“100 Yılın Cumhuriyet’i Sergisi” Antalya’da Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Yayınlanma: 26.10.2024 - 20:34

Güncelleme: 26.10.2024 - 20:38

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Menderes Dal, Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Büyküşehir Belediye Başkanı Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın katıldığı sergi açılışında; Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu, Yunus Nadi’nin tarihsel önemine değindikten sonra gazetenin adını Atatürk’ün koyduğunu ve bu çizgiden yayın hayatına devam ettiğini dile getirdi.

Sergi açılışına katılan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal “Ne büyük bir mücadele verildi. Ne büyük bir mücadele veriliyor aydınlık bir Türkiye oluşması için ve oluşan seviyenin korunması ve geliştirilmesi için insanlarımız yaşamlarını feda ediyor. Çok olumsuz gelişmelere rağmen Cumhuriyet aydınlanması, Atatürk ve takipçileri ayakta kalıyor. Bu sergiyi gezdiğimde bende yarattığı izdüşümü bu oluyor” dedi.

Uysal, sergi açılışının ardından Cumhuriyet Kitap’tan yeni çıkan “21. Yüzyılda Cumhuriyet’i Yeniden Düşünmek” adlı kitabını imzaladı.

YAZARLARIMIZ DA YER ALDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl “İnsan Olmak” temasıyla 14’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı kapılarını açtı. 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi ile Antalyalı yerel yazarlara ev sahipliği yapan fuar yazarımız Işık Kansu, Bülent Gürsoy ve Zekiye Yüksel de fuarda okurlarına kitaplarını imzaladı.