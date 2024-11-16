16 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.11.2024 - 10:09

Güncelleme: 16.11.2024 - 10:09

KOCAELİ ilinde 16 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ, NECATIBEY, ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde KULOGLU MEVKII, KULOGLU MEVKII KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK mahallelerinde ÇARŞIBAŞI CD, EKREM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 102.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 48.İSİMSİZ SK, 57.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKASYA AĞACI, AKASYA ÇİÇEĞİ, AKTOP, AKTOP SK., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ, BAĞ SK., BÜYÜKOĞLU SK, CEVİZ AĞACI, ÇADIR, DİLRUBA, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FİLDİŞİ, GÜNDÖNDÜ, HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADUT AĞACI, KARAOĞLAN, KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR SK, KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LEVENT SK., MAVIS, MAVİŞ, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, OSMAN, OYLUM, ÖMER SK., ÖZGÜR SK, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AĞACI, SARICALAR, SARICALAR CD., SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, SÜVARİ, TOKİ KONUTLARI 10., TONBUL SK., TURNALI, TURUNÇ AĞACI, ÜÇGAZILER MEVKII, VİŞNELİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 02:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KÖRFEZ, SANAYI, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ, YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKBAŞ SK., AKKAVAKLAR, ALİ AYGÜN SK., ANKARA KARAYOLU CD., AYBÜKE SK., BAGIN, BAĞIN SK., BAHAR, BARIS, ÇİFTLİK SK., EMRE SK., FAKÜLTE, FILIZ, GEDİK SK., GÜLDESTE, HACI BEKİR SK., HACI İDRİS SK., HORON SK., ILIM, IŞIKLI SK., İLİM SK., KAĞAN SK., KİRAZLI SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖROGLU, ORDULU, ORDULULAR, ORDULULAR SK., ÖRDEKLİ SK., ÖZ BURÇAK, ÖZGENÇ SK., ÖZSU, SAKA, SENKAYA, ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ŞENKAYA SK., ULUCAMİ CD., VUSLAT SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 02:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, SANAYİ, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ, YAHYAKAPTAN, YASSIBAG mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ALI AYGÜN, ANIL, BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., D-100 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU, D-130 YAN YOL CD, DSİ TESİSLERİ YOLU SK, ELMALI, EMRE, ERMİŞ SK., FAKÜLTE CD., FASIL SK., FİLİZ SK., FURUNCU SK., GÜLDESTE SK., HACI BEKIR, HACI IDRIS, HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HÜR SK., INANÇ, KAGAN, KALDIRIM, KALDIRIM SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KOCA SK., KÖKLÜ SK., MANAV, MANAV SK., MAVİ BONCUK SK., MEMNUN, MEMNUN SK., ORHANGAZİ CD., ÖZ BURÇAK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SAYIL SK., SEYİD CD., SULTAN BEYAZIT SK., TÜRKMEN SK., ULUCAMI, ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde SEVDA, SEVDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., KULLAR, KULLAR CD., ÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ERKUT SK., GAFUR SK., MİMAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DAMLAR, KÖRFEZ mahallelerinde ARPA, ARPA SK., AZAK SK., EGRETI, EĞRETİ SK., ERTEN, HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KIBRIS SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELINSU, PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., ÜSTAD SK., YAZMALI SK., YENI, ZAHİDE SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR mahallelerinde BEGONYA SK, ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., YAVUZ ÖZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde BİLGE SK., ORDULU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR mahallelerinde AYDENİZ SK., ÇOBAN DEDE SK., DEREBEY, DEREBEY SK., EKBERSAH, EKBERŞAH SK., FIROL, FİROL SK., GAZNELI MAHMUT, GAZNELİ MAHMUT CD., MOLLA HÜSREV, MOLLA HÜSREV CD., ÖMEROĞLU SK., ŞEYH ŞAMİL CD., UZUN MEHMETLI, UZUN MEHMETLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINKENT mahallelerinde 19.ADA, CANDAN SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., EŞREFBİTLİS CD., GÜLTEKİN SK., HACI MECİT BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ mahallelerinde DARIYER, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE mahallelerinde ABBAS AHMET SK., ERİCEK ÇITAKLAR