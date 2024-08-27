2 kişiyi öldürmekten aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 1'i çocuk 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Kadir Kuş (27), saklandığı evde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:45
2 kişiyi öldürmekten aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Abone Ol google-news

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul ve Sinop'ta 'Kasten öldürme', 'Çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Kadir Kuş'un Dereağzı Mahallesi'nde oturan Rasim A.'nın evinde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma, Kadir Kuş ile Rasim A.'yı (47) gözaltına aldı. Kuş'un üzerinden sahte kimlik çıktı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

Evde ve Kadir Kuş'un otomobilinde yapılan aramada, 71 gram kokain, satışa hazır 24 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 3 hassas terazi, 4 cep telefonu, 1 susturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 380 TL ve uyuşturucu satışında kullanılan 326 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Kadir Kuş ile Rasim A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


tekirdağ haberleri hükümlü haberleri

İlgili Haberler

Prof. Dr. Melih Boydak, orman yangınlarındaki komplo teorilerini değerlendirdi: 'Suçlu kızılçam değil'

Prof. Dr. Melih Boydak, orman yangınlarındaki komplo teorilerini değerlendirdi: 'Suçlu kızılçam değil'
CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den Paris 2024 tepkisi: 'Olimpiyat faturasının asıl suçlusu Osman Aşkın Bak ve Mehmet Kasapoğlu'

CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den Paris 2024 tepkisi: 'Olimpiyat faturasının asıl suçlusu Osman Aşkın Bak ve Mehmet Kasapoğlu'
Savaş suçlusu emperyalizmdir - Sedat Vural

Savaş suçlusu emperyalizmdir - Sedat Vural
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler