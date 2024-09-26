21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polisin sıkı takibi sonucu hakkında kasten adam öldürmek suçundan 21 yıl 8 ay kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı.

21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 11:58

Edinilen bilgiye göre; Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen özverili çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa’da ‘Kasten öldürme’ suçundan hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cinayet zanlısı Recep K. (32), ekipler tarafından dün gece saatlerinde Muradiye Mahallesi’nde saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muratlı Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan zanlı tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceğine işaret edildi.


Etiketler: #tekirdağ #kasten öldürme #firari

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