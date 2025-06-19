19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davasında sanık fırıncılara kusursuz, diğer sanıklar asli kusurlu bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A Blok'u, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Enkaza dönen binada 19 kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi, statik proje müellifi ve fenni mesulü Mahmut Oktay Hartavi ile zemin kattaki fırında usulsüz tadilat yaptığı iddia edilen Akın ve Ferihan Yağcı çiftine, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Haziran'da görülen duruşma, yeni bilirkişi raporu gelmediği için 19 Eylül tarihine ertelenmişti. Pamukkale Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan raporun 12 Haziran'da mahkemeye gönderildiği, ancak dosyaya 17 Haziran'da eklendiği öğrenildi.

FIRIN SAHİPLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME YAPILMADI

Bilirkişi raporunda, zemin kattaki fırın sahipleri hakkında herhangi bir kusur değerlendirmesi yapılmadı. Bilirkişi raporuna göre, dava konusu yapının müteahhidi, statik proje müellifi ve fenni mesulü Mahmut Oktay Hartavi ile belediye yapı kontrol ve proje kontrol birimi çalışanları asli kusurlu bulundu.

Raporda, müteahhidin zemine ilişkin değerlendirme yapmadan, 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve kritik kriterleri dikkate almadan statik ve betonarme projeyi temin ettiği; inşaatta standartlara uygun olmayan B160, BÇ-I ve BÇ-III sınıfı malzemelerin kullanıldığı; farklı sınıf çelik donatılarının gelişigüzel şekilde bir arada yer aldığı tespit edildi. Ayrıca, yapının normal katlarının kuzey cephede ruhsata aykırı olarak yaklaşık 1 metre büyütüldüğü belirlendi.

Rapora göre, Belediye Proje Kontrol ve Yapı Kontrol Birimi sorumluları, zemine yönelik değerlendirme yapmadan ve 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen kritik hususları dikkate almadan hazırlanan statik projeye kontrol onayı vermekle asli kusurlu bulundu. Ayrıca, yapının normal katlarının kuzey cephede ruhsata aykırı şekilde yaklaşık 1 metre büyütülmesine rağmen bu durumu tespit etmemeleri nedeniyle de asli kusur sorumluluğu taşıdıkları belirtildi.

"Bilirkişilerin verdiği özensiz ve bilimden uzak raporlar adalete ulaşmamızı geciktiriyor"

Depremde annesi ve iki kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, bilirkişi raporuna ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunu eleştiren Kahveci, raporda müteahhit, statik proje müellifi, fenni mesul ve belediye görevlilerinin asli kusurlu bulunduğunu ancak A Blok'un altında 25 yıldır faaliyet gösteren ve usulsüz tadilatlar yaptığı belirtilen Akın Ekmek Fırını yetkilileri hakkında herhangi bir tespitin yer almadığını söyledi.

Raporda, B Blok ayakta dururken A Blok'un 10. saniyede yıkılmasının sebebine ve iki blok arasındaki farklara değinilmediğini vurgulayan Kahveci, "İki blok arasındaki tek fark, A Blok'un altında bulunan fırındır. Bilirkişilerin henüz fırının yüksek ısısının binaya vereceği zararı bile araştırmamış olmaları kabul edilemez" dedi.

Kahveci, Çevre Bakanı Murat Kurum'un TBMM'de yaptığı, 'Bina altlarında bulunan fırınlar binaların statiğini bozduğu için fırınlar bağımsız müstakil olmalı' açıklamasını hatırlattı. Kahveci, "Bilirkişilerin verdiği özensiz ve bilimden uzak raporlar adalete ulaşmamızı geciktiriyor. Şehir dışından o kadar yolu boşuna gittik, hayal kırıklığı ve umut kırıklığıyla geri döndük" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fazilet Apartmanı sakinleri, depremden yıllar önce binanın altındaki fırının sahipleri Akın ve Ferihan Yağcı hakkında, yapı projesine aykırı eklentiler yaparak binaya zarar verdikleri gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Mahkeme, 16 Nisan 2019'da tadilatların binayı zayıflattığını belirterek, Yağcı çiftinin binayı eski haline getirmesine hükmetmişti. Kararın uygulanmadığı bina, 6 Şubat depreminde yıkılarak 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Akın ve Ferihan Yağcı çifti hakkında 2023 Temmuz'da yakalama kararı çıkarılmıştı. ANKA Haber Ajansı, firari sanıkların yakalama kararı olmasına rağmen Ankara 3. Noterliği'ne gidip vekalet verdiğini gündeme getirmişti. 1,5 yıldır aranan Yağcı çifti, 27 Aralık 2024 tarihinde Afyonkarahisar'da adliyeye gidip teslim olmuş, ardından serbest bırakılmıştı.