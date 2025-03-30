18 yaşındaki gencin mektubu sosyal medyada gündem oldu: 'Silivri soğuk falan değilmiş'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 14:04

Güncelleme: 30.03.2025 - 14:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınarak 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde protestolar düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen protestolarda, toplamda 268 kişi tutuklanırken, tutukluların neredeyse tamamını üniveriste öğrencileri ve gençler oluşturuyor.

18 YAŞINDAKİ GENÇ KADININ MEKTUBU GÜNDEM OLDU

Protestoların ardından tutuklanan bir genç kadının cezaevinden yazdığı mektup sosyal medyada hızla yayıldı.

Twitter’da “begs” isimli hesap tarafından paylaşılan mektup, kısa sürede gündem oldu.

Mektubun yazarı, 18 yaşındaki bir genç, Silivri Cezaevi'ne gönderildikten sonra “Silivri soğuk falan değilmiş” şeklinde yazdığı ifadeyle dikkatleri üzerine çekti.

"KOĞUŞLAR ARASI ÜNLÜYDÜM"

Genç kadın, mektubunda şu ifadeleri kullandı:



“Hepinizi çok seviyorum. Buraya tatile geldim. Silivri soğuk falan değilmiş. En kısa sürede aranızdayım. Korkmayın, güzel günler göreceğiz. Koğuşlar arası çok ünlüydüm, darısı insanların arasında da.”

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestoların sayısı arttı. Protestolara katılan ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yüzlerce kişi tutuklandı. Bayram öncesi birçok gencin ailelerinden uzaklaştırılarak cezaevine gönderilmesi, toplumsal tepkilere yol açtı.