MAH., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKIYAN, ŞAKIYAN SK., YAHYA ALİ SK., YAYLACIK SK., YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI mahallelerinde CEVHER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 2198., OSMANLI SK., TAŞÇI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKÇAT, AKPINAR, ATATÜRK, AVCIKÖY, CUMHURİYET, ÇAMÇUKUR, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, DEREKÖY, DONANMA, DUMLUPINAR, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, EREGLI, EREĞLİ, FULACIK, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, IPEK YOLU, İHSANİYE, İNEBEYLİ, İPEK YOLU, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, KILIÇARSLAN, KIZDERBENT, KÖRFEZ, MERKEZ, OLUKLU, OSMANIYE, OSMANİYE, ÖRCÜN, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SARAYLI, SEMETLER, SIRINKÖY, SULUDERE, ŞİRİNKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YALAKDERE, YENI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE, YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR mahallelerinde 1 MART CD., 1. SK., 10. SK., 1003. SK., 1006., 1006. SK., 1007., 1007. SK., 1009., 1009. SK., 101., 101. CD., 1010., 1011. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1016., 1016. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034., 1035, 1035 SK., 1036, 1036 SK., 1037., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 104., 104. CD., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1045., 1046., 1046. SK., 1047. SK., 1048., 1048. SK., 105., 105. CD., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1055. SK., 1056., 1056. SK., 1057. SK., 106., 106. CD., 1061., 1061. SK., 107. CD., 108., 1084., 1084. SK., 109., 109. CD., 1094. SK., 1098., 1098. SK., 1099., 1099. SK., 11. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1107. SK., 1109., 111. CD., 1112. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115., 1115. SK., 1116. SK., 1117., 1117. SK., 1118., 1118. SK., 1119., 1120. SK., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1124., 1124. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128. SK., 1129., 1129. SK., 1130. SK., 1131. SK., 1132. SK., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1139., 1139. SK., 114. CD., 1140., 1141. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., 1147., 1147. SK., 1148., 1148. SK., 1149. SK., 115. CD., 1150., 1150. SK., 1151. SK., 1152. SK., 1153. SK., 1156. SK., 1159. SK., 116., 116. CD., 1160., 1160. SK., 1162. SK., 1163., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1165. SK., 1166., 1166. SK., 1167. SK., 1168. SK., 1169. SK., 117. CD., 1170., 1170. SK., 1171. SK., 1172. SK., 1173. SK., 1174. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1178. SK., 118., 118. CD., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1182. SK., 1184., 119., 119. CD., 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 190/A SK., 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007., 2007. SK., 2008. SK., 2009., 2009. SK., 201. CD., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2019. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2020., 2020. SK., 2022., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 204., 204. CD., 2042. SK., 2045. SK., 2050., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 206., 206. CD., 2061. SK., 2062. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 207., 207. CD., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2078. SK., 208., 208. CD., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087., 2089. SK., 209. CD., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 21. SK., 210. CD., 2101. SK., 2102. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107., 2107. SK., 2108. SK., 2109., 2109. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2118., 2118. SK., 212. CD., 2122., 2122. SK., 2124., 2125., 2125. SK., 2129. SK., 2130. SK., 2131. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2135., 2135. SK., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2139., 214. CD., 2140., 2141., 2141. SK., 2144., 2144. SK., 2145., 2145. SK., 2146. SK., 2147. SK., 215. CD., 2158., 2158. SK., 2159. SK., 2160. SK., 2161., 2161. SK., 2162., 2163. SK., 2164. SK., 2165., 2165. SK., 2167. SK., 2168. 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SK., 3006. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3010. SK., 3011., 3012., 3012. SK., 3013., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015., 3015. SK., 3016., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3036. SK., 3037. SK., 3038. SK., 3039. SK., 3040., 3040. SK., 3042., 3045. SK., 3046. SK., 3047. SK., 3053., 3053. SK., 3056., 3056. SK., 3057., 3057. SK., 3059., 3059. SK., 3060. SK., 3061. SK., 3062. SK., 3063. SK., 3064. SK., 3065. SK., 3067., 3067. SK., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3074. SK., 3075. SK., 3076., 3076. SK., 3077. SK., 3083., 3083. SK., 3084. SK., 3085. SK., 3086. SK., 3088. SK., 3089, 3089., 3089. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102, 3102 SK., 3124. SK., 3125. SK., 3126., 3126. SK., 3127. SK., 3128., 3128. SK., 3129. SK., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132., 3132. SK., 3133. SK., 3138. SK., 3140. SK., 3142. 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YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., MÜZAHIR SILLE, MÜZAHİR SİLLE SK., NAIL AKBABA, NAIL AYDIN, NAİL AKBABA SK., NAİL AYDIN SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NARLI, NASUH AKAR, NASUH AKAR SK., NAZMİ OĞUZ, NAZMİ OĞUZ CD., NECDET CALP, NECDET CALP CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., NEFİSE ŞÖLEN SK., NEHIR, NEHİR SK., NERGİS SK., NİLÜFER SK., NUMAN SK., NUR SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., NURI AKALIN, NURİ BOYTORUN CD., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA, OBA SK., OGUZ, OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OKUL YOLU CD., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ORFOZ SK., ORKINOS, ORKİDE SK., ORKİNOS SK., ORMAN SK., ORMAN YOLU SK., ORTANCA SK., ORUÇ REİS SK., OSMAN GENÇ SK., OSMAN KIVANÇ SK., OSMAN KOYGUN SK., OSMAN ÖZGÜN SK., OVA, OVA SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖMER NAMLI CD., ÖMER USTA, ÖMER USTA SK., ÖNAL, ÖNAL CD., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖRNEK SK., ÖZBAĞ SK., ÖZDEMIR, ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., PALANDÖKEN SK., PARK, PARK CD., PAZAR SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., PEKMEZCİ SK., PELTEK SK., PENDİK SK., PETUNYA SK., PINAR SK., PİRİREİS SK., PİYALE PAŞA BULVAR, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POSTANE SK., POYRAZ CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.MUAMMER AKSOY, PROF.MUAMMER AKSOY CD., PROF.NUSRET FISEK, PROF.NUSRET FİŞEK CD., PURUVA, PURUVA SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ BULVAR, RAUF DENKTAŞ CD., RAUF ORBAY CD., RECEP TUNCER SK., REHBER, RESAT NURI, REŞAT NURİ CD., REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., RIHTIM, RIHTIM SK., RÜYA SK., RÜZGAR SK., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTIN ZAIM CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SABIHA GÖKÇEN, SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SADIK SK., SADIRVAN, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SAGLAM, SAĞLAM SK., SAĞLIK SK., SAHIL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİL YOLU SK, SAHRA SK., SAİM TEZCAN SK., SAİME AKAR SK., SAKARYA, SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SAMANYOLU CD., SAMI ERDEBIL, SAMİ AKAY SK., SAMİ ERDEBİL CD., SAMYELİ SK., SANIYE ALTUNCU, SANİYE ALTUNCU CD., SARAYBOSNA, SARAYBOSNA CD., SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SARI OTLUK SK., SARICALI, SARICALI SK., SARIGÖZ, SARIKANAT SK., SARIKUM CD., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SARMAŞIK SK., SEHIT CEMIL ENGINDENIZ, SEHIT ERGIN KOMUT, SEHIT ERGIN KOMUT CD., SEHRIYAR, SEKİ SK., SELAHATTINBEY, SELAHATTİNBEY CD., SELANİK CD., SELVI, SELVİ BAYIRI SK., SELVİ SK., SELVİCİK CD., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMİH ÇELİKKOL SK., SEMSI ALTIN, SERAP SK., SERMET ERKİN SK., SEVGI, SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SEYH SAMIL, SEYRAN, SEYRAN SK., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SEZAİ TÜRKMEN SK., SIRIN, SIVRITEPE CD., SİNERİT SK., SİNOP SK., SİVRİTEPE CD., SOKULLU, SOKULLU CD., SOLAKOĞLU SK., SONGÜL SK., STAD SK, SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., SU DERESI, SU DERESİ SK., SULTAN BAYBARS, SULTANBABA, SULTANBABA CD., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, SUSAM SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., SÜLEYMAN SOLAK, SÜLEYMAN SOLAK CD., SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEHİT CEMİL ENGİNDENİZ CD., ŞEHİT ERGİN KOMUT CD., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEHİT İZZET İNCE SK., ŞEHİT SK., ŞEHİTLER CD., ŞEHRİYAR SK., ŞEMSİ ALTIN SK., ŞERİF SK., ŞİRİN SK., ŞİRİNEVLER SK., TACETTİN CENKÇİOĞLU SK., TANIK SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TASÇI BURUN, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞÇI BURUN CD., TEBESSÜM, TEKES, TEKEŞ SK., TEKİR SK., TEKKE BABA, TEKKE SK., TEMEL, TEMEL SK., TEPE, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE SK., TEZCAN SK., TOPÇU DERE SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., TOPRAK SK, TOSUNKAPTAN, TOSUNKAPTAN SK., TOY SK., TUNAHAN SK., TURAN SK., TURGUT ÖZAL CD., TURGUTREİS CD., TÜFEKCI ALI, TÜFEKCİ ALİ SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., ULUCAMİ SK., UMUT REIS, UMUT SK., UYURSU, UYURSU CD., UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇEVLER SK., ÜÇKARDESLER, ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜLKER, ÜNLÜ SK., VADİ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VATAN, VEHBİ EMRE SK., VELİOĞLU SK., VEZİR SK., YABANGÜLÜ, YABANGÜLÜ SK., YAHYA ÇAVUŞ CD., YAKAMOZ SK., YAKUT, YAKUT SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAN YOL SK, YASAR DOGU, YAŞAR DOĞAN, YAŞAR DOĞAN SK., YAŞAR DOĞU CD., YAVUZ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLACIK, YAZICI SK., YELKEN SK., YENİBAHAR SK., YESIL, YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YIGIT SK., YILDIRIM CD., YILDIZ SK., YILMAZ SK., YİĞİT, YİĞİT SK., YOKUŞ SK., YONCA SK., YOSUN, YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, YURT SK., YUSUF BAĞLARI, YUSUF DEDE SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL SK., YÜZBAŞILAR CD., ZAFER, ZAFER SK., ZAKKUM, ZAKKUM SK., ZEKI ERGÜN, ZEKİ ERGÜN CD., ZEYTINLIK, ZEYTINLIK YOLU, ZEYTINLIK YOLU CD., ZEYTINOGLU, ZEYTİN SK., ZEYTİNLİK CD., ZEYTİNLİK YOLU CD., ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK., ZİRVE SK., ZORLU CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BIRLIK, ÇELTIKDÜZÜ, ÇELTİKDÜZÜ SK., ENVER PAŞA CD., SARIEVLER SK., TELEFİRİK CD., UZUN SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde ENVER PASA, TELEFIRIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMEŞE mahallelerinde AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALİM, ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇEMBER, ÇEVİK, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DAĞOĞLU, DEMİRCİ SK., DİBEKTAŞI SK., DİNAMİK SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ERASLAN, GAZI CD., GAZİ CD., GÖKSU SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HANIMAĞA CD., HARMAN SK., ISTIKBAL, ISTIKBAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP, İNKILAP SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN SK., KULELI, KULELİ SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇIN, LAÇİN SK., LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., MELEK SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NEŞELİK SK., NIDA, OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PUMA SK., SAKIN, SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., TABİAT, TABİAT SK., TARAKLI SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., USLU, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAOLUK MEVKII, KARAOLUK MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 11:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 305., 309., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BINGÜL, BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., EREL SK., ESME BAGDAT, ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MADEN YOLU SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT, UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde BERAT SK., CAN, ÇAGRI, ÇAĞRI SK., DEFNE SK., GÜVEN SK., KINALI, KINALI SK., MİMAR SİNAN CD., SEDİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3043. SK., 3044. SK., 3150., HARMANTARLA CD., KIRLANGIÇ SK., MOHAÇ CD., ÖMER ÇAVUS SK., SABİHA GÖKÇEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK CD., BASARAN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., FEZA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR, TATAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEFLI, ALEFLİ, BOZBURUN, BÜYÜKHATAPLI, KARLI, KAYMAZ, LOKMANLI, MÜLKÜSEHSUVAR, MÜLKÜŞEHSUVAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SARIGAZI, SARIGAZİ, SELIMKÖY, SEYITALILER, SEYİTALİLER, YENIÇAM mahallelerinde AHMETBESOGLU MEVKII, AHMETBEŞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CEBEOGLU MEVKII, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAPRAZLAR MEVKII, ÇAPRAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇELEBILER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HATAPLI/1, HATIPKÖYÜ MEVKII, HIDIRLAR MEVKII, HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGNEHANLAR MEVKII, ISIKLAR MEVKII, IŞIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İĞNEHANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARLI MERKEZ MEVKII, KARLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KARLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KEMALIYE MEVKII, KEMALİYE MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, PETROL MEVKII, PETROL MEVKII KÜME EVLER, PETROL MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKII, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGAZI DURAKLI MEVKII, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKERLER MEVKII, TEKERLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENIKÖY MEVKII, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, UMURCALI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDİLER, KARADİVAN, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZEY, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARAS SK., BALABAN SK., BALLI, BALLI SK., BELEN CD., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI SK., CIHANER, CİHANER SK., ÇAVUŞ SK., DORUK CD., ERİK SK., ERİKLİ SK., ERMAN, ERMAN SK., GAZANFER BİLGE SK., GÜLCAN SK., GÜLİSTAN SK., HAMİT KAPLAN CD., HASAN SEVİNÇ SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HUZUR SK., HÜLYA SK., HÜRRİYET BULVAR, KANDIRA CD., KIZILAĞAÇ SK., KOCA YUSUF CD., KUTLU SK., MALİK AKBAŞ CD., MİDİLLİ SK., ÖZDEMİR SK., ÖZENLER CD., SELVİLİ SK., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., TAFRAN, TAFRAN SK., YAPRAK SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DERE, KALBURCU, KARAYAKUPLU, KUTLUCA, NAIP, NAİP, SEMSETTIN, SEVİNDİKLİ, SIPAHILER, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY mahallelerinde BELEN MERKEZ MEVKİİ, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP, MEHTAP CD., MELTEM, MELTEM SK., PLAJ CD., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜL SK., LALE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 343. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde ÇELİKOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ mahallelerinde İLHAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ mahallelerinde KANUNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ mahallelerinde ÜRETİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, ISTASYON, İSTASYON, MIMAR SINAN mahallelerinde 1445/10. SK., 1495., 1495. SK., 1495/2. SK., 1495/3. SK., 1496., 1496/1., 1496/1. SK., 337. SK., 338. SK., 339. SK., 340. SK., 341., BAYRAMOĞLU CD., BEYAZIT CD., ÇELİKOĞLU CD, GÜNEY YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., BATI PINAR, BATI PINAR SK., BERKE, BERKE SK., EKBER SK., ENVER SK., ERTÜRK SK., GEDİZ SK., GÖLDERE SK., HURMA, HURMA SK., KARAASLAN CD., PINARLI, PINARLI SK., PİRİ REİS SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SÜKRAN, ŞELALE SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., USTA SK., UZUN, YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1231/1., 1231/1. SK., 1232. SK., 1232/1., 1232/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1119. SK., 1120., 1121., 1122., 1124/1., 78., ILYAS BEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1225. SK., 1229/1. SK., 1229/2. SK., 1230. SK., 1231. SK., ALİRIZA EFENDİ CD., ÇESME, ÇEŞME CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1205/1., 1205/1. SK., 1205/2. SK., 607/1. SK., 649., 649. SK., ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİL, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1108. SK., ALIRIZA EFENDI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1227., 1227. SK., 1228. SK., 1229. SK., YAZI, YAZI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 602., 602. SK., 605., 605. SK., 606., 606. SK., 606/1., 606/1. SK., 607. SK., MILLET CD., MİLLET CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, HACIHALİL, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1110. SK., 1110/1., 1110/1. SK., 1111. SK., 1111/1. SK., İLYAS BEY CD., MENZİLHANE CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET mahallelerinde 2039. SK., 2040. SK., 2040/2. SK., 2041. SK., 2043. SK., 2044., 2044. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2049/2., 2049/2. SK., 2049/4. SK., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2055. SK., 2055/1. SK., 2055/2. SK., 2055/3. SK., EMEKTARLAR, EMEKTARLAR CD., ESENLER, ESENLER CD., YASA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/4. SK., 1302/6., 1302/6. