17 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 17 Ekim Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 17 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALINTERİ SK., ALP, ALP SK., AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAYA SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MESUT SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATİLLA SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SELVI, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS CD., 3712. sok, 4.MURAT SK., AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ALBAYRAK SK., ALI ÖZDEMIR, ALIÇAVUS, ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, ARPALIK CD., ASI, ASIM ÇAVUS, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AY SK., AYAZMA, AYDIN, AYDIN SK., BADEM, BADEM SK., BAHTIYAR, BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD, BEDİR SK., BEĞENDİK SK., BELEN SK., BEREN, BEREN SK., BIYIK SK., BORA SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BURAK, BURAK SK., CAMİLİ SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., CEVİZ SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., ÇORUH, ÇORUH CD., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DOST, DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., FEYMAN, FEZA SK., FIRAT CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELINCIK, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÖREN SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜLİŞAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ CD., GÜRGEN SK., GÜZEL, GÜZEL SK., GÜZELCE SK., HANIMELİ SK., HAVVA NENE SK., HAYAT CD., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., IBNISINA, IKIZ, İBİŞOĞLU SK., İBNİSİNA SK., İKİZ CD., KABACA, KABACA SK., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN, KAPLAN SK., KARAKALDIRIM CD., KARANFİL CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KENT, KENT SK., KESTANE SK., KEVSER CD., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KORU, KOSOVA CD., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., KUZYELİ SK., KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU CD., MASAL SK., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MELEK OTU SK., MENEKSE, MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MURAT PİR SK., MURGUL SK., MUSA HOCA SK., NECATI CUMALI, NURSEDA, NUSRET, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., ORHANBEY CD., ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORMANGÜLÜ SK., ORUÇ REİS CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELIN, PELİN SK., PETEK, PINAR CD., PIRALLAR, PIRIREIS, PİRALLAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, RAHIM, RESUL SK., SAGLAM, SAMUR, SANAYİ CD., SANCAK SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SERCAN SK., SERDAR SK., SERHAT, SERHAT SK., SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ CD., SIMLI, SOMUNCU SK., SOYSAL SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN, SULTAN SÜLEYMAN CD., SUR SK., ŞEHİT ZAFER SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TANTAOĞLU CD., TAS SK., TAŞOCAĞI SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TERMAL SK., TOPRAK SK., TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD., YENIÇERI, YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZEYBEK SK., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3150., 3150. SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., MOHAÇ CD., SERÇE SK., SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde 3138. SK., AK SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, KARINCA SK., MOHAÇ, ÖRCÜN YOLU, SEKİ SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CONKBAYIRI CD., DOGAN, GAZI, GAZİ CD., MUZAFFER SK., ÖRCÜN YOLU CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI, SARI CD., YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., ATLAS SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DEFNE SK., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., HURMA SK., HUŞ SK., IÇMELER, ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KAYIN, KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PORTAKAL SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SARISALKIM, SERME SK., SIRLI SK., SULTAN, SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ, ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZAKKUM SK., ZENCEFİL SK., ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, CAMİDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ALAYLI SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAĞLIK SK., BEYKOZ, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DEGER, DEĞER SK, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARPUZDERE MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYLA, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANİYE mahallelerinde AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde DEĞİRMENCİ SK., ERMAN SK., HASAN ÇAVUŞ SK., NARLIK SK., NECIP, NECİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, NÜZHETIYE, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YAZLIK MERKEZ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 2266 SOK, 29 EKİM CD., 30 AĞUSTOS SK., 4267. SK., ABİDİN SK., ABİŞ SK., ACAR SK., ADA KARANFILI, ADA KARANFİLİ SK., ADALET, ADALET SK., ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY, AKÇAY SK., AKIM, ALA, ALA SK., ALADAG, ALADAĞ SK., ALI AGA, ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU, ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARDIÇ, ARMUTLU SK., ARPA, ARPA SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ARZU SK., ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, ASMALI YUVAM SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATABARI SK., ATAYURT, ATAYURT CD., ATES BÖCEGI, ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, AVCILAR, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYSUN SK., AYTAÇ, AZAK SK., AZERI, AZERİ SK., AZRA, AZRA SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHÇE SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALIKÇI, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAK, BASAMAK SK., BASARI, BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BATI TRAKYA, BATMAZ, BATMAZ SK., BAYHAN SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BAYSAL, BAYSAL SK., BEBEK SK., BEDIA, BEGÜM, BEGÜM SK., BEHLÜL, BEKAR, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELDE SK., BELEK, BELEK SK., BENGISU, BENGİSU SK., BENGÜ SK., BERİL SK., BEYAZ LALE SK., BEYAZIT CD., BEYKOZ VİLLALARI YOLU SK, BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BIRAND, BIYIK, BİLİCİ SK., BİRAND SK., BİZİM SK., BOYAMA, BOZDAG, BOZDAĞ SK., BUGRA, BUHAR SK., BULUŞ SK., BURÇIN, BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGİZ TOPEL CD., CEVIZLI, CEVIZLIK, CEVİZLİ SK., CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., CİRİTOĞLU SK., COSKUN SK., COŞKUN SK., CÜMLE SK., ÇABUK SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇEVRE, ÇINAR, ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., DAĞ SK., DAYI, DAYI SK., DEKOR SK., DERE KENARI SK., DERMAN SK., DEVRE, DEVRE SK., DEVRİM SK., DILRUBA, DIRILIS, DİKÇE SK., DİLRUBA SK., DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DUMANLI SK., DURU SK., DUYARLI SK., DÜS, DÜŞ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK, DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, E.ELÇİBEY CD., EBEDİ SK., EBRU SK., ECENAZ SK., EFE ALI, EFENDILER, EFKAN SK., EFLATUN SK., EFSANE SK., EFSANE., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKREM SK., ELA, ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, ELIF, ELİF SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES, ENES SK., ERBAY SK., ERBERK, ERCÜMENT SK., ERİKLİ SK., ERİŞİM SK., ERKUT HOCA SK., ERTAN, ERTAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESLEM SK., ESTERGON SK., EŞME KAYA SK., EVLIYAHAN, EVLİYAHAN SK., EVRAK, EVRAK SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FAS SK., FAVORİ SK., FAZİLET SK., FENER SK., FERAY, FERAY SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FERHAT SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIRTINA SK., FISTIK SK., FİL, FİL SK., FULDEN SK., FUZULİ SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GELİBOLU SK., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLIK, GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖKSU SK., GÖRKEM, GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR, GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜLFIDAN, GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNELI, GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞ SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ARİF SK., HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACILAR SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALİME SK., HALKÇI SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HAREM, HAREM