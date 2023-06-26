17 yaşındaki genç motokurye sokak ortasında öldürüldü
Eyüpsultan’da 17 yaşındaki motokurye Arda Pınar, sokak ortasında karşılaştığı husumetlisi tarafından boynundan silahla vurularak yaralandı. Pınar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayet zanlısını yakalama çalışmaları ise sürüyor.
İstanbul Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, motokuryelik yapan 17 yaşındaki Arda Pınar, sokaktan geçtiği sırada husumetlisiyle karşılaştı. Karşılaşmanın ardından ikili arasında tartışma başladı.
Tartışmada ismi öğrenilemeyen zanlı belinden çıkardığı silahla Arda Pınar'a doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, genç Arda'nın boynuna isabet ederken şüpheli olay yerinden kaçtı. Yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Arda Pınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polisler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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