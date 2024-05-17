15 yaş altında 130 çocuk doğum yaptı!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2024 - 04:00

TÜİK verilerine göre geçen yıl 15 yaşından küçük 130 çocuk doğum yaptı, bu çocuklardan dördü ikinci defa doğum yaptı. 15-17 yaş grubunda ise 6 bin 505 çocuk doğum yaptı.

Bunlardan 535’i ikinci, 31’i üçüncü kez doğum yaptı. Hukukçular, denetimlerin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Cumhuriyet’e konuşan avukat Çağla Gül Bulut, 18 yaşını doldurmayan her bireyin çocuk olduğunun ve çocuğa yapılan her türlü cinsel davranışın suç olduğununun altını çizdi.

Bulut, “Burada vurgulanması gereken şey şu, bunlar adli süreçlere yansıdı mı? Çünkü bu doğumlar resmi rakamlara yansıdığına göre hastanelerde yapılıyor. Hastaneye gebe olan çocuğun gelmesi durumunda hastanedeki çalışanların ve bunu gören herkesin bu durumu adli makamlara bildirme yükümlülüğü vardır” dedi. Çocukların istismara uğradığını belirten Bulut, “Çocukları koruyamadığımızı görüyoruz. Çocukları korumak devletin baş yükümlülüğü olmakla beraber biz vatandaşların da yükümlülüğüdür. Hepimiz çocuklara iyi bir gelecek sunmakla yükümlüyüz” diye konuştu.

