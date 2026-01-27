160 Demokratik Kitle Örgütü'nden ortak açıklama: 'Hak temelli bir çocuk adalet sistemi için...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026 15:24:00
Haber Merkezi
Demokratik Kitle Örgütleri artan çocuk cinayetlerine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Eşit, güvenli, onarıcı ve kapsayıcı bir toplum tüm çocukların hakkıdır. Bu hakkı birlikte savunmakta kararlıyız" denildi.

İstanbul'da 15 yaşında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası suça karışan çocuklar Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor.

160 Demokratik Kitle Örgütü, konu hakkında ortak yazılı açıklama yaparak kamuoyuna seslendi.

"EVRENSEL İLKELERE AÇIKÇA AYKIRI"

"Çocuklar İçin Adalet: Cezalandırmaya Değil, Korumaya ve Önlemeye Dayalı Bir Yaklaşım. Hak Temelli Bir Çocuk Adalet Sistemi İçin Ortak Çağrımızdır!" başlığı ile yapılan açıklama şu şekilde:

"Biz, aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri, son dönemde suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların ağırlaştırılması ve çocukların yetişkin gibi yargılanması yönündeki taleplerin, hem kamuoyunda hem de siyasi alanda karşılık bulmasını derin bir kaygıyla izliyoruz. Bu tür söylemler, Türkiye’nin de aralarında olduğu devletlerin kabul ettiği, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan çocuk haklarına ve çocuk hukukunun evrensel ilkelerine açıkça aykırıdır.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin akranları tarafından öldürülmesi, çocuklara yönelik şiddet, çocuk suçluluğu ve adalet sistemine ilişkin alınmayan önleyici tedbirlerin sonuçlarını bir kez daha ortaya koydu. Bizler, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin acısını derinden paylaşıyor, şiddet sonucu yaşamını yitiren tüm çocukların yasını tutuyoruz. Ve bir kez daha söylüyoruz: Yaşam hakkı en temel haktır; hiçbir çocuk bu haktan mahrum bırakılmamalıdır. 

"BU VAKALAR MÜNFERİT DEĞİL"

Tıpkı 2024’te akran şiddeti sonucu yaşamını yitiren en az 13 çocuk ve 2025’in ilk beş ayında hayatını kaybeden en az 7 çocuk gibi, Mattia Ahmet’in ölümü de önlenebilirdi. Bu vakalar münferit değil; Türkiye’de çocuklara yönelik ihmal ve hak ihlalleri zincirinin sonucudur. Yalnızca akran şiddeti değil, farklı nedenlerle yaşamını yitiren tüm çocuklar açısından da, çocuk koruma sisteminin bütüncül ve hak temelli bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması zorunludur.

Bir çocuk suçla ilişkilenmeden önce çoğu zaman fark edilebilir ve bu durum önlenebilir. Devlet; eğitimden sosyal hizmete, sağlıktan kolluk güçlerine kadar tüm ilgili kurumlarıyla, çocukları suça sürükleyen riskleri önceden fark etmek ve gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu sorumluluklar gerektiği gibi yerine getirilirse, pek çok çocuğun yaşamı korunabilir, suça sürüklenmesi engellenebilir.

Çocuk adalet sisteminin öncelikli ve asıl amacı cezalandırmak değil; onarmak, dönüştürmek, desteklemek ve yeniden suçla ilişkilenmeyi önlemektir. Çocuklara yapılacak müdahale de asıl olarak bu amaca hizmet etmelidir.

"GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Çocuklar, suç faili olsalar bile, adli süreç boyunca önleyici ve onarıcı yaklaşımlar göz ardı edilmemelidir. Ancak Türkiye’de çocuk adalet sistemi, sadece cezalandırıcı bir anlayışla işlemekte, çocukları korumak yerine toplumdan dışlamakta ve böylece yeniden suçla ilişkilenmelerine zemin hazırlamaktadır. Gündemdeki yasa değişikliği önerileri ise yasal çocukluk kavramını tartışmaya açma, çocukların özgürlüğünü daha fazla kısıtlama ve çocuk hapishanelerini olağanlaştırma riski taşımaktadır. Oysa çocuk suçluluğu yalnızca bireysel bir davranış değil; şiddet, ihmal, yoksulluk, sosyal dışlanma, eşitsizlik, ayrımcılık ve eğitimden kopma gibi çok boyutlu hak ihlallerinin, toplumsal ve yapısal etkenlerin sonucudur. Bilimsel araştırmalar da göstermektedir ki; çocuklara yönelik ağır cezalar, ne suç oranlarını azaltmakta ne de yeniden suça sürüklenmeyi engellemekte etkilidir. Buna karşılık, güçlü aile bağları, okul aidiyeti, güvenli sosyal çevre, nitelikli sosyal hizmetler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk dostu kurumlar gibi koruyucu unsurlar, çocukların suçla ilişkilenme riskini azaltmada belirleyici rol oynamaktadır. 

