Epstein belgelerinde yazışmaları olan İhlas Holding CEO'su Mücahit Ören’den açıklama!

ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein belgeleri veritabanında yer alan belgelerde, İhlas Holding CEO’su Ahmet Mücahit Ören’in Epstein’in 20 yıl hapis cezası alan hükümlü suç ortağı Ghislaine Maxwell ile yazışmaları ortaya çıktı.

2004 tarihli konuşmanın çıktılarına göre ilk olarak Maxwell’in Ören’e “Bunu almayı dört gözle bekliyorum. Ayrıca bana kim olduğundan bahseden bir biyografini gönderebilirsen, bunu söylemekten nefret ediyorum ancak Richard (Branson) bir züppe ve sosyal statü avcısıdır.” ifadeleri yer alan bir mail gönderiyor.

Ören, Maxwell’e gönderdiği yanıtta şu ifadeleri kullanıyor: “Hanımefendi, işte Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nden Bay Branson’a yazılan mektup. Özgeçmişimi de ekledim. Yardımınız için minnettar kalacağım; onunla konuştuğunuzda veya herhangi bir tepki aldığınızda lütfen bana haber verin. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bildirin.

Çok sevgiler ve saygılar. A”

Maxwell, birkaç gün sonra Ören’e yanıtında şunu söylüyor: “Bunu Pazartesi günü halledeceğim ve seni haberdar edeceğim.”

Ören’in Maxwell’e teşekkür ettiği cevabında ise “Çok teşekkür ederim. Ayrıca daha 'yaramaz' olmak için sizden daha çok şey öğrenmeliyim" dediği görülüyor.

ÖREN: 'SABAHTAN BERİ YAZILANLARI, YORUMLARI GÜLEREK VE HAYRETLE OKUDUM'

Ören sosyal medya hesabından suçlamaları reddederken, şu ifadeleri kullandı:

"Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, ingilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir."