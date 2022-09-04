17 yaşındaki Ali Efe Uçak motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Antalya'da kaldırıma çarpıp devrilen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Efe Uçak, hayatını kaybetti.
Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet üzerinde caddede ilerleyen 17 yaşındaki Ali Efe Uçak, motosikletinin kontrolünü kaybedince yol kenarındaki kaldırıma çarptı.
MOTOSİKLET 150 METRE SÜRÜKLENDİ
Devrilen motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklenirken, kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Ali Efe Uçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Efe Uçak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza sırasında Ali Efe Uçak'ın kask takıp takmadığı öğrenilemedi.
Ali Efe Uçak'ın bugün ikindi vakti Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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