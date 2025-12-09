Galatasaray deplasmanda kayıp: Monaco 1-0 Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. II. Louis Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kaybetti.

Monaco'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Folarin Balogun attı.

UĞURCAN PENALTIYI KURTARDI

Monaco forması giyen Denis Zakaria, 50. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Uğurcan Çakır, Zakaria'nın penaltısında gole izin vermedi.

Galatasaray'da penaltı kurtaran Uğurcan Çakır, sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi ve 68. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanda kaldı. Monaco da 9 puana yükseldi.

Galatasaray, Monaco maçının ardından lige Antalyaspor deplasmanıyla dönecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında ise sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.

Monaco ise Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki haftada Real Madrid deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen.

Karşılaşmadan önemli anlar | Monaco 1-0 Galatasaray

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 7 dakika ilave edildi.

89' SARI KART | Galatasaray'da Abdülkerim sarı kart gördü.

88' SARI KART | Galatasaray'da Barış Alper sarı kart gördü.

86' Monaco'da Balogun oyundan çıkarken Biereth dahil oldu.

82' Monaco'da Golovin oyundan çıkarken Quattara dahil oldu.

79' Galatasaray'da Jakobs oyundan çıkarken Icardi dahil oldu.

74' Monaco'da Minamino oyundan çıkarken Teze dahil oldu.

71' Yunus'un pasında topla ceza sahasında buluşan Osimhen kaleye dönüp vurmak istedi ancak savunma araya girdi.

68' Monaco'nun köşe vuruşunda içeri açılan ortada seken top Balogun'un önünde kaldı ve topu ağlara gönderdi.

68' GOL | Balogun'un attığı gol ile Monaco karşılaşmada öne geçti.

67' Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan'ın yerine Günay oyuna dahil oldu.

63' Galatasaray'da İlkay oyundan çıkarken Yunus Akgün dahil oldu.

51' PENALTI KAÇTI | Uğurcan, Zakaria'nın penaltı vuruşunu kurtardı.

50' SARI KART | Galatasaray'da Davinson Sanchez Minamino'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

50' PENALTI | VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem penaltı kararını verdi.

49' Maçın hakemi oyunu durdurdu VAR ile iletişim halinde.

48' Sağ çaprazdan yapılan ortada Monaco'da Minamino penaltı noktasından topa vurdu. Uğurcan çıkardı. Seken topa koşan Minamino, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı ama oyun devam etti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

40' İlkay'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen'in şutu savunmadan sekerek kornere gitti.

39' Savunmanın sektirdiği topla buluşan Sara, sağ çaprazdan içe kat ederken şut çekti. Ancak bu etkisiz vuruş kalecide kaldı.

34' Sağ kanattan topla rakip ceza sahasına harika bir koşu atan Sané'nin şutu kalecide kalıyor.

25' Sol kanattan Minamino'nun ortasında Zakaria'nın kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

23' Barış deparla savunmadan sıyrıldı ve ortasını açtı. Top İlkay'a gelmeden son anda savunmada Zakaria araya girdi.

21' Monaco'da Akliouche ceza sahası çizgisi sol çaprazında topla buluştu ve hızlı bir şut çıkardı. Uğurcan topu kornere çeldi.

19' Uğurcan'ın rakip yarı sahaya uzun pasında müthiş bir mücadeleyle topu kazanan Barış'ın şutu direkten auta çıkıyor.

16' Nefis çalımlarla rakip ceza sahasına kadar giren Sané pasını İlkay'a bırakıyor, İlkay'ın rakip ceza sahasına ortasında Osimhen'in kafa vuruşu üstten auta çıkıyor.

13' Jakobs'un ceza sahasına yerden ortasında İlkay'ın gelişine şutu üstten auta çıkıyor.

7' Orta alanda Golovin, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

5' Barış Alper'in pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak ofsayt bayrağı kalktı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.