YÜKÜMLÜLÜK SAHİPLERİNE ÇAĞRIMIZ VE TALEPLERİMİZ:

    • İstismara ve ihmale maruz kalan çocuklar zamanında tespit edilmeli; çocuk koruma sistemi kapsamındaki tedbirler eksiksiz uygulanmalıdır.

    • Erken uyarı ve destek mekanizmaları güçlendirilmeli; çocukların haklarının ihlaline yol açan ihmaller engellenmelidir.

    • Çocuk adalet sistemi, hak temelli, onarıcı, dönüştürücü ve koruyucu bir anlayışla yeniden yapılandırılmalıdır.

    • Ceza sorumluluğu bulunmadığı yasal olarak kabul edilen 0-12 yaş arası çocukların suçla ilişkilenmelerine neden olan ortamlardan uzaklaştırılması amacıyla eğitim, sağlık, danışmanlık veya bakım tedbiri kararları alınmalıdır. Ayrıca, uluslararası çocuk hakları standartları gözetilerek ceza sorumluluğu yaşı, bilimsel gelişim verilerine göre yükseltilmelidir.

    • Çocuk adalet sistemi bütüncül bir şekilde işletilmeli, hiçbir çocuk –yaşı, suçu ya da koşulları ne olursa olsun– bu sistemin dışına itilmemelidir. 15-18 yaş arası çocukları, istisnalar üzerinden sistem dışına çıkarmaya yönelik girişimlere son verilmelidir.

    • Suça sürüklenen tüm çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanması ve çocukların sosyal hizmet uzmanı desteğinden faydalanması yasal olarak zorunlu hale getirilmelidir. 

    • Yargı süreçlerinde, çocuk hakları konusunda uzmanlaşmış profesyoneller yer almalıdır. 

    • Tutuklama yalnızca istisnai durumlarda uygulanmalı; toplum temelli destekleyici tedbirler esas alınmalıdır.

    • Çocuk hapishanelerinin sayısı artırılmamalı; bu kurumların yerine, toplum temelli destek sistemleri geliştirilmeli ve çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılması yerine alternatif tedbirler esas alınmalıdır.

    • Çocuklarla ilgili yasalaşma süreçlerinde, çocuk ve kadın hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin, baroların, akademinin ve çocukların bizzat kendilerinin görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır. 

Eşit, güvenli, onarıcı ve kapsayıcı bir toplum tüm çocukların hakkıdır. Bu hakkı birlikte savunmakta kararlıyız."

160 ÖRGÜT İMZALADI

Açıklamada imzası bulunan Demokratik Kitle Örgütleri şu şekilde:

    1. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube

    2. 29 Ekim Kadınları Derneği

    3. 3H Hareketi

    4. Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği

    5. Adana Kadın Danışma ve Sığınma Evi Derneği

    6. Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği (AYHED)

    7. AltıÜstü Çocuk ve Gençlik Sanat Kolektifi

    8. Anka Üreten Kadın Derneği

    9. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

    10. Antikapitalist Kadınlar

    11. Aralık Feminist Kolektif

    12. Ata Derneği İzmir

    13. Atakent Mahallesi Kadın Meclisi Küçükçekmece

    14. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği

    15. Ayvalık Kadın İnisiyatifi

    16. Bağımsız Kadın Derneği

    17. Bakırköy Çocuk Masası Platformu

    18. Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneği

    19. Bodrum Kadın Platformu

    20. BoMoVu Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği

    21. Burhaniye Çevre Platformu

    22. Çember Dergi - Çocuk Politikası Dergisi

    23. Ceviz Otizm ve Toplumsal Savunma Derneği 

    24. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

    25. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

    26. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

    27. Çocuğum Haklıyım!

    28. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv.)

    29. Çocuk Çalışmaları Birimi

    30. Çocuk Hakları Savunucuları Ağı

    31. Çocuk Hakları Savunucuları Derneği - CHILDEF

    32. Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği

    33. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

    34. Çocuk İşçiliğini İzleme ve Önleme Derneği

    35. Çocuklar İçin Adalet Derneği

    36. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son Derneği

    37. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Son Derneği - ECPAT İzmir Şubesi

    38. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

    39. Denizli Otizm Derneği

    40. Derin Yoksulluk Ağı

    41. Dikili Kadın Platformu

    42. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği

    43. Edirne Çocuk Hakları Derneği

    44. Edirne Kadın İstihdamı ve Girişimcileri Derneği (KİGDER)

    45. Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği (EKAMEDER)

