TÜİK açıkladı: Süt üretimi arttı

TÜİK verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı,

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:28
TÜİK açıkladı: Süt üretimi arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2024 dönemine ait Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,3 arttı, ayran üretimi yüzde 10,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 0,8 arttı, tereyağı üretimi yüzde 13,3 arttı.

Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,3 arttı, ayran üretimi yüzde 16,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 10,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 17,7 arttı.

Bir önceki ay 901 bin 485 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 9,0 oranında artarak 982 bin 322 ton oldu.

Bir önceki ay 133 bin 505 ton olan içme sütü üretimi mart ayında yüzde 4,7 oranında artarak 139 bin 794 ton olarak gerçekleşti.


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