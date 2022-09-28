17 yaşındaki genç, Marmara Üniversitesi'ni hack’ledi: 'Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin, açığı söyleyeyim'
Marmara Üniversitesi’nde 5 bin kişinin verileri 17 yaşındaki ‘YUBA’ rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi. SMS ile üniversiteyi uyaran hacker, “Devlete zarar vermem, açık buldum hack’ledim. Açığı söyleyeyim kapatın” dedi.
Veri sızıntısının bu seferki adresi Marmara Üniversitesi oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yayınladığı 'veri ihlali bildirimi'ne göre, 15 Eylül'de üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde bulunan SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sabah'ın haberine göre ele geçirilen ve yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olan hesaptan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi. Çalışanlar ve kullanıcılardan oluşan toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı belirlendi. Sızıntının bildirilmesinin ardından KVKK, Marmara Üniversitesi'nce yapılan ihlal bildirimini ilan ederken ihlale ilişkin inceleme başlattı.
Üniversitenin veri sistemini hack'leyen 'YUBA'nın SMS ile yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. 'YUBA' mesajında yetkililere şöyle seslendi:
"Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA, 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hack'ledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın."
Video Haberler
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 5 isim için harekete geçildi