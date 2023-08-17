Yayınlanma: 17.08.2023 - 09:42

Güncelleme: 17.08.2023 - 09:44

17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden yurttaşlar bugün anılıyor. Türkiye'yi derinden sarsan bu afet 24. yılında deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Peki, 17 Ağustos depremi kaç saniye sürdü, saat kaçta oldu? 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? İşte ayrıntılar...

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE, SAAT KAÇTA OLDU?

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 03.02'de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 kilometre güneydoğusunda meydana geldi.

17 AĞUSTOS DEPREMİNİN KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmişse de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,4 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ KAÇ DAKİKA, SANİYE SÜRDÜ?

45 saniye süren Gölcük depremi sadece Kocaeli’nde değil, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede ve Marmara'da hissedildi.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilendi.

17 AĞUSTOS DEPREMİ İLLERE GÖRE ÖLÜ SAYISI

Bolu: 270

Bursa*: 268

Eskişehir*: 86

İstanbul*: 981

Kocaeli: 9.477

Sakarya: 3.891

Yalova: 2.504

Zonguldak: 3

SON 100 YILDA TÜRKİYE'DE YAŞANAN BÜYÜK DEPREMLER

27 Aralık 1939 Erzincan Depremi 7.9

24 Kasım 1976 Çaldıran Depremi 7,5

17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi 7.4

12 Kasım 1999 Düzce Depremi 7.2

1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi 6,4

23 Ekim 2011 Van Depremi 7.2

24 Ocak 2020 Elazığ Depremi 6.6

30 Ekim 2020 İzmir Seferihisar Depremi 6,6

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi 7.7 ve 7,6