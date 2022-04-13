1,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: 16 yaşındaki zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da, 1,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı. Ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde bulunan çocuğun ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları aramada, çocuğu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kızın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı. Hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
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