16 yaşındaki çocuk akranı tarafından katledildi... Ses kayıtları ortaya çıktı: 'Firar evi olarak kimin yanına gidebilirim?'

Aksaray’da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik’in akranı R.T. (16) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

R.T'nin cinayetin hemen ardından yakın arkadaşına WhatsApp üzerinden gönderdiği ses kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

Buna göre R.T, kendisine ait ses kaydında arkadaşına, "Kalbinden bıçakladım, ölecek çocuk… Kardeş nefes alıyor mu? Kanka, kalbinden bıçaklandı çocuk, ölecek çocuk. Ambulansı aradı, benim saklanmam lazım. Tutuklanacağım. Çocuk ölürse ne yapacağım ben? Kalbine bıçağı yiyince direkt yattı yere. Ben kesin tutuklanacağım. Firar evi olarak kimin yanına gidebilirim?” dediği tespit edildi.