2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Nurettin Topçu Bilgi Evi Kavşağı'nda iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Ahmet T. idaresindeki 34 BFR 093 plakalı otomobil, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyreden Ahmet O. yönetimindeki kamyonete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Muhammet U.A.A.'nın kullandığı 06 S 0426 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılırken, bir itfaiye eri ise ambulansın gelmesini beklerken üşüyen kazazede kadına üzerindeki montu verdi.

3 aracın karıştığı kazada sürücüler Ahmet T. ve Ahmet O. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Aysel T., Esma T., Rukiye U. T., İbrahim Halil T., Hatice U., Efehan Ö., Atilla D. yaralandı.

Ambulansa alınan annelerinin kucağından inmek istemeyen iki küçük çocuk sağlık görevlilerince sakinleştirilmeye çalışıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.