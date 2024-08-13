CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den Paris 2024 tepkisi: 'Olimpiyat faturasının asıl suçlusu Osman Aşkın Bak ve Mehmet Kasapoğlu'

Yayınlanma: 13.08.2024 - 15:37

Güncelleme: 13.08.2024 - 15:47

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, altın madalya kazanmadan tamamlanan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Adıgüzel, olimpiyat faturasının asıl suçlusunun öncelikle Kasapoğlu ve geçmiş spor bakanlarının tamamı olduğunu belirtti.

Mustafa Adıgüzel

Adıgüzel'in açıklamaları şu şekilde:

"Paris'te yapılan olimpiyatlar sona erdi. 40 yılın ardından hiçbir altın madalyada alamadan, hezimet denilebilecek bir sonuçla 64. olarak yurda döndük. Bu tablo sadece bugünün eseri değil AKP döneminde yapılan tüm yanlış politikaların eseri. Hatta bu bakandan daha çok bir önceki bakan Kasapoğlu'nun bu işte büyük payı var.

1948 Olimpiyatlarını henüz yeni kurulmuş Cumhuriyetimizle 6 altın madalya ile 7. sırada bitirmişiz.

Geçen Tokyo olimpiyatlarındaki 35. sırayı bile başarı olarak gören bir iktidar var. Şimdi gelinen nokta da 64. sıradayız.

"SPORLA İLGİLİ KISMI TAMAMEN SANAL"

Bir önceki bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Gençlik kısmı ile ilgili yaptığı icraat, vakıf ve cemaatlerden gelen listeleri gençlik çalışanı adı altında istihdam edip buralarda siyaset üretmek oldu.

Sporla ilgili kısmında da tamamen sanal, gerçek dışı, güya 5 milyon kişiye yüzme öğretme projesi adı altında şişme havuzlarla, %99'u gerçek dışı listelerle, ölmüş kişiler ya da 2 aylık çocuklara yüzme öğretildi gibi göstererek (sözüm ona) sporu geliştirdi.

Eğitim yaşındaki çocukları ÇEDES projelerinde ve gençleri bu tür vakıf ve cemaatlerde oyalayarak spordan uzak tuttular ve kendi siyasi fikirlerine yönelik projelere yönlendirdiler.

"SPORUN ÜZERİNDEN SİYASETİN ELİNİ ÇEKİN"

Kasapoğlu ayrıca Spor Toto teşkilatının da başındaydı. Spor Toto'nun devasa bir bütçesi var. İçinde bulunduğu bakanlığın bütçesinin 4 katından bahsediyoruz. Kasapoğlu bu devasa bütçeyi kendi belediyeleri ile bu vakıf ve cemaatlere aktarmakla meşgul oldu. Bakanlığı bitmiş olmasına rağmen halen Spor Toto teşkilatının Koza sokaktaki merkezinde icraatlarına devam ettiği bilgisi var.

Böyle bir tablodan zaten sportif bir başarı çıkma şansı yokki.

Kasapoğlu, meclis genel kurulunda benimle polemiğe girerek başarılarını anlatıyordu. "Bizden önce futbol topu bile yoktu" demeye getirmişti. Ben de "Dünya Kupası'nda 3. olduğumuzda ya da Galatasaray Avrupa şampiyonu olduğunda topsuz alanda mı oynamıştık" diye sormuştum. Bizden önce hiçbir şey yoktu diyorlar. Halbuki 1948 olimpiyatlarında 6 altınımız vardı, bugünse tek bir altın madalyamız bile yok. Çünkü AKP'nin spora değil cemaatlere ve vakıflara yatırım yapmasının sonucu bu. Sporun ve gençlerin üzerinden siyasetin elini çekin demiştik, dinletemedik.

Olimpiyat sadece spor değil bir kültür ve tarihtir. Ama bunlar spora sadece siyaset gözüyle baktılar."