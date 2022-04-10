Sakarya'da ata cinsel istismar iddiası: Gözaltına alındı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ata cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, gözaltına alındı.
Geyve ilçesine bağlı Çeltikler Mahallesi’ndeki eski stat arazisinde, ata cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir kişi, çevredeki bir yurttaş tarafından görüntüyle kaydedildi.
Durumun haber verilmesi üzerine, E.D. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Suçlamaları kabul etmeyen E.D.’nin, Emniyet'teki ifadesinde, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savunduğu aktarıldı.
Şüphelinin Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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