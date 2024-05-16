16 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:53

SAKARYA ilinde 16 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 619., ARDA SK., BARAN SK., BARBAROS CD., BARBAROS HAYRETTIN PASA, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, ORMAN YOLU, OSMANLI SK., ÖNDER, ÖNDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALİDİYE, KARACAÖREN mahallelerinde 3153., 3157., GÖYNÜKSUYU, GÖYNÜKSUYU SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., KARACAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 802. SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZI HÜSAMETTIN AYBAS, GAZİ HÜSAMETTİN AYBAŞ SK., HACI BAYRAM VELİ SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., MESCİDİ AKSA SK., MESCİD-İ AKSA SK., MOLLA GÜRANİ SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., ŞHT.ATANUR BULUT SK., TEPECİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., 955., 957., AÇMALAR SK., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GAMZE SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK, MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU SK., NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YENI, YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURUOSMANIYE, NURUOSMANİYE mahallelerinde 4001., 4005, 4005., 4007., ADAPAZARI BILECIK, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, FIRINDERE, KARSI -, KARSI_1, KARŞI SK., KARŞI_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1520. SK., 1522, 1530., 1530. SK., ADLIYE-, ESKİŞEHİR YOLU, TIRSAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde KINALI, KINALI SK., MERKEZ CD., NAZLI SK., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1003 SK., 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 16, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMİR SK., EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESEN, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, GONCA, GÜL, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, HUZUR SK., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İSTİKLAL CD., KANSU, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MERKEZ SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA SK., ORTA_23, PINAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ, YENİ SK., Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU SK., ADAPINAR SK., AKARSU SK., BAŞAK SK., GEMİ SK., HÜRREM SK., KUMKÖY, KUMKÖY SK., OKAN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN, TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5741 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5746 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 633 NOLU SK., 634 NOLU SK., 660 NOLU SK., 661 NOLU SK., 665 NOLU, 665 NOLU SK., AKIN SK., ALTINOVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA mahallelerinde 301. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 324. SK., 327. SK., 329. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 342. SK., 344. SK., 346. SK., 347., 349., 349. SK., 353., 423 SK., 423., 423. SK., 427. SK., 531. SK., 533., 533. SK., 535., 537. SK., 539. SK., 546., 548., 548. SK., 63., ALANİÇİ SK., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, CEYLAN, ENSAR, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., FERAH SK., IŞIK SK., KEKLİK SK., KUMRU, KUMRU SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINIŞIK CD., MESUT, PARK İÇİ YOLU, SEÇER SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SERHAT SK., SUSAM SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2431., 2431. SK., 4026 SK., 525. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMİ SK., CAMİİ SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEMER SK., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MESUT SK., MEŞELİ SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., STADYUM, STADYUM CD., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 21004 SK., 5007, 5007 SK., 5008, 5008 SK., 5009 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5031 SK., 5033 SK., 5045 SK., 6001 SK., 6002 SK., 6003 SK., 6005, 6005 SK., 6015 SK., 6017 SK., 6023 SK., 7004 SK., 7030 SK., 7032 SK., 7040 SK., 7059 SK., 7061, ADA CD., AKYAZI ADLİYE SARAYI, KÜÇÜCEK CD., ŞEHİT AHMET TARIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, NAKISLAR, NAKIŞLAR mahallelerinde 53 NOLU SK., 55 NOLU, 55 NOLU SK., 9 NOLU CD., AKSU, AKSU CD., BELEDİYE CD., DEMIR, NAKIŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.