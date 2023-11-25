2 gündür aranıyordu... Fındık bahçesinde ölü bulundu
Çarşıbaşı'da, 2 gündür kayıp olarak aranan 88 yaşındaki Emine Akgül adlı kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Samsun Mahallesi'nde Alzheimer hastası 88 yaşındaki Emine Akgül, eve dönmeyince yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.
Jandarma ekiplerince iki gün süren aramalar sonucunda Akgül'ün cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.
Akgül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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