17. Kolordu Şehitleri’nin anısı yaşatılıyor

Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:57

Güncelleme: 15.05.2024 - 13:57

İzmir’in işgal edildiği 15 Mayıs 1919 günü, başta Albay Süleyman Fethi Bey ve Tabip Yarbay Şükrü Bey olmak üzere, işgale karşı koyarken şehit olan 17. Kolordu askerleri ile tüm sivillerin anısı Kolordu Şehitleri Kitabesi ile yaşayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile yaptırılan kitabe açıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği İzmir Şubesi üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Tugay, “15 Mayıs 1919 günü milli mücadeleyi ateşleyen kahramanlarımızın ruhu şad olsun” dedi.

CHUMHURİYET MEYDANI'NIN KORDON TARAFINDA

İzmir’in işgal edildiği 15 Mayıs 1919 günü şehit düşen Albay Süleyman Fethi Bey, Tabip Yarbay Şükrü Bey, Kolordu Kurmay Başkanlığı 1. Şube’den 3. Sınıf Kalem Amiri Nadir Bey, Levazım 1. kısımdan 3. Sınıf Kalem Amiri Ahmet Hamdi Bey, Alay Katibi Fethi Bey, Levazım 2. Şube’den Kolağası Hüseyin Necati Efendi, Ecza Şubesi Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Ahmed Efendi (İzmir’i geri alan 5. Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay’ın eniştesi), 4. Kolordu Askere Alma Kurulu’nda görevli Yüzbaşı Nazım Efendi, Kolordu inşaat bölüğünden Teğmen Faik Efendi ile sivil şehitlerin anısına yapılan kitabe Kordon Rekreasyon alanının Cumhuriyet Meydanı yönündeki başlangıç noktasına koyuldu.