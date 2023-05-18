Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:55

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:55

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl büyük bir coşku ile kutlanıyor. Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmi bayramı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı gün 19 Mayıs Cuma günü toplu taşımanın ücretsiz mi olduğu merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Cuma metro, Marmaray, tramvay, vapur, metrobüs bedava mı? İşte ayrıntılar...

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak resmi tatillerde İstanbul'da ücretsiz yolculuk yapanlar, kişiselleştirilmiş karta sahip olanlardır.

Diğer yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak.

19 MAYIS'TA MİNİBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma araçlarından olan minibüslerin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle kısa mesafe yolculuklar için tercih edilen minibüsler, özel işletme olarak geçtiğinden minibüsler ücretli olacak.

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle resmi kurumlar ve okullar 19 Mayıs'ta kapalı olmaktadır.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî bayramıdır.

2023 YILI RESMİ TATİLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar