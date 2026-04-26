2 aylık çocuğunu boğazını keserek öldürdüğü iddiası: Anne ‘canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 aylık Ela Cankurtaran evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olan anne Serpil Cankurtaran, evden çıkarak D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa ilçesi istikametine kilometrelerce yürüdükten sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyetteki ilk sorgusunda, "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum" diyerek suçlamaları reddeden şüpheli kadın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gerede İlçe Adliyesi'ne sevk edildi.

CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gerede İlçe Adliyesi'nde Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan şüpheli anne Serpil Cankurtaran'ın savcılık ve hakimlik sorgusu tamamlandı. Nöbetçi Hakim Yavuz Selim Karademirtok tarafından sorgulanan Cankurtaran, bebeğe karşı 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Ela ise bugün Demircisopran köyünde acılı babasının gözyaşları arasında toprağa verilmişti.