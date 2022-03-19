15 yaşındaki 7 öğrenciye istismar: Tacizci öğretmenin işine son verildi

19 Mart 2022 Cumartesi, 11:33

İstanbul’daki Özel Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi yönetimi, 15 yaşındaki yedi öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla öğretmen E.A’nın işine son verdi.

Cumhuriyet’in 12 Mart’ta İstanbul’daki Özel Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni E.A’nın öğrencilere yönelik tacizini gündeme getirmesinin ardından okul yönetimi harekete geçti.

Okuldan yapılan açıklamada, olay yerine polis çağrıldığı ve durumun derhal yargıya intikal ettiği belirtildi. Öğretmen E.A’nın görevine son veren yönetim, yaptığı açıklamada “Habere konu olay, okul sınırları dışındaki kültür merkezinde meydana gelmiştir. Olayın bizleri de derinden sarstığını belirtmek isteriz. Yargıya intikal eden bu olayın başından sonuna kadar hassasiyetle takipçisi, öğrencilerimizin sonuna kadar yanında ve destekçileri olduğumuzu belirtmek isteriz. Kurumsal kimliğimize ve bugüne kadar özenle koruduğumuz, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet’in çağdaş ilke ve değerlerine uygun, kanunlara bağlı eğitim politikamızdan ödün vermeyecek ve bu tarz olayların bir kez daha yaşanmaması için daha büyük bir hassasiyetle hareket edeceğimizi siz değerli kamuoyuna duyururuz” ifadeleri kullanıldı.