15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis’ten geçti

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda, sosyal medyanın 15 yaş altındakilere yasaklanması, 18 yaş altındakilere ise internetin belli saatlerde sınırlandırılmasına ilişkin Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nun hazırladığı rapor kabul edildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, “Gerek TBMM Genel Kurulunda yapacağımız yasama çalışmalarında, gerekse ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarında faydalı olmasını umut ediyorum” dedi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Derya Yanık başkanlığında toplandı. Toplantıda, alt komisyonun hazırladığı "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" başlıklı rapor tartışılarak, kabul edildi.

Derya Yanık, raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, sosyal medya hesabından raporla ilgili paylaşımda bulundu. Yanık, “Bu değerlendirme ve tesbitlerin gerek TBMM Genel Kurulunda yapacağımız yasama çalışmalarında, gerekse ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarında faydalı olmasını umud ediyorum. Raporumuz, geleceğimizin teminatı, gözümüzün nuru çocuklarımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun hazırladığı rapor şu başlıklardan oluştu: