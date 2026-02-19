Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 12:35:00
İHA
17 aylık bebeğin ölümüne neden olmuştu: Sürücü ehliyetsiz çıktı!

Adana'da yaya geçidinde motosikletin çarpması sonucu pusetteki 17 aylık bebeğin öldüğü kazada sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İfadesinde "Yaya ya da bebek arabası görmedim" diyen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 15 Şubat günü saat 15.15 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ankara’da Sayıştay denetçisi olan Hilal Öztürk görev için Adana’ya geldi. Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçinde otomobiller durarak anne Hilal Öztürk'e yol verirken, o sırada motosiklet sürücüsü E.K. (20) bebek arabasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü kaçtı.

EHLİYETİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Ağır yaralanan Mahmut bebek, çevredeki vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsü E.K.'yı kısa sürede yakaladı.

Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

"KORKUP KAÇTIM"

E.K.'nın emniyetteki sorgusunda, "Önümdeki araçlar durunca yanlarından geçmek istedim. Yaya ya da bebek arabasını görmedim. Kazadan sonra korkup kaçtım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular: #bebek #tutuklandı #ehliyet