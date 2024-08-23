150 kişi depremde ölmüştü: 'Notere giden firari müteahhit' tutuklandı!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nin firari müteahhidi Ali Babaoğlu, İzmir'de gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ANKA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 23:04
150 kişi depremde ölmüştü: 'Notere giden firari müteahhit' tutuklandı!
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin 3 bloku da depremde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 150 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. 

Soruşturma kapsamında müteahhit Hacı Ahmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, ifadelerinin ardından "adli kontrol kararı" ile serbest bırakılırken, müteahhit Ali Babaoğlu hakkında da 12 Şubat 2023 tarihinde tutuklama kararı verildi. Aradan geçen 1,5 yıllık süreçte Babaoğlu yakalanamamıştı.

FİRARİ MÜTEAHHİT ALİ BABAOĞLU NOTERE GİTMİŞTİ

Firari müteahhit Babaoğlu'nun depremden bir yıl sonra, İzmir'in Çiğli ilçesinde Karşıyaka 7. Noterliği'ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu'na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile banka işlemleri gibi birçok konuda vekalet verdiği ortaya çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, Ali Babaoğlu, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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