15 yaşındaki çocuğu hem istismar hem tehdit etmiş

Kadına şiddet ve istismar olayları her geçen gün artıyor. Son olayda ise Balıkesir’de bir müzisyenin 15 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürüldü.

7-8 yıl önce B.K. isimli müzisyenin, D.Ş. (15) ile internet üzerinden tanıştığı yaşını bilmesine karşın görüştüğü ve istismar ettiği öne sürüldü. Şu an yaşı 23 yaşında olan D.Ş., konuyu yargıya taşırken, dosyayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üstlendi.

D.Ş., konuyu sosyal medya üzerinden paylaşmasının ardından, B.K’nin yakınları tarafından da tehdit edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’

Cumhuriyet’e konuşan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Ayten Bademci, “Şüpheli B.K. tarafından müvekkile karşı işlenen suç ve suçlara ilişkin tarafımızca İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na başvurular yapılmıştır. Başvurular sonrası B.K. ve ailesi tarafından tehditlere devam edilmiştir. Faillerin cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildiririz” dedi.