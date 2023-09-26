1923 Bornovalı Cumhuriyet aşkına zeybek oynayacak
Bornova Belediyesi Cumhuriyetin ilanın 100. Yıldönümü’ne özel bir gösteri düzenleyecek. 1923 kişiden oluşacak dev ekip 29 Ekim törenlerinde zeybek oynayacak. Büyük gösterinin geçtiğimiz ay başlayan provaları ve katılmak isteyenler için kayıtlar devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılını 1922 kişinin oynadığı zeybek gösterisi ile kutlayan Bornova Belediyesi, aynı coşkuyu Cumhuriyetin ilanının 100. Yılında da yaşatacak. Bu kapsamda 1923 gönüllünün yer alacağı Cumhuriyet Zeybeği gösterisinin provaları Bornova Şehir Stadı’nda sürüyor. Kadın- Erkek, çocuk-genç-yaşlı yüzlerce Bornovalı 100. Yıl heyecanı ile çalışmaya katılıyor.
“BU HEYECANI BİRLİKTE YAŞAYALIM”
Zafer Bayramı’nın 100. Yılında Bornovalılarla birlikte zeybek oynayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız bu özel gösteriyi 29 Ekim’de daha büyük coşkuyla bir kez daha gerçekleştireceğiz. Bu heyecanı yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı aramıza katılmaya davet ediyorum. Gelin Cumhuriyetimizin 100. Yılını hep birlikte kutlayalım” dedi.
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