İstanbul'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü K.B. olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü hafif yaralandı.

AA
03 Eylül 2022 Cumartesi, 16:47
İstanbul'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.

E-5 kara yolu Celaliye mevkisi Ankara istikametinde K.B. idaresindeki 54 LJ 347 plakalı hafif ticari araç ile T.S'nin kullandığı 28 YH 202 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü K.B. olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü hafif yaralandı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından K.B'nin cansız bedeni morga gönderildi.


İstanbul Büyükçekmece

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