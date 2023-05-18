Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:18

Güncelleme: 18.05.2023 - 12:18

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl büyük bir coşku ile kutlanıyor. Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmi bayramı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı gün 19 Mayıs Cuma banka, noter ve PTT şubalerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar, noterler ve PTT şubeleri açık mı? 19 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 19 Mayıs'ta EFT yapılır mı? İşte ayrıntılar...

19 MAYIS'TA BANKA, NOTER, PTT AÇIK MI?

Bankada işlem yapacak olanlar 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs'ta yani yarın resmi tatil olması dolayısıyla banka, noter ve PTT şubeleri kapalı olacak.

19 MAYIS CUMA GÜNÜ NOTERLER TATİL Mİ?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması nedeniyle işlemler bir sonraki iş günü olan salı günü görülecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri yine ayın ilk iş günü olan 22 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ancak isteyenler nöbetçi noterler aracılığıyla 20 Mayıs'ta da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

19 MAYIS'TA EFT YAPILIR MI?

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 22 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî bayramıdır.

2023 YILI RESMİ TATİLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar