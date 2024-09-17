17 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:05

SAKARYA ilinde 17 Eylül Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATIH 1, FATİH CD., FIRIN SK., FIRIN Y.SELIM, GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET (İZMİT) SK., KALE SK., KANARYA 1, KAVLANLIK, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PINAR 2, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde CEYLAN 1, CEYLAN SK., KURUÇAY CD., SIRMA MADEN SULARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 17 Eylül Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1530. SK., BAYIR, BAYIR/1, CAMI, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/1, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/1, ORTA/12, POLAT CD., YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, GÖLCE, SEYHTIMARI, ŞEYHTIMARI, YENIÇAM, YENİÇAM mahallelerinde BAYRAMOGLU, ÇELIKLER, ÇELIKLER/5, ÇELİKLER, ÇELİKLER SK., DEDELER, DEDELER SK., EYÜPLER, EYÜPLER/1, GAZILER/1, GAZİLER KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLCE, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE SK., GÖLCE/3, INANLAR, INANLAR/8, İNANLAR, İNANLAR SK., İSMAİL EFENDİ SK., KANDIRA YOLU, KAYAKLAR, KAYAKLAR SK., KAYAKLAR/1, KONAK, KONAK/2, MOLLAAHMETLER, MOLLAAHMETLER SK., MOLLAAHMETLER1, MOLLAAHMETLER9, MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YAKUPKALFALAR, YAKUPKALFALAR/4, YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENİÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, YENİÇAM SK., ZADELER, ZADELER 2, ZADELER/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 17 Eylül Salı 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORTA mahallelerinde ALSANCAK, BAHAR, BALKAYA SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BEKTAŞ, ÇIÇEK, ESEN SK., FEHMI KANYILMAZ, FEHMİ KANYILMAZ CD., KARŞIYAKA CD., KUMRU, KUMRU CD., MÜRTEZA YÜKSEL, NECATIBEY, NECATİBEY CD., ÖZEL KENT, ÖZEL KENT CD., SARICA, SARIÖZ SK., SELVI, STAT CD., STAT/1, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., YONCA, YONCA 1., YONCA CD., YURT SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 17 Eylül Salı 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÖNGELLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERIZLI, FERİZLİ, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR, IHLAMUR SK., KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK., TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 17 Eylül Salı 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, GÜVEN, HATİPLER, KERTİL, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ARDIÇ, ASMALI SK., BADEM, BADEM SK., BALCILAR SK., BALÖZÜ, BÜLBÜL SK., ÇAKALLAR SK., ÇELİK, ÇEVİK SK., DR. HASAN AKGÜN, DR.ALAATTİN DURAN CD., DR.HASAN AKGÜN BULVAR, EDİPPAŞA CD., GİRGİN SK., GÜMÜŞ, GÜNDÜZ SK., HACI OGLU, HACIKÖY CD., HALİT MOLLA, HAMAMCILAR SK., HATIPLER 6, HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., IKLIM, İSKENDER DERESİ, KADİR KOÇ CD., KANARYA SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOGAZ CD., KARABOĞAZ CD., KARAYEL SK., KARŞIYAKA, KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KONAK 10, KURTOĞLU SK., KUYU SK., MURAT SK., NUR, ÖZER SK., PAHADIR, SANAYİ, SANAYİ 2, SANAYİ ARA, SARICA 2, SARICA SK., SARIÖZ, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM CD., SOLMAZ SK., STAT, ŞEHİT FAHRETTİN AZAK, ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.FAHRETTİN AZAK CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.HAMİT YAYLA CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YAKA SK., YAPRAK SK., YENIYOL KAYNARCA, YÜKSEKOKUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 17 Eylül Salı 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, GÜVEN, KARAMANLAR, KAYACIK, KIRKTEPE, KONAK, KÜÇÜKKAYNARCA, OSMANLI, SARIBEYLI, TOPÇU mahallelerinde 15 TEMMUZ, 2801, ACIBADEM, ARABACILAR/9, AZIZ DURAN, AZİZ DURAN CD., BASAK, BAŞAK SK., BEYAZ, BEZIRCILER, BEZİRCİLER, BİÇER SK., ÇELIK, ÇOROĞLU SK., DUDUKÖY İÇ YOLU, GÜZİDE, HACI OĞLU 1, HACIMUSTAFALAR, HACIMUSTAFALAR SK., HACIMUSTAFALAR/3, HACIOGLU/1, HAYALLER SK., HAYALLER/3, KABAKLAR, KADIKÖY, KARAMANLAR, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, KARAMANLAR SK., KARAMANLAR/10, KARAMANLAR/5, KARASU KAYNARCA YOLU, KARDELEN SK., KAYA SK., KAYACIK 21, KAYACIK 30, KAYACIK/30, KAYACIK/31, KAYACIK/33, KAYACIK/34, KAYNARCA YOLU, KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/1, KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KULOGLU, KULOGLU/2, KULOĞLU SK., KÜÇÜKKAYNARCA, KÜÇÜKKAYNARCA KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKKAYNARCA SK., KÜÇÜKKAYNARCA/3, KÜÇÜKKAYNARCA/5, KÜÇÜKKAYNARCA/7, MANAVLAR, MANAVLAR SK., ÖZBAY, ÖZLEM SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., SARIBEYLI/1, SARIKÖY, SARIKÖY SK., SARIKÖY/2, SHT. ÖMER AKKUS, TEKNELER, TOPÇU, TOPÇU/3, YAKUT, YENI KAYACIK 2, YENİ, YENİ PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5605 NOLU, 5605 NOLU SK., 5611 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., TASLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5606 NOLU SK., 5608 NOLU, DEREALTI, DEREALTI CD., GAZETECI KAZIM ERTEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5464 NOLU SK., 5606 NOLU, ANKARA CD., ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR SK., HATIPLER, HATIPLER CD., HATİPLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, SEMERCİLER mahallelerinde 692 NOLU, 795 NOLU SK., BOSTANCI SK., ÇIRACILAR, ÇIRACILAR CD., DEGIRMENHAN, DEĞİRMENHAN SK., SERVET SK., YARGIÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Eylül Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 1522 NOLU SK., 1524 NOLU SK., 1525 NOLU SK., 1526 NOLU SK., 1527 NOLU SK., 796 NOLU SK., FABRİKA CD., FİDANLIK SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., PAPUÇÇULAR, PAPUÇÇULAR CD., SAIT FAIK SK., SAİT FAİK SK., TOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ATILIM SK., CEYDA SK., GİZEM, İCLAL SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., MEVLANA, OĞUZHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde EMIR SULTAN, METEHAN, METEHAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ALADDİN SEZER CD., EMEK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., NAR AGACI-, SARAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde DR. SERDAR SERDAROGLU, HASAN ÇAVUŞ SK., KAZIM KARABEKİR SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MÜEZZİNZADE SK., ÖMER SEYFETTİN SK., PROF. DERYA DİNÇER CD., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, KADIKÖY mahallelerinde BEYOGLU/1, MERKEZ SK., MERKEZ_96 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE, DEMİRAÇMA, KADIKÖY mahallelerinde AKÇAKOCA KARASU YOLU, BEYOGLU/2, BEYOGLU_1, BEYOĞLU SK., ESENTEPE, İsimsiz107, MERKEZ SK., MERKEZ/68, MERKEZ/75, MERKEZ_3, YALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, MELEN mahallelerinde BEYOĞLU, CUMAYERİ YOLU, DEMİRAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, KONAKLAR, KONAKLAR/1, KONAKLAR/8, KOZLUK SK., KURUDERE/5, MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, merekez, MERKEZ, MERKEZ/1_1, MERKEZ/3_5, MERKEZ/31, MERKEZ/38, MERKEZ/67, MERKEZ/85, MERKEZ10_10, SAHİL YOLU CD., SEFERLER, SEFERLER SK., SEFERLER/1, SEFERLER/3, SEFERLER/4, SEFERLER/8, YUKARI/1, YUKARI/2, YUVALIDERE, YUVALIDERE SK., YUVALIDERE/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 380. SK., 407. SK., 5., 5. CD., ASEM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, MEHMETÇİK SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 337. SK., 379. SK., 381. SK., 383., 389., 389. SK., 409., 431., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., BAHAR SK., BAS, BAŞ SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, KERVAN SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Eylül Salı 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL mahallelerinde ÇELEBİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇELER mahallelerinde DEMİROĞLU, DUTLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU mahallelerinde AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, CUMHURİYET CD., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DERE, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HABIPLER, HABİPLER SK., HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, MUTAFLARYENI, PAŞALAR CD., TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ASAR, ÇAYLAR SK., HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., MENDERES, MENDERES CD., PINARBASI, SAZ SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 17 Eylül Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRLER, PİRLER mahallelerinde PIRLER, PİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 17 Eylül Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIALILER, HACIALİLER mahallelerinde HACIALILER, HACIALİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 17 Eylül Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, ULUCAMII mahallelerinde ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., GEVYE TARAKLI YOLU, TERMAL CD., TOKİ EVLERİ SK., TOKİ İÇİ YOLU, TOMAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 17 Eylül Salı 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIYAKUP mahallelerinde PAŞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 17 Eylül Salı 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde ASLI, BİLECİK CD., DERVİŞ, DERVİŞ SK., MERVE, OSMANGAZI, YENER, YENER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Eylül Salı 15:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde DAYAN, KIBAR, YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Eylül Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AKSU SK., BARBAROS, KEHRIBAR, MELEK, MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MESALE, PARKE, PARKE SK., PELIN, PELİN SK., PIRLANTA SK., SADIYE, SEVIM, SEYRAN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SUSAM SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., VOLKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Eylül Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY mahallelerinde 602 SK., 603, 603 SK., ÇAYBASI, HACILAR, TÜRBE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Eylül Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY, MOLLAKÖY, SÜKRIYE mahallelerinde 1301, 601 SK., 604, 604 SK., 604. SK., 604/1, 605 SK., 607 SK., 608 SK., FUADIYE CD, FUADİYE CD CD., HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR CD., ISTIKLAL, KEMALİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 17 Eylül Salı 06:00-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YENİ mahallelerinde 1031. SK., 1035. SK., 1040 SK., 1045 SK., 1058 SK., 1059 SK., 1060 SK., 1061, 1061 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1066 SK., 1067 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1071 SK., 1072 SK., 1073, 1073 SK., 1075 SK., 1076 SK., 1079, 1079 SK., 1081 SK., 1087 SK., 1091, 1095 SK., 1097 SK., 1173 SK., 1175, 1175 SK., 1238 SK., 1242 SK., 1246 SK., 2033 SK., 2036 SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, ATATÜRK SANAYİ SİTESİ, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, MURAT SOGANCIOGLU, MURAT SOĞANCIOĞLU CD., SAKARYA, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.