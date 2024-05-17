15 yaş altında 130 çocuk doğum yaptı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre geçen yıl 15 yaşından küçük 130 çocuk doğum yaptı, bu çocuklardan dördü ikinci defa doğum yaptı. 15-17 yaş grubunda ise 6 bin 505 çocuk doğum yaptı.
Bunlardan 535’i ikinci, 31’i üçüncü kez doğum yaptı. Hukukçular, denetimlerin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhuriyet’e konuşan avukat Çağla Gül Bulut, 18 yaşını doldurmayan her bireyin çocuk olduğunun ve çocuğa yapılan her türlü cinsel davranışın suç olduğununun altını çizdi.
Bulut, “Burada
vurgulanması gereken şey şu,
bunlar adli süreçlere yansıdı
mı? Çünkü bu doğumlar
resmi rakamlara yansıdığına
göre hastanelerde yapılıyor.
Hastaneye gebe olan
çocuğun gelmesi durumunda
hastanedeki çalışanların
ve bunu gören herkesin bu
durumu adli makamlara
bildirme yükümlülüğü
vardır” dedi. Çocukların
istismara uğradığını
belirten Bulut, “Çocukları
koruyamadığımızı görüyoruz.
Çocukları korumak devletin
baş yükümlülüğü olmakla
beraber biz vatandaşların da
yükümlülüğüdür. Hepimiz
çocuklara iyi bir gelecek
sunmakla yükümlüyüz” diye
konuştu.
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