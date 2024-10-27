17 yaşındaki Ramazan'ın acı ölümü: Ekmek almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Aksu ilçesinde motosiklet ile ekmek almaya giderken kaza yapan çocuk hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Ramazan'ın acı ölümü: Ekmek almaya giderken kazada hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 16:05

Aksu’da meydana gelen motosiklet kazasında evinden çıkarak ekmek almaya giden 17 yaşındaki Ramazan Ünal hayatını kaybetti.

Antalya’nın Aksu ilçesi Gaziler Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ramazan Ünal, evinden motosiklet ile markete ekmek almaya gitti.

KURTARILAMADI

Motosikletin kontrolünü kaybederek sürüklenen genci yol üzerinde hareketsiz gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri Ünal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kepez Meslek Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen gencin ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Ramazan Ünal’ın cansız bedeni Jandarma Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Meslek lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Ünal’ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Adli Tıp Kurumu’nda ki işlemlerin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Çocuğun Manavgat ilçesi Beşkonak Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın başka bir sürücünün çarpması sonucumu yoksa tek taraflımı olduğu konusunda inceleme başlattı.


Etiketler: #112 Acil #Adli Tıp #Antalya

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