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1306/4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/2. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/2., 1312/5. SK., 1312/6. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/3., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1316. SK., 1317. SK., 1318. SK., 1318/2., 1318/3., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1, 2424. SK., 269, 3304., 3313., 3315., 3317. SK., 3318., 3327., 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3363., 3408., 3408. SK., 3411., 3418., 3419., 3422, 3431., 3442., 3442. SK., 3803. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 431, 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 4426. SK., 4429., 4432., 4436, 4438, 4439., 4440, 4440., 4450., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., ANKARA, ANKARA CD., AYAR SK., AYAZ SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇINAR., ÇİÇEK SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., HİLAL SK., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI ATATÜRK CD., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KANARYA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KISA SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MADEN CD., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ONUR SK., ORMANCI SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SEVGİ SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., UYGUN SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1804., 1804. SK., 1804/2. SK., 1805., 1805. SK., 1805/2. SK., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde CİHAN SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜNBATI SK., HAZAN SK., HILAL, ILGAZ SK., TANRIKULU SK., TURGUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYDOĞAN SK., BUKET, CEYLAN SK., DUYGU SK., EGEMEN, EGEMEN SK., MIMAR SINAN, NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., PIRI REIS, PİRİ REİS CD., TÜRKCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR SK., ECE, ECE SK., KONAK SK., KOYUNCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde BAĞLARBAŞI CD., DILARA, DİLARA SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., LEYLA, NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK., ÜSTÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKSU SK., ATLAS SK., AYÇA, AYÇA SK., DAMLA SK., GÜLİZAR SK., IRMAK SK., ÖYKÜ, SEHER SK., SUDENAZ SK., ÜLKER SK., YAGMUR, YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU, BOTANIK, BOTANİK SK., EKİN SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., KALE, KALE SK., KARACA SK., MOR SALKIM SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUTLU, NERMİN SK., NILGÜN, ÖZGÜR SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1641, ALTUĞ SK., AYDINLAR SK., AYNA SK., BARBAROS, ÇAĞATAY SK., ÇAKIR SK., ÇIMEN, ÇINARLI SK., DENIZ KIZI, ERHAN, ERHAN SK., ESAS, ESAS SK., ESEN, ESEN SK., EŞREF BİTLİS CD, GÖKTAŞ SK., GÜNEY SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KISMET, KÖRFEZ CD., MANOLYA SK., MARMARA CD., OCAKLI SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., ÖĞRETMEN SK., ÖZDİL SK., PARK SK., REZZAN, REZZAN SK., SEÇİLMİŞ SK., SERT, SEVIM, SEVİM SK., ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., TUĞBA SK., YADIGAR, YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ARDIÇ, BAHRİYE ÜÇOK SK., BAŞAK SK., BELDE SK., CENGİZ TOPEL CD., ELGÜR, ELGÜR SK., EROL KÖSE SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., KAZIM KARABEKİR CD., KILIÇDOGAN, KILIÇDOĞAN SK., NAR, NURSEL, NURSEL SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., SEHIT ÖGRETMEN ERKAN AYDIN, SERPIL, SERPİL SK., SÖNMEZ, SÖNMEZ SK., ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN CD., TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TUFAN, VENÜS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ mahallelerinde BAYRAKTAR, ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., DENIZCILER, DENİZCİLER CD., ERGÜN, ERGÜN SK., HAKAN, INCIR, IZGI, İSTİKLAL CD., KÜÇÜK, NARİN SK., NIL, NİL SK., ÖNCÜ, SAROGLU, TURHAN, TURHAN SK., ÜNLÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde HASRET SK., HAZAR, HAZAR SK., KAFKAS SK., KARAKUŞ SK., KILAVUZ SK., MERVE SK., NEVIN, NEVİN SK., OLUK SK., SAKİN SK., SEDEF SK., SEMİH SK., TOMURCUK SK., YALÇIN, YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKENT mahallelerinde BARIŞ MANÇO SK., İSMET PAŞA CD., SİPAHİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, TAHTALI mahallelerinde DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.