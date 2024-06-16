16 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. DÜZCE'da 16 Haziran Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte DÜZCE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE ilinde 16 Haziran Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
MERKEZ ilçesinde 16 Haziran Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARDÜZÜ, KURULUK mahallelerinde ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, SARIÇAM MAHALLESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
MERKEZ ilçesinde 16 Haziran Pazar 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, SARIÇAM mahallelerinde MERKEZ, SARIÇAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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