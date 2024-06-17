Noterler ne zaman açılacak? Kurban Bayramı noter çalışma saatleri hangileri?

9 günlük Kurban Bayramı tatili ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. Bayram öncesi noterdeki evrak işlemlerini bitiremeyenler, noter çalışma düzenlerini ve noterlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Noterler ne zaman açılacak? Kurban Bayramı noter çalışma saatleri hangileri?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 10:38
Noterler ne zaman açılacak? Kurban Bayramı noter çalışma saatleri hangileri?
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2024 Kurban Bayramı tatilinin ardından, noterde vekaletname, tespit tutanağı gibi işlerini halletmek isteyen yurttaşlar, 'noterler ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt bulmak istiyor. Peki, Noterler ne zaman açılacak? Kurban Bayramı noter çalışma saatleri hangileri?

NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Kurban Bayramı'nda noterler kapalı olacak.

NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.

NOTERLER NE ZAMAN AÇILMAYA BAŞLAYACAK?

17-23 Haziran 2024 tarihleri arasında noterler açık olmayacak. 24 Haziran'da noterler hizmet vermeye devam edecek.


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