftanın başlarında, New York sürücülerinin plakalarını gizlemek için yasadışı yöntemler kullanarak 100 milyon doların üzerinde hız cezasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Şimdi de New York ve New Jersey Liman İdaresi, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14'lük bir artışla 25 milyon doların üzerinde ödenmemiş geçiş ücretinin geri alınmasına yol açacak şekilde geçiş ücreti kaçakçılarına yönelik bir operasyon başlattı.

New York Post'un haberine göre, cuma günü George Washington Köprüsü'nde tutuklanan bir sürücünün, 5 bin 167 dolar geçiş ücreti borcu ve 14 bin 600 dolar ek ücret olmak üzere toplamda yaklaşık 20 bin dolar tutarında 292 ödenmemiş ihlali olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, araç sahibinin bir düğmeye basarak plakasını gizlemek için James Bond tarzı bir alet kullandığını söylüyor.

Söz konusu kişinin adı Lequincy Anderson. Polis, BMW sürücüsünü cuma günü George Washington Köprüsü gişelerinden geçerken fark ettiklerini söyledi. Yetkililer sürücünün plakasının görünmediğini fark edince bir trafik çevirmesi başlattılar. Bu etkileşim sonucunda sürücü tutuklandı ve plakanın üstünden kayarak inen ve sürücünün komutuyla plakayı kapatan bir cihaz keşfedildi.

Sonuç olarak sürücü, hizmet hırsızlığı, resmi bir belgeyi tahrif etme ve hırsızlık aleti bulundurma gibi bir dizi suçlamayla karşı karşıya kaldı. Polis ayrıca sürücüye sigortasını ibraz edemediği ve uygunsuz plaka teşhiri yaptığı için de ceza kesti. Yayımlanan video, cihazın plakayı ne kadar hızlı ve sorunsuz bir şekilde gizlediğini gösterdi.

Ancak Anderson, 2023 yılında Liman İdaresi tarafından kesilen ceza miktarları açısından ilk ona bile giremiyor. Onuncu en yüksek ceza 78 bin 632 dolar ve en ağır suçlu, kurumun web sitesinde listelediği gibi, ödenmemiş geçiş ücretleri ve harçlar için 200 bin doların üzerinde şaşırtıcı bir miktarla karşı karşıya bulunuyor. Bu, Liman İdaresi'nin elinde geçiş ücreti kaçakçılarıyla ilgili ne kadar büyük bir sorun olduğunun iyi bir göstergesi.

Geçen yılın ocak ayında polis tek bir günde tek bir köprüde 21 geçiş ücreti hilecisi yakaladı. Bu sürücü grubu 400 bin dolardan fazla ödenmemiş geçiş ücreti ve harçtan sorumluydu.

2023 yılının sonlarında gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise 1 milyon doların üzerinde ihlal ücreti ve ödenmemiş geçiş ücretini temsil eden 44 araca el konulmuştu.