17 Yaşındaki Melek Nur cinayeti davasında karar: İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet verildi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:57

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:57

İstanbul Fatih'te, 2024'ün yılbaşı gecesinde 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i silahla başından vurarak ölümüne neden olan Ercan Şahin'in yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Tutuklu sanık Şahin, jandarma eşliğinde mahkemeye getirldi. Duruşmada ölen 17 yaşındaki Melek Nur'un silesi ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

"TEK ŞAHİDİM ALLAH"

Sanık Ercan Şahin esasa ilişkin mütalaaya katılmadığını söyleyerek, "Öldürme kastım yoktur. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Melek benim kardeşimdir. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık son sözünde, "Ben iki çocuk babasıyım. Bunu kasıtlı yapmadm. Tek şahidim Allah'tır" ifadelerini kullandı.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, Şahin'i, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulamayan heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.