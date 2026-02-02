18 milyon öğrenci için ders zili çaldı: Okullarda dikkat çeken 'bayrak' teması

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025’te dersbaşı yapmıştı.

Öğrenciler, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ise bugün başladı

Ülke genelinde 760 binden fazla derslikte sürdürülen eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran’da sona erecek.

“BAYRAK SEVGİSİ” TEMASIYLA BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi; okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve "farkındalık" çalışmalarıyla başladı.

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda 2-6 Şubat tarihleri arasında bayrak sevgisine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

Okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak; bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları, sergiler ile sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.