Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişi silahla vurularak öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu A.C., binanın bodrum katında silahla vuruldu. Ağır yaralanan A.C., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:20
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişi silahla vurularak öldürüldü
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Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında, 1528 Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu A. C., kimliği belirsiz yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi tarafından silahla vuruldu.

A.C. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan A.C.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan A.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede detaylı inceleme yaptı.

Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi olan polis ekipleri, işyerlerinin kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.  


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