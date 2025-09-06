15 yaşındaki Hilal Özdemir’in katledilmesini protesto eden dört kişi gözaltına alındı: Öğrencilere şafak baskını

Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde 30 Ağustos’ta 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş’un, 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i öldürmesinin ardından protestolar sürüyor. 31 Ağustos’ta düzenlenen eylemde 17 öğrenci gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Dün gece saat 01.00 sıralarında ise cinayeti protesto eden en az dört öğrenci ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTI

Öğrenciler, Vatan Emniyet’teki işlemlerin ardından dün Çağlayan Adliyesi’ndeki savcılığa sevk edildi. Daha sonra yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen öğrenciler; haftada dört gün imza şartı ve yurtdışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. Arkadaşlarına destek olmak isteyen gençler ve TİP’liler, adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Burada toplanan partililer ve öğrenciler, “Öğrenciyi değil, failleri yargıla” sloganı attı. Açıklamaya, TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de katıldı.

‘KADIN DÜŞMANISINIZ’

TİP’li Öğrenciler Sözcüsü Ilgaz Özer, “Birçok genç kadın, birçok sıra arkadaşımız sadece o eyleme katıldıkları ve birilerinin hoşuna gitmeyen sloganlar attıkları için evleri basılarak gözaltına alındı” dedi. “Kadın katillerini koruyorlar, aklıyorlar” vurgusu yapan Özer, “Boğaziçi rektöründen, iktidarın tüm kurumlarına kadar sizler kadın düşmanısınız. Kadın katillerini engellemek yerine genç kadınları gözaltına alıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın ülkesine duyduğu sevginin çeyreğini duysanız bu ülke zaten bu halde olmazdı” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Kadıgil ise şöyle konuştu: “Dün Emniyet’te gençlere ne sormuşlar biliyor musunuz? ‘Kadınların katili Saray rejimi’ sloganını niye attınız?’ diye sormuşlar. Buradan, merak eden bütün Emniyet güçlerine, bu soruyu sorduran savcılara, bunu suç sanan bütün hukuk mensuplarına ben cevap vereyim: Çünkü bu ülkede katledilen bütün kadınların katili saray rejimidir. Kadın katilleri için yapılan bir eylemde, ‘Siz neden siyasi slogan atıyorsunuz?’ diye soramazsınız.”

‘SORUMLULAR HESAP VERSİN’

Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından yapılan açıklamada ise “Yaşanan bu trajedi, üniversitelerde liyakate dayalı yönetimlerin neden hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu üzücü olayda sorumluluğu olan tüm yetkilileri hesap vermeye çağırıyoruz” vurgusu yapıldı.

24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Ayberk Kurtuluş’un güvenliklere “Düğüne geldim” demesi üzerine herhangi bir aramadan geçirilmeden araçla içeri girdiği iddia edilmişti. Katilin kampüse giriş görüntülerinin gündem olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nden bir yapılan ççıklamada, “Üniversitemiz güvenlik kayıtlarına göre, zanlı kampüse girişinde davetiyesini ibraz etmiş ve kaydı alınmıştır. Yaklaşık 1.5 saat sonra gerçekleşen ikinci girişinde ise plakası sistem tarafından tanındığından yeniden durdurulmamıştır. Kamuoyuna yansıyan görüntüler yalnızca ikinci girişe aittir. Ayrıca daha önce de ifade edildiği gibi güvenlik görevlilerinin üst arama veya araç içi arama yapma yetkisi yoktur” dendi.