SK., HARMANLIK, HARMANLIK CD., HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAL SK., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HENDEK SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., HÜRMET SK., HÜRMETLİ SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IÇ, IDEAL, IKRAM, ILICA, ILICA CD., ILTER, IMREN, ISKETE, IZNIK, İÇ SK., İDEAL SK., İHSAN PEKER SK., İKBAL SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İKRAM SK., İLAYDA SK., İLHAM SK., İLKYAZ SK., İLTER SK., İNAN SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., İZNİK CD., JÜLİDE SK., KABINE, KABİNE SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KADER, KADER SK., KADIRGA YOLU SK, KAHRAMANLAR CD., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KANARYALAR, KANARYALAR SK., KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ CD., KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAGÖZ SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARASU SK., KARAYEL SK., KARDÜZ SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KARŞIYAKA SK., KASIMPATI SK., KATILIM SK., KAVAK, KAVAK SK., KAYMAK, KAYMAK SK., KAYRA SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KERİM SK., KESMIR, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVL, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEŞMİR SK., KIBRIS SK., KILIÇASLAN CD., KINA, KINA ÇİÇEĞİ SK., KIRAZLIBAHÇE, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCATÜRK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLAY, KOLAY SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMŞU SK., KOMUT SK., KOMUTAN SK., KONAKÇI, KONAKÇI SK., KONUK SK., KORUK SK., KOSOVA, KOŞOĞLU CD., KOZ SK., KOZLUCA SK., KÖKNAR, KÖMÜRCÜLER SK., KRISTAL, KRİSTAL SK., KUBILAY, KUBİLAY SK., KUMLU, KUMLU SK., KUMLUK CD., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTUCU, KUTUCU SK., KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., KÜLTÜR SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LIMONCU, LİMONCU SK., LOJMAN, MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MAKBER SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARMARA CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEHLİKA SK., MELEK, MELEK OTU, MELEKSAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MEMIS, MEMİŞ SK., MENEKŞELİ SK., MENZIL, MENZİL SK., MESCİT SK., MESELI, MESUDE SK., MEŞALE SK., MEŞELİ SK., MEVLANA CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MEZRA SK., MIMOZA, MINI, MISIRLI, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR MENEKŞE SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTAR MUSTAFA, MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MÜCAHIT, MÜCAHİT SK., NACIYE SK., NACİYE SK., NAME SK., NANELI, NARÇİÇEĞİ CD., NARİFE HANIM SK., NASİP SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEVRUZ SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİSAN SK., NİYAZİ SK., NURGÜL SK., NURLU, NURLU SK., NURSEDA SK., NÜSHETIYE, NÜSHETİYE CD., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OĞUL SK., OKTAR SK., ORMAN YOLU CD., ORTAK SK., ORUÇ SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALI KESKIN, ÖMERAĞA SK., ÖZ SK., ÖZEL SK., ÖZGÜLEN SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PAMUK, PAMUK SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PEKİN SK., PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., RAHŞAN SK., RAMPA SK., RAVZA SK., RECEP ÇAVUS, REFORM SK, REKABET SK., REMZİ SK., RESSAM SK., REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RUMELI, RUMELİ SK., RUMEYSA SK., RÜYAM SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SABIR, SABIR SK., SADIK SK., SADIRVAN, SAFA SK., SAFİYE SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SAKIR HOCA, SAKSI SK., SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARAÇOGLU, SARAÇOĞLU CD., SARI MIMOZA, SARI MİMOZA SK., SARP, SARP SK., SEÇIM, SEFA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SELIMIYE, SELİMİYE SK., SELİMOĞLU SK., SEMEN, SEMEN SK., SENYURT, SERIM, SERİM SK., SERRA SK., SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVER, SEVER SK., SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVGİLER SK., SEVIM, SEVİNÇ SK., SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SEYHAN SK., SEYİT ALİ SK., SEYMENLER SK., SOGUKSU, SOĞUKSU SK., SONBAHAR SK., SU SK., SUDENAZ, SUSAM, SÜLEYMANİYE SK., SÜMERLER SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ SK., ŞAHİT SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞEHİTLER SK., ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖHRET SK., ŞÖLEN SK., TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TASKIN, TAŞLIK SK., TAT SK., TEKIN, TEKİN SK., TEKNOPARK CD., TEMEL, TEPE CD., TEPECİK CD., TOMURCUK SK., TOPAL, TOPAL SK., TRAKYA, TRAKYA SK., TUNCA, TUNCA SK., TUNCAY, TUNCAY SK., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU SK., TÜRK SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN SK., UÇAR SK., UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., UZUNER SK., ÜNVER, ÜSTAD SK., VAROL SK., VATAN, VILAYET, VİLAYET CD., VİŞNE SK., YAHYA KEMAL SK., YAKIN SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLA CD., YAZICIOGLU, YAZMA, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENIMAHALLE, YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YERLICE, YERLİCE SK., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLKIR SK., YEŞİLLİK SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK, YILDIZELİ CD., YOKUS SK., YUNUS SK., YÜCE SK., YÜZÜK SK., ZAHİDE SK., ZARIF, ZEMZEM SK., ZEYNEP ULTAV, ZEYNEP ULTAV SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZİRVE SK., ZİYA PAŞA SK., ZİYA SK., ZORER SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DARICA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., AYŞENUR SK., BİLGİN SK., DR.ZEKİ ACAR CD., ELEM, ELEM SK., ER, ER SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., GEÇER SK., GÜLENDAM SK., HİSAR SK., ISIL, IŞIL SK., İSRA SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KUTUP, KUTUP SK., METE, NUH SK., NURGÖK SK., OKYAR SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SILA, SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTTEPE SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, YALI, YENI, YENİ, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde ACI ÇEŞME SK., ARALIK SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, AYNUR, AYNUR SK., AYVAZ, AYVAZ SK., BAHÇELİ SK., BAHÇELİEVLER SK., BİLLUR SK., BÜYÜKERCAN SK., CUMHURIYET, ÇELİKEL SK., DENİZ SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., HERDEM SK., İNCE SK., İSTASYON CD., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALE, KALE SK., KAVALA, KAVALA CD., LAZIM, MEKTEP SK., NEDİM SK., NİHAN SK., NİLAY SK., NURBAY SK., NURHAN SK., SAFİNUR SK., SELANİK SK., SEMAZEN SK., SERİN SK., SUDEM SK., TARHAN SK., TAYLAN SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK., ZEYNEL SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI mahallelerinde BAHÇE, BIRCAN, BİRCAN SK., EŞREF SK., FETİH SK., LAVANTA SK., MECIT, MELİS SK., NİLGÜN SK., ONAR SK., ÖNAL, ÖNAL SK., SAKA SK., SATIGÜL SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SEYRAN SK., SOKULLU CD., SÜMBÜL SK., TOPÇU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde 2258/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AZİM SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BİNNAZ SK., DORUK, DORUK SK., NİYAZ SK., PERTEV SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR SK., AKKOR SK., ASLI, AYDINLIK SK., BAĞDAT CD., BAHRI, BATI PINAR, BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BORAN SK., BOSTANCI, ENVER, ENVER SK., ERDAL, ERDAL SK., ERTÜRK SK., FEYYAZ SK., FILINGIR, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLHAN SK., KARAASLAN CD., NAFİLE SK., NUR SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK., PINARLI, PINARLI SK., SERTAÇ SK., SEZGI, SUSAM SK., SÜKRAN, ŞENOL SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., TUZLA CD., ULUCAN, ULUCAN SK., USTA SK., ÜZMEZ SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YOSUN, ZENNUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde AYGÜN SK., BAHAR CD., ÇENEDERE CD., DIKILI, DİLMEN SK., GAFFAR OKAN, GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., HARMANTARLA SK., HELAL, İSTİKLAL CD., KUŞAKKAYA SK., MERCAN SK., TEMEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ATASOY SK., AYHAN SK., ÇALIŞ SK., ÇINAR SK., DENIZCILER, DENİZCİLER CD., ESER SK., GÜMÜŞHANE SK., ISTIKLAL, PAZAR, TURAN SK., YALÇINKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde ATAKAN SK., BAYRAM SK., BURCU, BURCU SK., EMİN SK., FERDA SK., GEZER SK., HIZIRREİS SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., SELVA, SELVA SK., SENAY, ŞENAY SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, MALTA mahallelerinde BİRAY SK., BİRGÜL SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., MİLLİYET SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., TAHA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 17 Ekim Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU mahallelerinde BAŞAR SK., SAHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 17 Ekim Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜGMECILER, DÜĞMECİLER mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER CD., EROL SK., GÜL SK., KUYU SK., ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 501. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 711/1., 712/1., 712/1. SK., 712/2. SK., 714., 714. SK., 715. SK., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 720/1. SK., 722. SK., 723. SK., 726. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728. SK., 728/1. SK., 729. SK., 730. SK., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738., 738. SK., 738/1. SK., 738/2. SK., 739. SK., 740., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 742/1. SK., 743., 743. SK., 745. SK., 745/1. SK., 745/2. SK., 765. SK., 768., 768. SK., 769. SK., 769/1. SK., 772. SK., 772/1. SK., 773., 773. SK., 773/1. SK., 774., 774. SK., 844. SK., 855. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2., 859/2. SK., 859/3. SK., 859/4., 859/4. SK., 859/5., 859/5. SK., 859/6. SK., 859/9. SK., 860/1. SK., 862. SK., 863. SK., 864. SK., 864/1. SK., 864/2. SK., 865. SK., 865/1. SK., 866. SK., 867. SK., 867/2. SK., 868., 868. SK., 868/1. SK., 868/10. SK., 868/2. SK., 868/3. SK., 868/5. SK., 868/6. SK., 868/7. SK., 868/8., 868/8. SK., 868/9. SK., 869. SK., 869/1. SK., 869/2. SK., 870. SK., 870/1. SK., 870/2. SK., 870/3., 870/3. SK., 870/4. SK., 870/5. SK., 871., 871. SK., 871/1., 871/1. SK., 871/2., 871/2. SK., 871/3. SK., 872. SK., 872/1. SK., 873. SK., 873/2. SK., 873/3. SK., 874. SK., 874/1. SK., 874/2., 874/2. SK., 874/3., 874/3. SK., 875., 875. SK., 875/1. SK., 876., 876. SK., 876/1. SK., 877., 877. SK., 877/1. SK., 877/2. SK., 878. SK., 879/1. SK., 879/2. SK., 879/3. SK., 880., 880. SK., 881., 881. SK., 881/1. SK., 882., 882. SK., 882/1. SK., 883., 883. SK., 883/1. SK., 883/2., 883/2. SK., 884. SK., 884/1. SK., 884/3. SK., 885. SK., 885/1. SK., 885/2. SK., 885/3. SK., 886. SK., 886/1. SK., 887., 887. SK., 887/1., 887/1. SK., 887/2. SK., 887/4. SK., 887/6. SK., 887/7. SK., 888., 888. SK., 888/1., 888/1. SK., 888/2. SK., 888/3. SK., 888/4. SK., 888/5., 888/5. SK., 888/6. SK., 889. SK., 889/1. SK., 889/10. SK., 889/2. SK., 889/3. SK., 889/5. SK., 889/7. SK., 889/8. SK., 889/9. SK., 890/2. SK., 896. SK., 905/1. SK., AY YILDIZ CD., BAHARDERE, BAHARDERE CD., BÜLBÜL CD., ERENLER, ERENLER CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., MADENCILER, MADENCİLER CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ÖZGÜR CD., SARIKAMIS SEHITLERI, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 17 Ekim Perşembe 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011., 1011. SK., 1013. SK., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/5. SK., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015. SK., 1015/1. SK., 1016. SK., 1016/1. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1017., 1017. SK., 1018. SK., 1018/1. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022. SK., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1025. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037., 1037. SK., 1038/2. SK., 1069. SK., 1080., 1098. SK., 1966. SK., 939/3., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., GENÇLİK CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLADÜZÜ, KIŞLADÜZÜ mahallelerinde AKASYA CD., ÇAMLI CD., ETHEM AGA, ETHEM AĞA CD., HÜSEYIN TETIK, HÜSEYİN TETİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATEŞ, HACI AKİF mahallelerinde GÜLÜZAR SK., HEREKE CUMHURİYET CD., ORAL PEKTAŞ CD., ÖZBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde GEBZE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 514. SK., 516. SK., 542/1. SK., 543. SK., 543/1. SK., 544. SK., 545. SK., 545/1. SK., 546. SK., 550. SK., 550/1. SK., 557., 557. SK., 557/1. SK., 557/2. SK., 558. SK., ASALET, ASALET CD., ÇEVRE YOLU SK, D-4001, ELMACIK DERE YOLU SK., KARDES, KARDEŞ CD., ŞEYH ŞAMİL CD., YASEMİN CD., YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD., YUNUS EMRE_BİR KISMI OSB DE KALIYOR CADD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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