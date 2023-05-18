19 Mayıs'ta bankalar, noterler ve PTT şubeleri açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 19 Mayıs'ta EFT yapılır mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankalar, noterler ve PTT şubeleri açık mı yoksa kapalı mı olacak? Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi kurumların açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar, noterler ve PTT şubeleri açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 19 Mayıs'ta EFT yapılır mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl büyük bir coşku ile kutlanıyor. Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmi bayramı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı gün 19 Mayıs Cuma banka, noter ve PTT şubalerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar, noterler ve PTT şubeleri açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 19 Mayıs'ta EFT yapılır mı? İşte ayrıntılar...
19 MAYIS'TA BANKA, NOTER, PTT AÇIK MI?
Bankada işlem yapacak olanlar 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs'ta yani yarın resmi tatil olması dolayısıyla banka, noter ve PTT şubeleri kapalı olacak.
19 MAYIS CUMA GÜNÜ NOTERLER TATİL Mİ?
19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması nedeniyle işlemler bir sonraki iş günü olan salı günü görülecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri yine ayın ilk iş günü olan 22 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ancak isteyenler nöbetçi noterler aracılığıyla 20 Mayıs'ta da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.
19 MAYIS'TA EFT YAPILIR MI?
İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 22 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.
19 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî bayramıdır.
2023 YILI RESMİ TATİLER LİSTESİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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