    46. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

    47. Eğitim Sen Genel Merkezi

    48. Eğitim Sen Mersin Şubesi

    49. Ekmek ve Gül

    50. Ekoloji Birliği

    51. Ekoloji Birliği Kadın Meclisi

    52. Eksi 25 Derneği

    53. Engelsiz Erişim Derneği

    54. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği

    55. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

    56. Eşit Yaşam Derneği

    57. EŞİTİZ-Eşitlik İzleme Kadın Grubu

    58. Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği

    59. Feminist Kadın Çevresi

    60. Fisa Çocuk Hakları Merkezi - Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği

    61. FOÇA BARIŞ KADINLARI/Foccai Women For Peace

    62. Gaziantep Demokratik Kadın Platformu

    63. Gaziantep Nar Bilim Kültür ve Sanat Derneği

    64. Güzel Şeyler Derneği

    65. Her Yer Çocuk Derneği

    66. İklim Adaleti Koalisyonu

    67. İlmek Kadın Dayanışması

    68. İnsan Hakları Derneği

    69. İnsan Hakları Gündemi Derneği

    70. İskenderun Kadın Platformu

    71. İzmir Çiğli Kadın Emeğini Değerlendirme Dayanışma ve Kültür Evi Derneği (İzmir ÇEKEV)

    72. İzmir Feminist Kolektif

    73. İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği

    74. İzmir Kadın Dayanışma Derneği

    75. İzmirli Kadın Girişimciler Derneği

    76. KA.DER-Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi

    77. KADAV - Kadınlarla Dayanışma Vakfı

    78. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

    79. Kadın Dayanışma Vakfı

    80. Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği- KEİD

    81. Kadın Gazeteciler Derneği

    82. Kadın Öz Savunma Akademisi

    83. Kadın Savunma Ağı

    84. Kadın Yazarlar Derneği

    85. Kadının İnsan Hakları Derneği

    86. Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

    87. KaYKeF (Karabel Yöresi Köy Dernekleri Federasyonu)

    88. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

    89. Kazdağlı Kadınlar

    90. KESK Amed Kadın Meclisi

    91. Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu

    92. Keskesor Van LGBTİ+ Oluşumu

    93. KHKlı Platformları Birliği

    94. KİKAP TRABZON Derneği

    95. Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği

    96. Kırklareli Kadın Girişimcileri Derneği (KKGD)

    97. Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği

    98. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

    99. Körüz Biz Derneği

    100. Koza Kadın Derneği

    101. Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği

    102. Kuşadası Kadın Platformu

    103. Lambdaistanbul

    104. LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)

    105. Lotus Kadın Dayanışma Derneği ve Yaşam Derneği

    106. Medya ve Çocuk Hakları Derneği 

    107. Mersin Çocuk Hakları Derneği

    108. Mersin Eğitim-Sen

    109. MERSİN TABİP ODASI

    110. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

    111. Mor Dayanışma

    112. Muzır Neşriyat

    113. Öğrenci Veli Derneği

    114. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği

    115. Önemsiyoruz

    116. Oyun Hareketi Derneği

    117. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

    118. Otizmtv Sosyal Medya Platformu

    119. Polen Kolektif

    120. Rengarenk Umutlar Derneği

    121. Rhosus Eğitim ve Kültür Derneği

    122. Roman Hakları Derneği

    123. Romani Godi

    124. Roots & Shoots Türkiye (Kökler ve Filizler Derneği)

    125. Rosa Kadın Derneği

    126. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  (SES) Genel Merkezi

    127. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Amed Şubesi

    128. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği -Hatay

    129. Sivil Düşler Derneği

    130. Sol Feminist Hareket

    131. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

    132. Sosyal İklim Derneği

    133. Sosyoloji Mezunları Derneği

    134. Sporda Adalet ve Haklar için Sahadayız Derneği

    135. Sulukule Gönüllüleri Derneği

    136. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği

    137. Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği (TRSGDer)

    138. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

    139. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

    140. Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği (Duy-der)

    141. Toplumsal Eşitlik Derneği

    142. Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi

    143. Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi

    144. Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu

    145. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatristi Derneği

    146. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

    147. Türkiye İnsan Hakları Vakfı

    148. Türkiye Psikiyatri Derneği

    149. Turuncu Dernek

    150. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

    151. Uçan Süpürge Vakfı

    152. Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER)

    153. Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği - ICHILD

    154. Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği

    155. Urla Kadın Dayanışma Dernegi olarak (URKAD)

    156. VELİ-DER MERSİN TEMSİLCİLİĞİ

    157. World Human Relief

    158. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

    159. Yenifoça Forum

    160. YÖRET Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

